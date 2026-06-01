Un viaje por varios mundos: así es la escapada completa en PortAventura World En el resort, cada atracción, hotel, restaurante y espectáculo forma parte de una experiencia de ocio y entretenimiento imposible de agotar en un solo día. Un proyecto de EL ESPAÑOL,

Cuando se trata de elegir unas vacaciones, el destino ya no lo es todo. Cada vez más, la búsqueda pasa por encontrar lugares capaces de combinar descanso, entretenimiento, gastronomía y experiencias que permanezcan en la memoria durante mucho tiempo. Y hay espacios que llevan ese 'sueño' a la realidad. Cuando uno cruza la entrada de PortAventura World, cada paso parece abrir la puerta a un viaje distinto. Se trata de un universo diseñado para recorrer el mundo sin moverse del mismo lugar, donde se pasa de la adrenalina a la calma en un instante. En los últimos años, el resort ha ampliado su oferta para convertirse en un destino vacacional completo, donde la experiencia se prolonga mucho más allá de la visita de un solo día.

La vuelta al mundo en seis escenarios Mediterrània da la bienvenida al visitante con un ritmo relajado, propio de los pueblos de la costa catalana. Pero esa sensación es solo el principio. En cuanto cruzas sus calles para adentrarte en el parque, empieza la acción y el tren de Furius Baco rompe la serenidad del paisaje cuando acelera sobre el lago a 135 km/h. Desde ahí, las posibilidades son infinitas. La jungla de Polynesia invita a refrescarse entre la densa vegetación y sus cascadas y a dejarse llevar en sus atracciones de agua. El recorrido continúa hacia Sésamo Aventura, un mundo para los más pequeños, y después China, donde las montañas rusas más icónicas desafían a la gravedad. Más adelante se encuentran el México más colorido y el Far West, donde se despliega el carácter salvaje del desierto americano. Cada área es un mundo en sí mismo y, sin embargo, todo forma parte del mismo viaje. Por la tarde, el viaje se amplía con la apertura de Ferrari Land, que nos permite adentrarnos en el universo de Maranello a través de sus 16 atracciones, entre las que se encuentra Red Force, la montaña rusa más alta y rápida de Europa, además de simuladores y una ambientación inspirada en Italia. Y, el pasado sábado 23 de mayo, Caribe Aquatic Park inició su temporada de verano, un espacio íntegramente dedicado al agua y a la diversión en familia.

Las zonas del parque Mediterrània Inspirada en los pueblos pesqueros del Mediterráneo, combina gastronomía, ambiente relajado y espectáculos con atracciones como Furius Baco.

México Un recorrido entre el México maya y el colonial, donde la música mariachi, la tradición y el color conviven con atracciones como Hurakan Condor, con 86 metros de caída libre.

Polynesia Una inmersión en la jungla tropical con atracciones familiares como Tutuki Splash, espectáculos de danzas tradicionales y, este verano, la nueva experiencia Makamanu Jungle, una senda de exploración entre puentes colgantes y naturaleza.

China El epicentro de la adrenalina con el icónico Dragon Khan y Shambhala, la montaña rusa más alta de PortAventura Park, junto a acrobacias en el Gran Teatre Imperial de China.

Far West El espíritu del Lejano Oeste toma forma entre atracciones acuáticas, montañas rusas de madera como Stampida y la experiencia de Uncharted: El Enigma de Penitence, que cuenta con la mayor caída lateral de Europa, además de gastronomía de inspiración norteamericana.

Sésamo Aventura Un mundo pensado para los más pequeños, donde los personajes de Sesame Street cobran vida en un entorno totalmente tematizado y con atracciones a su medida.

"Hay más de 80 atracciones, más de 50 puntos de restauración y más de 20 shows al día. La experiencia de un día a mí me parece prácticamente imposible", afirma David Carnero, director comercial de PortAventura World. Un destino para quedarse "Hay más de 80 atracciones, más de 50 puntos de restauración y más de 20 shows al día. La experiencia de un día a mí me parece prácticamente imposible", afirma David Carnero, director comercial de PortAventura World. Esa idea resume la esencia del resort: un destino concebido no solo para visitarse, sino para quedarse. El complejo cuenta con tres parques temáticos —PortAventura Park, Ferrari Land y Caribe Aquatic Park— y diez hoteles, seis temáticos dentro del resort y cuatro vacacionales bajo la marca Ponient Hotels by PortAventura World. Dormir dentro del resort no es simplemente descansar tras un largo día de emociones fuertes. Es prolongar la narrativa. En PortAventura World es posible pasar la noche en una posada inspirada en el lejano oeste, descubrir el interior de una mansión victoriana o relajarse en un oasis caribeño. Cada espacio prolonga la inmersión con piscinas, restaurantes y ambientes que continúan lo vivido durante el día. El viaje no termina cuando cierran las atracciones si el resto de instalaciones te permiten seguir dentro de la historia.

Hoteles temáticos Hotel PortAventura Inspirado en un pueblo mediterráneo junto al mar.

Hotel Caribe Un oasis tropical con ambiente caribeño.

Hotel El Paso Ambientación mexicana llena de color y jardines.

Hotel Gold River Ambientado en el Far West y la fiebre del oro.

Hotel Colorado Creek Estilo western más elegante y tranquilo.

Hotel Mansión de Lucy Hotel 5 estrellas tipo mansión victoriana del Far West.

La gastronomía también forma parte esencial de ese relato. Según describe Carnero, "más allá del típico fast food de un parque temático, en PortAventura World puedes estar por la mañana tomando unas tortitas con chocolate en el hotel y luego tomar un arroz negro en Racó De Mar (Mediterrània)". Al final del día, la sensación no es la de haber visitado un único lugar, sino la de haber atravesado varios mundos.

Las novedades Con el verano a la vuelta de la esquina, PortAventura World prepara nuevas experiencias para sus visitantes. Quienes repiten se encontrarán un destino en constante evolución y quienes lleguen por primera vez tendrán la oportunidad de descubrir dos nuevos espacios. Por un lado, Makamanu Jungle propone una nueva forma de explorar la zona de Polynesia con una senda de puentes colgantes, pasarelas y otros retos en plena jungla. Mientras que en Caribe Aquatic Park la oferta acuática crece con Coral Bay: La Leyenda Perdida, una nueva zona tematizada de 6.000 metros cuadrados: una bahía pirata sumergida que incorpora nuevas atracciones, toboganes y una piscina con pista de obstáculos única en el mundo.