"El cubo de Otto, el podcast con el que Iberia quiere vencer el miedo a volar"

La aviación es el medio de transporte más seguro que existe. Es una realidad objetiva de la que hablan con elocuencia las estadísticas. Sin embargo, ni siquiera la firmeza de los datos es un argumento tranquilizador para quien, ante la perspectiva de tomar un avión, siente el temor a flor de piel... en sentido literal. Porque si bien en torno al miedo a volar existen diferentes acercamientos, nada más descriptivo que el sudor, las palpitaciones o la angustia de aquellos para los que la aerofobia es una compañera recurrente.

Se estima que esta barrera invisible afecta a hasta el 40% de la población en algún grado, que puede ir desde un ligero malestar en diferentes fases del vuelo hasta la evitación del viaje en los casos más extremos. Esto genera una paradoja: el problema es algo relativamente común pero, al mismo tiempo, puede resultar incomprensible e inconcebible para quienes no lo padecen.

Vaya por delante que no existen recetas mágicas para eliminar la aerofobia. El único camino, a juicio de los expertos, pasa por la terapia, la habituación y, sobre todo, por poner sobre la mesa mucha voluntad personal. En ese proceso toda ayuda es poca para convivir, asimilar y gestionar estas sensaciones. Por eso, y porque viajar en avión merece la pena por todo lo que espera en los destinos, Iberia ha querido implicarse en este asunto lanzando un podcast narrativo con el miedo a volar como tema central: El cubo de Otto.

Se trata de uno de estos "proyectos innovadores capaces de generar una conexión emocional con las personas", como explica Sonia Sánchez, directora de Comunicación, Relaciones Institucionales e Impacto Social de Iberia. "Este podcast refleja nuestra voluntad de explorar nuevos formatos narrativos que, además de entretener, aporten valor y acompañen a nuestros clientes más allá de la experiencia de vuelo. Buscamos además que las personas con miedo puedan vencerlo, disfrutar del viaje y explorar nuevos destinos", concluye.