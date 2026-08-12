Eclipse solar en España hoy 12 de agosto, en directo | Cuándo empieza, a qué hora es, gafas homologadas y dónde verlo

🌑 ¿Cuándo empieza el eclipse en España?

El eclipse solar empezará alrededor de las 19:30 horas. La fase de totalidad será entre las 20:25 y las 20:32 h.

🌕 ¿Cuáles son las gafas homologadas para ver el eclipse en España?

Las únicas gafas homologadas para ver el eclipse solar de forma segura en España son las que cumplen la norma ISO 12312-2.

📱¿Se puede grabar el eclipse con el móvil?

Grabar el eclipse solar con el teléfono móvil requiere colocar un filtro solar homologado o unas gafas especiales sobre las lentes de la cámara.

La intensa radiación solar directa quemará el sensor de tu smartphone en pocos segundos si no lo proteges adecuadamente.