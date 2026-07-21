El millonario patrimonio oculto de Ferran Torres: propietario de 20 pisos y un negocio de 6,5 millones de euros

Ferran Torres celebrando el gol que le dio la victoria a España contra Argentina. Mike Segar Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Ferran Torres, además de su éxito futbolístico, ha construido un patrimonio valorado en más de 6,5 millones de euros fuera del fútbol. Posee una cartera de más de 20 propiedades inmobiliarias entre la Comunidad Valenciana y Cataluña, gestionadas a través de su empresa Eleven Future Invest S.L. Su hermana Arantxa Torres gestiona el negocio inmobiliario mientras él se dedica al fútbol, asegurando ingresos recurrentes y diversificados. Ha invertido en su ciudad natal, Foios, con el Campus Ferran Torres y en la startup española iNuba, mostrando una estrategia de inversión diversificada.

Ferran Torres ya no solo es el indiscutible héroe de la Selección española tras su histórico gol en la final del Mundial 2026 contra Argentina.

Más allá de los terrenos de juego, 'El Tiburón' ha demostrado tener un olfato igual de voraz para las finanzas.

A sus 26 años, el futbolista ha consolidado un auténtico imperio fuera del fútbol gracias a una inteligente estrategia en el sector inmobiliario: un patrimonio que ya supera los 6,5 millones de euros y una cartera que suma más de 20 propiedades, asegurando su futuro más allá del césped.

El imperio de 'El Tiburón'

Ferran Torres pasó de ser uno de los jugadores más criticados a convertirse en el héroe del Mundial 2026 cuando marcó el gol que le dio a España la Copa del Mundo. Sin embargo, su tenacidad y voracidad no son algo que solo lo caracterizan en el juego sino también en el mundo financiero.

Con tan solo 26 años, el futbolista ha logrado consolidar un imperio en el mundo inmobiliario donde ha levantado 6,5 millones de euros y posee una cartera de 20 propiedades entre la Comunidad Valenciana y Cataluña, con su empresa Eleven Future Invest S.L.

Así, el modelo de Ferran Torres es completamente activo. Su empresa se dedica a la compra, reforma integral, venta y alquiler de propiedades de forma constante, creando así un flujo de ingresos recurrente y diversificado que funciona de manera independiente.

Lo cierto es que el futbolista no maneja este imperio solo, sino que cuenta con la ayuda de su hermana, Arantxa Torres. Con lo cual, mientras él se enfoca en el fútbol, ella se encarga de la gestión del mundo inmobiliario.

La inversión en su ciudad natal

Además de esto, Ferran también ha dedicado una parte de su dinero a su ciudad natal, Foios, Valencia. El joven futbolista ha canalizado sus ingresos en el Campus Ferran Torres, un proyecto que va más allá de una escuela de fútbol para jóvenes talentos y busca combatir la exclusión social a través de la formación y el deporte.

Así, sumando a esto, el joven de 26 años también ha invertido en la startup española iNuba, especializada en inteligencia artificial aplicada a la nutrición y al escaneo corporal 3D lo que comprueba que 'El Tiburón' no solo sabe manejarse en el césped, sino también en el mundo de las inversiones, donde ha mantenido una cartera diversificada, algo poco común en futbolistas de su edad.