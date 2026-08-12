Eclipse solar en España hoy 12 de agosto, en directo | Cuándo empieza, a qué hora es, gafas homologadas y cuánto dura

Es el primer eclipse solar total visible desde la península ibérica desde 1905.

🌑 ¿Cuándo ha sido el eclipse en España?

El eclipse solar de esta tarde del 12 de agosto de 2026 alcanzó su punto culminante entre las 20:25 y las 20:33 horas a lo largo de su franja correspondiente en la península y las Islas Baleares.

🕶️ ¿Qué pasa si miro al eclipse sin gafas homologadas?

Mirar al eclipse sin gafas homologadas puede provocar daños graves e irreversibles en la retina, conocidos como retinopatía solar.