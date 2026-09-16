El espectáculo ideal para visitar desde el 17 de septiembre: más de 10 puestos de comida y más de medio millón de asistentes desde 2021
No se acude solo a ver, sino a vivir una experiencia completa con música en directo, una producción audiovisual espectacular y más de 10 propuestas culinarias en un mismo lugar.
En una ciudad con una oferta cultural inmensa que varía cada semana, destacar no es algo fácil.
Sin embargo, en ese complejo mapa del ocio madrileño, WAH Show ha conseguido consolidarse como una de las propuestas más recomendadas de la capital y un auténtico icono del entretenimiento.
Concebido, creado y producido íntegramente en España, este proyecto inmersivo regresa este septiembre con su sexta temporada. Reafirma así su lugar como una cita imprescindible tanto para el público local como para el extranjero.
Ubicado en el Espacio WAH, en IFEMA Madrid, deja atrás el concepto tradicional de espectáculo para abrir paso a un formato que combina tecnología de vanguardia, alta producción artística, gastronomía internacional y música en directo.
Una experiencia de más de cinco horas, diseñada para transformar un día cualquiera en un recuerdo difícil de olvidar.
La evolución de la resistencia musical
La historia de WAH es la de una apuesta constante por romper las reglas. Desde su concepción, el espectáculo se articuló alrededor de un universo distópico: la Nación Omega ha prohibido la música en el mundo y WAH es el último espacio clandestino donde aún es posible disfrutarla.
A lo largo de sus primeras cinco entregas, la propuesta ha demostrado su capacidad de adaptación.
Un hito decisivo ocurrió durante la tercera temporada. La construcción de las infraestructuras vinculadas al FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2026 obligó a reubicar el espacio.
Pero lejos de suponer un obstáculo, el traslado motivó una reinversión superior a los 20 millones de euros para levantar el nuevo Espacio WAH: un recinto de más de 5.000 metros cuadrados presidido por un imponente piano gigante en su fachada.
Con un teatro de mayor aforo, una infraestructura tecnológica de última generación y un Food Hall completamente renovado, la mudanza marcó el inicio de una etapa mucho más ambiciosa.
Hasta la fecha, WAH acumula cifras que avalan su impacto en la capital:
- Más de 1.200 funciones realizadas desde su estreno.
- Más de 550.000 espectadores han pasado por sus instalaciones.
- Reconocido con el galardón Travellers' Choice de Tripadvisor, que lo posiciona en el 10% de las mejores experiencias del mundo según las valoraciones de viajeros globales.
Tres actos para una experiencia global
El valor diferencial de WAH radica en su estructura dividida en tres actos:
- El Food Hall: El viaje comienza en un área gastronómica tematizada e inspirada en los grandes mercados culinarios del planeta. Allí conviven más de diez propuestas de cocina internacional con actuaciones en vivo.
- El Teatro WAH: El núcleo artístico del show reúne a más de 40 artistas en escena. A través de una ambiciosa producción audiovisual de gran formato, el elenco reinterpreta algunos de los grandes himnos de la historia de la música universal con una puesta en escena de primer nivel.
- La Catedral: El acto final actúa como el broche de oro de la experiencia. Un espacio festivo que invita a los asistentes a prolongar la celebración y la música en directo en un entorno exclusivo.
Una propuesta de referencia para el turismo
Además de cautivar al espectador individual, WAH ha sabido posicionarse como un referente para el turismo de experiencias y un enclave versátil para eventos corporativos, presentaciones institucionales y encuentros profesionales de gran escala.
La combinación de atención personalizada, capacidad para alojar a grandes grupos y el respaldo creativo de marcas como Music Has No Limits (MHNL) otorgan a la instalación un sello distintivo en Europa.
Claves y horarios para la sexta temporada
Con el inicio de su nueva temporada en septiembre, la venta de entradas ya está disponible a través de su canal oficial (www.wahshow.com) y en el teléfono de atención +34 910 736 201.
- Horarios habituales (Jueves a Sábado): Apertura a las 19:30 h.
- Sesión Matinal (Sábados): Apertura a las 13:30 h.
- Duración total: Aproximadamente 5 horas distribuidas en sus tres actos.
- Precios: Entradas generales a partir de 41€, con opciones VIP disponibles desde 91€ para quienes busquen acceso y atención prioritaria.
En una ciudad vibrante que nunca duerme, WAH vuelve a encender los focos para recordar que, ante cualquier intento de silenciar la cultura, la resistencia musical de Madrid sigue más viva que nunca.