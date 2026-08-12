Eclipse solar en España hoy 12 de agosto, en directo | Cuándo empieza, a qué hora es, gafas homologadas y cuánto dura
El eclipse solar en su totalidad ya ha podido verse en diferentes zonas de España.
Es el primer eclipse solar total visible desde la península ibérica desde 1905.
🌑 ¿Cuándo ha sido el eclipse en España?
El eclipse solar de esta tarde del 12 de agosto de 2026 alcanzó su punto culminante entre las 20:25 y las 20:33 horas a lo largo de su franja correspondiente en la península y las Islas Baleares.
🕶️ ¿Qué pasa si miro al eclipse sin gafas homologadas?
Mirar al eclipse sin gafas homologadas puede provocar daños graves e irreversibles en la retina, conocidos como retinopatía solar.
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Eclipse solar hoy, en directo | El eclipse obliga a retirar medios aéreos en el incendio de Huelva
La última hora en España deja una grave consecuencia del eclipse de hoy en la lucha contra el fuego. La AESA ha ordenado la retirada de la flota aérea de extinción a partir de las 19:30 horas por seguridad aeronáutica, afectando de lleno a los aviones que combaten el pavoroso incendio de Niebla (Huelva), que ya supera las 28.000 hectáreas.
El dispositivo intenta autorizar algunos helicópteros mientras los retenes terrestres continúan a pie de campo a esta hora crítica. A la espera de saber cuándo se reactivará la cobertura aérea tras el fenómeno, los efectivos piden prudencia y mantener puestas las gafas homologadas si se observa el evento desde zonas próximas al operativo.
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Eclipse solar hoy, en directo | Así se vio el eclipse total desde Galicia
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Eclipse solar hoy | Concluye el histórico eclipse solar hoy e inicia la operación retorno
El Sol empieza a recuperar su brillo habitual tras regalarnos unos minutos imborrables y la tranquilidad regresa a los cielos, dando paso a una noche en la que las Perseidas tomarán el relevo.
Tras comprobar cuándo finaliza la fase de parcialidad en tu zona, recuerda guardar bien tus gafas para las próximas citas astronómicas. La DGT pide máxima precaución al volante ante el regreso masivo de vehículos a esta hora en las carreteras.
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Eclipse solar hoy | Conmoción generalizada en el momento cumbre del eclipse
Con el Sol completamente cubierto, las ciudades y parajes naturales han quedado envueltos en un crepúsculo de 360 grados, un silencio sobrecogedor y vítores de la multitud que vive un momento inolvidable.
Si estás viviendo este instante histórico hoy, aprovecha cada segundo del pico de oscuridad total. En cuanto la hora avance y vuelva a asomar el más mínimo destello de luz, será obligatorio ponerse de nuevo las gafas homologadas.
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Eclipse solar hoy | El Sol desaparece y se hace la oscuridad total
La última hora en España nos deja la imagen más esperada: la Luna ha tapado por completo el disco solar. El día se ha hecho de noche en cuestión de segundos, la temperatura ha bajado de golpe y se ha desatado la euforia en todos los puntos de observación del país ante este espectáculo atónito.
Este es el único instante exacto donde, si sabes cuándo y a qué hora se alcanza la totalidad de hoy, puedes quitarte las gafas por un par de minutos para contemplar la corona solar a simple vista antes de que vuelva a brillar.
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Eclipse solar hoy | Así se ve el eclipse desde la redacción de EL ESPAÑOL
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Eclipse solar hoy | ¡Menos de 15 minutos para el eclipse total!
Sobre las 20:26 empezará el eclipse solar completo. Entre uno y dos minutos para ver el sol completamente tapado, aunque ello dependerá de la zona de España en la que estemos. Desde Galicia a Baleares, se podrá ver totalmente.
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Eclipse solar hoy, en directo | Siguen las retenciones en la AP-7 en Cataluña con el eclipse ya en marcha
Hasta 11 kilómetros de retenciones todavía en la AP-7 en la provincia de Tarragona, pese a que el eclipse solar ya está en marcha. Según informa el Servei Català de Trànsit, las colas se concentran entre el Vendrell y Altafulla en sentido sur.
🔴 A l'AP-7 queden aturades d'11 km entre el Vendrell i Altafulla en sentit sud#SCT— Trànsit (@transit) August 12, 2026
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Eclipse solar hoy, en directo | Calcinados 34 coches en Peñíscola cerca de un punto de observación del eclipse
La última hora del eclipse en España hoy nos deja un susto en Peñíscola (Castellón). Un incendio originado en un coche estacionado en un descampado junto a la zona oficial de observación se extendió a la vegetación, quemando un total de 34 vehículos e interviniendo tres medios aéreos para proteger viviendas cercanas.
Si te preguntas cuándo y a qué hora se recuperará la normalidad en los accesos de la zona, los bomberos terrestres continúan refrescando el área tras dar por controlado el fuego. Se ruega prudencia extrema en los desplazamientos y recordar siempre el uso de gafas homologadas.
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Eclipse solar hoy, en directo | ¿Cuánto dura el eclipse total de hoy?
Aunque a nivel global el evento astronómico se prolongará durante un total de 264 minutos, la esperada fase de oscuridad absoluta será muy fugaz y durará menos de dos minutos en el territorio nacional.
Tener claro cuándo y a qué hora mirar al cielo es clave para no perderse este instante histórico que alcanzará su plenitud pasadas las 20:26. Para disfrutar de todo el proceso parcial anterior y posterior a la totalidad, recuerda que es estrictamente necesario utilizar tus gafas homologadas en todo momento.
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Eclipse solar hoy, en directo | En Madrid ya se empieza a ver el eclipse
En Madrid ya se puede empezar a ver el eclipse solar de forma parcial. Hasta aproximadamente las 20:27 no se hará la oscuridad total.
🌗 ¡Ha llegado el momento que esperábamos! 🌔— Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (@CienciaGob) August 12, 2026
🔭 Sigue en directo el eclipse total de Sol desde el Observatorio de Yebes, en Guadalajara:
🔗 Señal en luz blanca: https://t.co/zvoF0P4vku
🔗 Señal H-alfa: https://t.co/qO8WFGOYQ7 pic.twitter.com/Mv8uUi83fl
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Eclipse solar hoy, en directo | Galicia ya empieza a disfrutar del eclipse
El eclipse ya es parcialmente visible en el norte de Galicia. Durante las próximas dos horas, la sombra recorrerá la mayor parte del país de oeste a este.
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Eclipse solar hoy, en directo | ¿El eclipse puede afectar a tu perro o gato?
Los veterinarios llaman a la calma: los perros y gatos no corren riesgo de sufrir lesiones oculares, ya que por instinto natural nunca miran directamente al Sol.
Al comprobar cuándo y a qué hora se alcanza la oscuridad total en tu ciudad, ten en cuenta que el descenso brusco de luz y temperatura solo les causará cierta confusión, haciéndoles creer que es de noche. Mantenlos tranquilos, no intentes ponerles tus gafas para evitar estresarlos y disfruta del evento astronómico.
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Eclipse solar hoy, en directo | El eclipse de Sol empieza a ser visible en España
El eclipse de Sol ha comenzado a ser visible como parcial en España pasadas las 19:30 (hora peninsular) en el norte de Galicia, y durante aproximadamente dos horas la sombra recorrerá gran parte del país de oeste a este.
El fenómeno astronómico, que reúne a millones de espectadores en miles de puntos de observación, se ha iniciado casi dos horas antes en el mar de Bering y ya ha empezado a cubrir también una parte de Groenlandia y de Islandia.
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Eclipse solar hoy | Interior confirma la ausencia de incidentes graves por el eclipse
La última hora del eclipse en España hoy refleja un balance muy positivo. Desde el observatorio de Yebes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado que el dispositivo especial de seguridad está funcionando razonablemente bien y transcurre sin grandes sobresaltos.
A pesar de la tranquilidad, pide a la ciudadanía no bajar la guardia sin importar cuándo ni a qué hora se realicen los desplazamientos. Las autoridades ruegan respetar estrictamente las zonas de exclusión rural y disfrutar del espectáculo de manera responsable, utilizando siempre gafas homologadas.
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Eclipse solar hoy | Más de 15.000 personas abordan los puntos oficiales de Aragón para ver el eclipse solar
Los cuatro Puntos Oficiales de Observación del Eclipse habilitados por la comunidad aragonesa registran un masivo volumen de visitantes sin incidencias destacables.
El Centro de Coordinación Operativa Integrada confirma una jornada de absoluta tranquilidad, tráfico fluido en los accesos y una conducta impecable por parte de la multitud. Espacios como Javalambre, Calamocha, Épila y MotorLand rozan su capacidad máxima para presenciar este hito histórico en un entorno seguro y coordinado.
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Eclipse solar hoy | La NASA retransmitirá el eclipse desde Burgos
El pequeño pueblo de Villalibado, Burgos, ha sido el lugar estratégico elegido por la NASA para transmitir en directo y compartir con todo el mundo este extraordinario espectáculo celeste.
🌘 @NASA has chosen the tiny Spanish village of Villalibado, in Burgos, as one of its locations to livestream today’s total solar eclipse🚀— Embassy of Spain UK (@EmbSpainUK) August 12, 2026
This little Spanish village will share this extraordinary celestial spectacle with the world🌍☀️🌑
👉https://t.co/Vn8UIGmwZx
Enjoy!!🌚🤩😍 pic.twitter.com/X0TjQHEa4V
Si todavía no tienes claro cuándo ni a qué hora mirar al cielo, siempre puedes seguir esta retransmisión oficial. Si prefieres observar el fenómeno en persona, no olvides proteger tu vista utilizando tus gafas homologadas durante todo el evento astronómico.
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Eclipse solar hoy | ¿Dónde se puede ver el eclipse?
Será visible en toda España. La ansiada oscuridad total cruzará únicamente una franja diagonal desde Galicia hasta Baleares, abarcando distintas zonas del norte y el levante. En el resto de la península y en Canarias, el fenómeno será parcial.
Si te preguntas cuándo y a qué hora salir a observarlo, el máximo coincidirá con el atardecer. Estés donde estés, es imprescindible proteger tu vista utilizando siempre gafas homologadas para evitar lesiones.
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Eclipse solar hoy | 11 incidencias relacionadas con el eclipse en Baleares
La última hora del eclipse en España hoy deja once incidencias destacadas en Baleares. Emergencias eleva el plan de alerta tras registrar un fallecido por paro cardíaco, el incendio de un barco y la invasión de peatones en la sierra de Tramuntana.
Al decidir cuándo y a qué hora salir, ten en cuenta que la tensión viaria ya se ha estabilizado mediante cortes de tráfico. Extrema la precaución peatonal y protege tu vista usando gafas homologadas.
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Eclipse solar hoy | El Templo de Debod, lleno para presenciar el eclipse
Los puntos estratégicos de Madrid para ver el eclipse están empezando a llenarse. Uno de ellos es el Templo de Debod, cuyos alrededores ya están colmados de curiosos.