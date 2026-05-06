Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, en directo | Sanidad escoge a Tenerife para atender al barco afectado por el brote de hantavirus

El hantavirus, que se transmite a través de la orina o heces de las ratas, fue detectado en un crucero neerlandés que partía desde Argentina con dirección a Canarias.

¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?

Es una enfermedad que se transmiten de animales a humanos, en concreto procede de las ratas. Se transmite a los humanos a través de la inhalación, es decir al respirar aire contaminado por partículas de saliva, orina o excrementos de roedores infectados. También, por contacto directo o mordeduras.

Su letalidad es del 38%, porcentaje que se debe al síndrome pulmonar por hantavirus, causado por variantes del virus como la de los Andes. En todo caso, los expertos epidemiológicos aseguran que es muy poco probable el contacto entre humanos.

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