"Azkarate vs. Azkarate: la mirada intacta de una pionera de la fotografía 40 años después"

Una mirada intacta 40 años después

El resultado han sido más de 4.000 fotografías que Azkarate tomó en apenas un mes. Y desde el mes de mayo puede verse una pequeña selección en el Espacio Cultural Serrería Belga de Madrid como parte de la exposición ‘Azkarate vs. Azkarate’.

La muestra pone en diálogo algunas de las fotografías históricas de la autora con las imágenes tomadas con el dispositivo Xiaomi, equipado con lentes Leica. No se trata de una retrospectiva al uso ni de la celebración de un archivo, sino que funciona como una conversación entre dos versiones de la misma fotógrafa.

Aunque la cámara haya cambiado, hay algo que permanece intacto: la mirada. Según describe Silvia Omedes, comisaria de la exposición, “lo que ha querido no es solo mostrar esas imágenes nuevas de Isabel disparadas con el dispositivo Xiaomi, sino evidenciar ese efecto espejo, esa mirada continua de Isabel, para lo que se han incluido imágenes de archivo”.

Las fotografías antiguas y actuales parecen responderse unas a otras. El encuadre, los personajes y sus gestos son, a veces, idénticos, a pesar de los 40 años que separan las imágenes.

“A medida que Isabel nos iba dando fotografías hechas con el móvil, nos íbamos dando cuenta de que seguía fotografiando de la misma manera, a los mismos personajes y desde la misma distancia, pero con todas las ventajas de hacer fotografía con un móvil que te permite ser más rápido, más ágil y con la calidad de lentes Leica”, añade Omedes.