"Así despierta Iberia las vocaciones de la aviación: “El que entra en este sector, ya no sale”"

Más allá de ser piloto: otras profesiones aeronáuticas

Todo cuenta para que entiendan que el sector ofrece muchas opciones, como explica Ramiro Sequeira, director de Producción de Iberia. Se trata de una forma de vida en la que también tiene mucho que ver la parte vocacional, a la que Sequeira concede mucha importancia: “Los que trabajamos en el sector de la aviación lo vivimos con mucha pasión y es importante dar a conocer las diferentes oportunidades que hay dentro de una compañía aérea. Es un mundo muy dinámico y con unas variables en nuestro día a día que nos enganchan mucho y que hacen que, el que entre en la aviación, ya no salga”.

Uno de los aspectos más interesantes de la iniciativa es mostrar otros tipos de ocupaciones en torno al avión que van más allá de lo que suele ver un pasajero. Ser piloto o Tripulante de Cabina de Pasajeros (TCP) suelen ser los empleos más evidentes. Por eso durante la jornada el recorrido diseñado por la compañía también introdujo en la ecuación profesiones aeronáuticas como las de TMA o aquellas más ligadas a las ingenierías, que se desarrollan en los espacios que visitaron estos jóvenes: el taller de motores, el taller de componentes, el banco de pruebas o los hangares donde se desarrollan las tareas de mantenimiento de centenares de aviones a lo largo del año.

Trasladar este día a día en estos ámbitos es una labor que remite a la motivación, a la experiencia y al trabajo en equipo, como explica Natalia Martínez del Río, directora de Servicio de Aviones de Iberia. Natalia ejerció de anfitriona en la visita de estos jóvenes a estas zonas más técnicas. El recorrido culminó con la visita al Hangar 6.

Este edificio, muy visible desde tierra -y desde el cielo- por su característico arco amarillo, es uno de los iconos de Iberia y de la historia aeronáutica de Madrid por ser una de las mayores instalaciones sin columnas de Europa de su categoría. Dentro caben hasta una decena de aviones de fuselaje estrecho como los Airbus A320, por ejemplo.

Desde este entorno es fácil meter a estos estudiantes en situación, pero Natalia explica que el objetivo de ‘Quiero Ser’ es explicar estas tareas “en un lenguaje más sencillo, sin tecnicismos, para que se entienda bien cómo es nuestro día a día y a qué nos dedicamos para llevarlo a su terreno”.

Y con ello, animar a que se acerquen a carreras más tecnológicas “que ahora mismo no atraen a todo el mundo” y que sirven para formar “perfiles técnicos de los que existe escasez. Todo lo que sea establecer esos puentes con chicas y chicos en edad de decidir qué van a ser de mayores es muy positivo”, concluye.

Una (gran) sorpresa sirve de cierre para las palabras de Natalia. Las inmensas puertas del Hangar 6 se abren y, si alguno de los participantes está aún asimilando el mensaje, la irrupción de uno de los flamantes Airbus A350 de Iberia ayudará sin duda a que el mensaje cale. En pocos minutos, cuando la aeronave ya está estacionada, todo el grupo se dispersa haciendo fotos y curioseando esas partes del avión que rara vez podemos tener tan cerca.