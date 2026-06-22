El cubo de Otto, el podcast con el que Iberia quiere vencer el miedo a volar
Iberia lanza una producción de 19 episodios donde pilotos, psicólogos y expertos analizan las causas del miedo a volar, ofreciendo herramientas reales y empatía para vencer esta barrera invisible.
La aviación es el medio de transporte más seguro que existe. Es una realidad objetiva de la que hablan con elocuencia las estadísticas. Sin embargo, ni siquiera la firmeza de los datos es un argumento tranquilizador para quien, ante la perspectiva de tomar un avión, siente el temor a flor de piel... en sentido literal. Porque si bien en torno al miedo a volar existen diferentes acercamientos, nada más descriptivo que el sudor, las palpitaciones o la angustia de aquellos para los que la aerofobia es una compañera recurrente.
Se estima que esta barrera invisible afecta a hasta el 40% de la población en algún grado, que puede ir desde un ligero malestar en diferentes fases del vuelo hasta la evitación del viaje en los casos más extremos. Esto genera una paradoja: el problema es algo relativamente común pero, al mismo tiempo, puede resultar incomprensible e inconcebible para quienes no lo padecen.
Vaya por delante que no existen recetas mágicas para eliminar la aerofobia. El único camino, a juicio de los expertos, pasa por la terapia, la habituación y, sobre todo, por poner sobre la mesa mucha voluntad personal. En ese proceso toda ayuda es poca para convivir, asimilar y gestionar estas sensaciones. Por eso, y porque viajar en avión merece la pena por todo lo que espera en los destinos, Iberia ha querido implicarse en este asunto lanzando un podcast narrativo con el miedo a volar como tema central: El cubo de Otto.
Se trata de uno de estos "proyectos innovadores capaces de generar una conexión emocional con las personas", como explica Sonia Sánchez, directora de Comunicación, Relaciones Institucionales e Impacto Social de Iberia. "Este podcast refleja nuestra voluntad de explorar nuevos formatos narrativos que, además de entretener, aporten valor y acompañen a nuestros clientes más allá de la experiencia de vuelo. Buscamos además que las personas con miedo puedan vencerlo, disfrutar del viaje y explorar nuevos destinos", concluye.
Hasta un 40% de la población admite sentir algún grado de ansiedad ante volar.
El 6% sufre aerofobia severa o incapacitante, evitando volar.
Probabilidad de accidente: 1 entre 11.000.000 (100.000 veces más reducida que en coche).
Un 80% vuelve a volar tras tratamientos y cursos terapéuticos.
Pilar Moreno, el actor Jorge Machín y el director de la obra, Marcus H., durante una sesión de grabación.
¿Dónde escuchar El cubo de Otto?
La docuficción creada por El Extraordinario ya está disponible en las principales plataformas de audio.
Divulgación y ficción sonora
El cubo de Otto es una producción ambiciosa. Tiene 19 episodios divididos en dos partes: una docuficción de 10 capítulos y una ficción sonora de 9. La primera de ellas es un punto de partida tanto para los que sufren este problema como para los que no, tal es la vocación pedagógica con la que está concebida la obra. El leitmotiv es el misterioso encargo que recibe Gael (encarnado por el actor Jorge Machín), un dramaturgo al que piden crear una obra de teatro sobre el miedo a volar para un solo espectador. Un encargo intrigante que asume con ciertas reservas pero que, a medida que profundiza en el tema, va despertando en su interior un creciente interés.
La producción, elaborada por la productora El Extraordinario en colaboración con Iberia, establece el hilo conductor en torno a las entrevistas con las que Gael va dando voz a todos los que pueden aportar algo sobre el tema. Ellos son Pilar Moreno, psicóloga aeronáutica; Luis Muiño, psicólogo y divulgador de Entiende tu Mente; Ramiro Calle, referente internacional en meditación; Fernando Alonso, piloto de ensayos de Airbus; Nuria Nieto, sobrecargo de Iberia; Rafa San Julián, comandante de Iberia; así como el equipo de ingeniería del Centro de Mantenimiento de Iberia en La Muñoza.
Estos testimonios exploran las causas, las consecuencias y los efectos de esta fobia; por supuesto, también hay pistas sobre cómo comenzar a superar la fobia. Pero sobrevuela en todas ellas, y nunca mejor dicho, la búsqueda incesante de una respuesta: ¿se puede comprender un miedo que nunca se ha sentido, que resulta tan complejo de explicar?
"El miedo es una emoción básica adaptativa. Es un sistema defensivo de nuestro sistema nervioso central que se activa cuando tu cerebro interpreta que hay un estímulo aversivo que atenta contra tu vida y entonces provoca un proceso químico dentro de tu cuerpo para enfrentarte a ese miedo" Pilar Moreno, psicóloga aeronáutica
"Gestionar" el miedo, no suprimirlo
Acotar el concepto es una de las cuestiones más recurrentes a las que tiene que responder Pilar Moreno, psicóloga aeronáutica y vicepresidenta de la Sociedad Española de Psicología Aeroespacial y Aeronáutica Civil. Su respuesta tiene un gran interés: "El miedo es una emoción básica adaptativa. Es un sistema defensivo de nuestro sistema nervioso central que se activa cuando tu cerebro interpreta que hay un estímulo aversivo que atenta contra tu vida y entonces provoca un proceso químico dentro de tu cuerpo para enfrentarte a ese miedo".
En este sentido, el miedo es algo natural y forma parte del instinto básico de supervivencia. El problema en este caso es que estamos sobredimensionando la amenaza: volar no es algo que atente contra tu vida, "pero como nosotros estamos aprendiendo y desaprendiendo continuamente, esta interpretación errónea se queda ahí y, ante situaciones parecidas, das la misma respuesta. Lo que hay que hacer entonces es modificar esa interpretación".
Dejarse atrapar por el miedo a volar puede generar un gran problema si llega a tal punto que te condicione la vida. ¿El miedo a volar se cura? "Se puede gestionar, porque quitar el miedo no es algo bueno". La aerofobia puede manifestarse de formas muy distintas: agobio por estar encerrado, vértigo, miedo a que la mecánica falle o incluso "la sensación de que uno se va a descontrolar y montar el show".
"Toda persona que no se sienta cómoda con lo de volar tiene que saber que es perfectamente seguro; todo está controlado y los pilotos no iniciamos un vuelo si pensamos que no es así, porque nosotros vamos dentro y somos los primeros interesados en que todo vaya bien" Rafa San Julián, Comandante de Iberia
Información como antídoto
Relajarse, meditar, terapias, ejercicios de respiración son algunas de las ideas más efectivas ante un problema que, como muchos de los miedos que tiene el ser humano, remiten a un pasado donde mandaban los instintos. La propuesta de Iberia con el lanzamiento de El cubo de Otto es combatir lo subjetivo con lo objetivo: la información. El conocimiento es un pilar imprescindible para superarlo.
Rafa San Julián es comandante de Iberia. Lleva casi un par de décadas volando para la compañía un Airbus 320, uno de los aviones más usuales para rutas de corto y medio alcance. Aprovechando esta experiencia y su capacidad de comunicación, presta su voz en la obra para hablar sobre un tema en el que, como reconoce, los pilotos tienen un rol muy importante a la hora de defender que volar es el medio más seguro.
"Aún así, no lo he explicado lo suficiente", afirma con una sonrisa, "pero toda persona que no se sienta cómoda con lo de volar tiene que saber que es perfectamente seguro; todo está controlado y los pilotos no iniciamos un vuelo si pensamos que no es así, porque nosotros vamos dentro y somos los primeros interesados en que todo vaya bien". Saber transmitir con calma qué es cada ruido, resolver cada duda o explicar qué implica cada fase del vuelo es básico para normalizar estos viajes.
Luis Muiño, Psicólogo y divulgador
Marcus H., director creativo y cofundador de El Extraordinario
El amor y las grandes motivaciones
"Lo que pasa con el miedo a volar es que suele tener como una connotación un poco peliculera, como algo que parece salir porque hayamos vivido un momento malo y a partir de ahí desarrollamos este miedo", explica Luis Muiño, psicólogo especializado en el tema y otra de las voces expertas que participan en la grabación.
Muiño afirma que "en realidad, la aerofobia es un miedo mucho más difuso, un tipo de ansiedad que se lleva muy mal con el cerebro". En momentos de estrés o de incertidumbre "tendemos a plasmarla en algo, y si en ese momento nos metemos en un avión y vivimos algo extraño, es fácil que se active este miedo a volar". Y a su vez eso genera "un doble mecanismo", porque "cuando tienes la percepción de fobia empiezas a evitar el objeto que la desencadena, y ahí es cuando la cosa se complica porque, cuanto más lo evitas, más miedo tienes".
Otra de las claves tiene que ver con la importancia de la motivación y de esas pequeñas metas que sirven como impulso para querer solucionar el problema. Pongamos el amor, por ejemplo, porque es el sentimiento que guía la segunda parte de El cubo de Otto. Estos nueve capítulos finales ficcionan una historia que podría parecer extrema pero que es mucho más real que la posibilidad de accidente: Lucía y Augusto se han enamorado a través de internet. Pero el encuentro entre los dos aún tiene por delante una prueba complicada: superar el miedo que ambos sienten a viajar en avión. Y no es algo que tomarse a la ligera: él vive en Madrid; ella, en Buenos Aires.
La crónica sonora de cómo van dando pasos para abrazarse constituye el cierre práctico a la parte más divulgativa. Dos caras de una misma moneda que se complementan y que, en palabras de Marcus H., director creativo y cofundador de El Extraordinario y creador de la obra, ayudan al oyente a entender un problema ante cuya realidad él mismo ha tenido que aprender. Una obra que tiene "una visión como más del Renacimiento, en el sentido de hablar de esto desde múltiples perspectivas. Y además convertirlo en algo fascinante".
¿Dónde escuchar El cubo de Otto?
La docuficción creada por El Extraordinario ya está disponible en las principales plataformas de audio.
¿Por qué ‘El cubo de Otto’?
El nombre del podcast remite a un detalle de la parte de Augusto y Lucía en la que un grupo próximo a la mujer ”está intentando liberar a la humanidad de sus miedos atávicos”, como relata Marcus H. Y entre sus objetos está este Cubo de Otto. Otto, además, es un homenaje al aviador del siglo XIX Otto Lilienthal, una de las figuras más fascinantes de la historia de la aviación y considerado el primero en planear.