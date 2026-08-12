Eclipse solar en España hoy 12 de agosto, en directo | Cuándo empieza, a qué hora es, gafas homologadas y dónde verlo
El eclipse solar total podrá verse en España desde las 19:30 horas, mientras que la fase de totalidad tendrá lugar entre las 20:25 y las 20:33 horas.
🌑 ¿Cuándo empieza el eclipse en España?
El eclipse solar empezará alrededor de las 19:30 horas. La fase de totalidad será entre las 20:25 y las 20:32 h.
🌕 ¿Cuáles son las gafas homologadas para ver el eclipse en España?
Las únicas gafas homologadas para ver el eclipse solar de forma segura en España son las que cumplen la norma ISO 12312-2.
📱¿Se puede grabar el eclipse con el móvil?
Grabar el eclipse solar con el teléfono móvil requiere colocar un filtro solar homologado o unas gafas especiales sobre las lentes de la cámara.
La intensa radiación solar directa quemará el sensor de tu smartphone en pocos segundos si no lo proteges adecuadamente.
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Eclipse solar hoy, en directo | Un siniestro genera retenciones en la A-5 en Madrid
Además del tráfico denso causado por las personas que huyen de la urbe para ver el eclipse, un siniestro en la entrada a Madrid por la A-5 está complicando más aun la circulación.
El accidente está generando retenciones en el punto kilométrico 12, al paso de la A-5 por Alcorcón. El carril izquierdo está cortado.
📢🔴Un siniestro complica la entrada a Madrid por la A-5 en Alcorcón.— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) August 12, 2026
➡️Incidente en el P.K 12.
➡️Provoca el corte del carril izquierdo. pic.twitter.com/82DfjlTuN0
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Eclipse solar hoy, en directo | 30 km de retenciones en Cataluña por el eclipse de hoy
La última hora del tráfico en España registra intensos atascos en Cataluña por el eclipse de hoy. Las carreteras hacia el sur sufren fuertes retenciones, destacando hasta 30 kilómetros de colas en la AP-7 desde Martorell, además de complicaciones en otras vías como la N-340 y la C-32.
Ante estas demoras, calcula bien cuándo y a qué hora llegarás a tu destino para evitar riesgos al volante. Una vez aparques, recuerda usar siempre tus gafas homologadas para disfrutar del fenómeno con total seguridad.
🔴 Trams de retencions a l'AP-7 sud en sentit Tarragona:— Trànsit (@transit) August 12, 2026
▶ 9 km Castellbisbal / Castellví de Rosanes
▶ 6 km Olèrdola (accident)
▶ 12 km el Vendrell / Torredembarra
▶ 3 km Tarragona#SCT
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Eclipse solar hoy, en directo | AEMET avisa de nubes previas al eclipse
La última hora meteorológica en España muestra nubosidad creciente hoy en toda el área del Cantábrico. Según informa la AEMET, las imágenes del satélite Meteosat también reflejan la formación de nubes de evolución en diversas zonas montañosas, lo que está desencadenando algunas tormentas locales en el tercio este peninsular.
A la espera de saber cuándo despejará, la previsión indica que esta inestabilidad tenderá a disminuir al acercarse la hora del eclipse. Aun así, podrían quedar restos nubosos que dificulten la visión, pero recuerda llevar siempre tus gafas homologadas por precaución.
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Eclipse solar hoy, en directo | ¡Arranca el eclipse en el mar de Bering!
El eclipse solar de hoy ya ha comenzado en el mar de Bering. Si buscas cuándo y a qué hora disfrutarlo, la ocultación peninsular arranca sobre las 19:30, cruzando el país hasta despedirse en Baleares.
Este evento inicia un trío astronómico histórico para nuestro país. Para contemplar este atardecer inolvidable con total seguridad, recuerda que es imprescindible utilizar gafas homologadas.
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Eclipse solar hoy, en directo | Galicia está preparada para el eclipse de hoy
Galicia está preparada para un evento histórico. Tras coordinar un dispositivo sin precedentes, la Xunta y el Gobierno aseguran la máxima seguridad en la región ante la esperada y masiva afluencia de espectadores.
Al decidir cuándo desplazarte, aconsejan evitar la última hora y planificar bien el viaje. Las autoridades reclaman prudencia ciudadana: sigue las indicaciones oficiales y utiliza siempre gafas homologadas para disfrutar del espectáculo astronómico sin riesgos.
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Eclipse solar hoy, en directo | Los madrileños colapsan las carreteras del norte para buscar la totalidad
Miles de conductores madrileños se desplazan hacia el norte de la región para presenciar el eclipse solar total en su plenitud. Las primeras retenciones notables ya han afectado a la autovía A-1 a la altura de municipios como El Molar o Pedrezuela desde la una del mediodía.
Ante la previsión de hasta un millón y medio de desplazamientos en todo el país, las autoridades han desplegado un operativo especial de tráfico en la A-1, A-2 y A-6.
Paralelamente, el Gobierno regional ha reforzado el transporte público con autobuses de reserva hacia los sesenta y cuatro puntos de observación autorizados.
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Eclipse solar, en directo | ¿Cuándo empieza el eclipse en España?
El eclipse solar total arrancará en la península ibérica a partir de las 19:30 horas con las primeras fases parciales en el noroeste.
La sombra lunar hará su entrada triunfal en la franja de totalidad pasadas las 20:26 horas por la costa gallega, avanzando a enorme velocidad hacia el este peninsular y las Islas Baleares.
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Eclipse solar del 12 de agosto, en directo | Expectación en Valencia por el eclipse de hoy
La última hora del eclipse en España hoy refleja gran expectación en la playa de la Malvarrosa (Valencia). Mientras varios hosteleros celebran el aumento de reservas, otros trabajadores temen que la avalancha de visitantes les impida cerrar a su hora.
Pese a las dudas sobre cuándo mirar al cielo o el miedo a los bulos sobre lesiones oculares, la costa será un punto neurálgico. Los expertos recuerdan que usar gafas homologadas garantiza disfrutar con seguridad de este atardecer histórico.
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Eclipse solar del 12 de agosto, en directo | 9 incidencias en Baleares por el eclipse de hoy
La última hora en España refleja mucha tranquilidad ante el eclipse de hoy. Emergencias de Baleares confirma el éxito del dispositivo de seguridad, registrando únicamente nueve incidencias leves en Mallorca y unas 1.240 llamadas hasta las 16:00 horas, todo ello estabilizado gracias a los cortes preventivos de tráfico.
Si dudas cuándo y a qué hora observar el fenómeno, evita desplazarte a zonas ya saturadas. Mantén la prudencia y recuerda utilizar siempre tus gafas homologadas para disfrutarlo de forma segura.
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Eclipse solar del 12 de agosto, en directo | Cielos despejados para el eclipse
La última hora de la AEMET confirma cielos despejados en casi toda España para el eclipse de hoy. Hará intenso calor, rozando los 40 grados, aunque habrá nubes en el Cantábrico y el este peninsular que podrían entorpecer la visión.
Al revisar cuándo y a qué hora mirar al oeste, usa siempre tus gafas homologadas. Las nubes altas previstas no impedirán disfrutar del evento, salvo tormentas locales en áreas montañosas que sí podrían ocultar el atardecer.
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Eclipse solar del 12 de agosto, en directo | Felipe VI observará el eclipse desde la Serra de Tramuntana
El Rey observará el eclipse desde una posición privilegiada en Mallorca. No en vano, la isla balear se ha posicionado como uno de los enclaves geográficos más idóneos y estratégicos para presenciar el esperado eclipse.
Tal y como ha avanzado Última Hora, el monarca, gran aficionado a la astronomía, se desplazará al histórico museo de Son Marroig, ubicado en el municipio de Deià y enclavado en la Serra de Tramuntana, para presenciar el fenómeno astronómico desde una de sus atalayas.
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Eclipse solar del 12 de agosto, en directo | Cierres de accesos en Baleares
Emergencias ha blindado Baleares con cortes adelantados en la Serra de Tramuntana, calas y playas de Palma como la de Palma, debido al gran colapso de tráfico registrado desde la mañana.
Consulta cuándo y a qué hora inicias tu desplazamiento para evitar zonas restringidas y bloqueos. Los accesos seguirán vigilados hasta las 21:00 horas, por lo que las autoridades recomiendan desplazarse a pie y preparar las gafas homologadas.
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Eclipse solar del 12 de agosto, en directo | Morant reivindica la ciencia frente al "negacionismo"
La ministra Diana Morant ha inaugurado el evento oficial en Yebes, Guadalajara, valorando el privilegio de contar con la NASA. Además, ha reivindicado el valor de los científicos frente al actual "negacionismo" para entender el universo.
Comprueba cuándo y a qué hora es el máximo oscurecimiento en tu zona. Morant anima a disfrutar este hito en familia, recordando que la ciencia desterró las supersticiones, e insistiendo en la seguridad: hay que ponerse las gafas.
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Eclipse solar del 12 de agosto, en directo | Colapsadas las salidas de Madrid y Barcelona por el eclipse
La última hora en las carreteras de España refleja fuertes retenciones desde las 16:30. Las principales vías de salida de Madrid (A-1, A-3, A-6, M-607) y Barcelona (AP-7, A-2) están saturadas por la masa de vehículos que se desplazan para ver el eclipse de hoy.
Si dudas sobre cuándo viajar, revisa bien la hora límite, pues apenas quedan unas tres horas para el fenómeno y Andalucía también registra complicaciones. Lleva tus gafas homologadas a mano y extrema la precaución al volante.
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Eclipse solar del 12 de agosto, en directo | Greenpeace pide proteger la naturaleza
Greenpeace lanza un decálogo medioambiental para disfrutar del evento sin dañar la naturaleza. La ONG pide usar transporte público, compartir coche y evitar hacer fuego ante el alto riesgo de incendios estivales.
Sin importar cuándo ni a qué hora llegues a tu punto de observación, prepara tus gafas homologadas, recuerda llevarte la basura y evitar plásticos. Proteger nuestros ecosistemas durante esta celebración científica requiere una máxima responsabilidad colectiva frente a la crisis climática.
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Eclipse solar del 12 de agosto, en directo | Retiran varias gafas para el eclipse de hoy por riesgo ocular
Última hora en España por el eclipse de hoy. Consumo y FACUA alertan de la retirada de varios modelos, como los de la marca Mó. Su filtro excesivamente oscuro impide localizar el Sol, lo que incita al usuario a quitarse la protección por un instante, exponiéndose a graves lesiones retinianas.
Sin importar cuándo ni a qué hora observes el cielo, revisa tus gafas. Aunque la compañía defiende su seguridad, las autoridades han inmovilizado el producto y exigen usar únicamente filtros cien por cien fiables.
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Eclipse solar del 12 de agosto, en directo | Atascos y restricciones antes del eclipse
La última hora del tráfico refleja importantes retenciones en el este de España hoy debido a los desplazamientos masivos para ver el eclipse. Se registran complicaciones viarias notables en la AP-7 en Barcelona, y en varios tramos de la A-35 y A-7 en Valencia y Alicante.
A la espera de saber cuándo se despejarán los accidentes en Cantabria, Zamora y Barcelona, Tráfico pide prever la hora de salida. Llega con antelación a tu destino y prepara tus gafas homologadas.
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Eclipse solar del 12 de agosto, en directo | ¿Se puede ver el eclipse en toda España?
El eclipse de hoy se podrá ver en toda España, pero con diferencias según la provincia. La franja de totalidad cruzará el país desde Galicia hasta Baleares, permitiendo contemplar la oscuridad absoluta. Si te preguntas cuándo y a qué hora ocurrirá, el pico será entre las 20:27 y 20:33.
En el resto de la península y Canarias el fenómeno será parcial. Según la última hora de los expertos, en todas las regiones es obligatorio el uso de gafas homologadas para mirar al Sol con seguridad.
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Eclipse solar del 12 de agosto, en directo | Yebes (Guadalajara), listo para emitir el eclipse mundial
El Observatorio de Yebes ya está listo para retransmitir el evento a 60 países junto a RTVE. Su director confirma el éxito logístico y de las cámaras de la torre solar tras días de intenso trabajo.
Saber cuándo y a qué hora arranca la emisión oficial es clave. Seguir esta señal en directo es la alternativa perfecta si no dispones de gafas homologadas. El despliegue institucional funcionará a la perfección.
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Eclipse solar del 12 de agosto, en directo | ¿Se puede grabar el eclipse con el móvil?
Puedes grabar un eclipse solar con el móvil, pero debes tener precauciones importantes. Durante las fases parciales es imprescindible colocar un filtro solar homologado sobre la cámara para evitar que la luz directa queme el sensor de tu teléfono.
Solo en la fase de totalidad, cuando la Luna cubre por completo al Sol, debes quitar el filtro para capturar la majestuosa corona solar.
Además, te conviene desactivar el flash, fijar el enfoque de forma manual y usar un trípode estable para lograr un vídeo o una fotografía nítida sin vibraciones.