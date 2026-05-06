Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, en directo | Sanidad escoge a Tenerife para atender al barco afectado por el brote de hantavirus
Hay al menos siete tripulantes afectados y tres personas muertas a raíz del virus, según la Organización Mundial de la Salud. España ha aceptado una petición formal del Ejecutivo de Países Bajos para acoger al médico del crucero MV Hondius, que se encuentra en estado grave.
El hantavirus, que se transmite a través de la orina o heces de las ratas, fue detectado en un crucero neerlandés que partía desde Argentina con dirección a Canarias.
¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?
Es una enfermedad que se transmiten de animales a humanos, en concreto procede de las ratas. Se transmite a los humanos a través de la inhalación, es decir al respirar aire contaminado por partículas de saliva, orina o excrementos de roedores infectados. También, por contacto directo o mordeduras.
Su letalidad es del 38%, porcentaje que se debe al síndrome pulmonar por hantavirus, causado por variantes del virus como la de los Andes. En todo caso, los expertos epidemiológicos aseguran que es muy poco probable el contacto entre humanos.
- A bordo del MV Hondius: pelea entre pasajeros, 4 contagiados incluido el médico del barco, 141 confinados con 'recreos' y langosta cada día en la cena
- Los dos pasajeros del crucero con hantavirus serán evacuados a Países Bajos y un tercer caso sospechoso, a Alemania
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El médico enfermo de hantavirus será atendido en el hospital tinerfeño de La Candelaria
El Ministerio de Sanidad ha designado a Tenerife como referencia para la atención médica que puedan necesitar los pasajeros del crucero afectado por un brote de hantavirus, incluido el médico de a bordo, que va a ser evacuado en avión en breve hasta el hospital de Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife.
Fuentes sanitarias de Canarias han precisado a que se trata de una decisión tomada por el Ministerio dentro del acuerdo al que ha llegado con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para prestar ayuda al crucero neerlandés MV Hondius, ahora fondeado en Cabo Verde.
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Uno de los pasajeros del crucero afectado por hantavirus está siendo tratado en Zúrich
El Gobierno suizo ha confirmado que una persona infectada por hantavirus está siendo tratada en Zúrich. Es uno de los pasajeros del crucero de lujo en el que se ha producido un brote de casos de este virus, que se transmite a través de las heces y orina de las ratas.
Las autoridades suizas han confirmado que en estos momentos no hay peligro para la población del país.
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El Ministerio de Sanidad designa a Tenerife como referencia para atender al crucero
El Ministerio de Sanidad ha designado a Tenerife como referencia para la atención médica que puedan necesitar los pasajeros del crucero afectado por un brote de Hantavirus durante una travesía por el Atlántico Sur, incluido el médico de a bordo, que va a ser evacuado en avión en breve.
Fuentes sanitarias de Canarias han precisado que se trata de una decisión tomada por el Ministerio dentro del acuerdo al que ha llegado con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para prestar ayuda al crucero neerlandés MV Hondius, ahora fondeado en Cabo Verde.
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Clavijo rechaza que el crucero con hantavirus haga escala en Canarias y pide una "reunión urgente" con Sánchez
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha rechazado que el crucero con hantavirus haga escala en las islas y ha pedido una "reunión urgente" con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ante una decisión que a su juicio no obedece a "ningún criterio técnico" ni hay "información suficiente para mantener un mensaje de calma y garantizar la seguridad de la población canaria".
En declaraciones a Onda Cero, Clavijo ha cargado contra el Gobierno de España por su "deslealtad institucional" y poca profesionalidad por no haberle mantenido informado, al tiempo que también ha reprochado a la ministra de Sanidad, Mónica García, que no le hayan trasladado explicaciones sobre los criterios que ha seguido la Organización Mundial de Salud (OMS). "No puedo permitir que entre en Canarias", ha insistido.
España aceptaba, tras la petición de la OMS y la Unión Europea, que el crucero haga escala en Canarias para gestionar la atención sanitaria de pasajeros y tripulación bajo un estricto protocolo internacional.
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El avión que tiene que trasladar a Canarias al médico aún no ha despegado de Cabo Verde
El Ministerio de Sanidad ha informado de que el avión medicalizado que tiene que trasladar a Canarias al médico con hantavirus, miembro de la tripulación del crucero 'MV Hondius', aún no ha despegado de Cabo Verde, pese a que se esperaba la evacuación en la madrugada de este miércoles.
El Gobierno aceptaba este martes la petición formal de Países Bajos para acoger al médico, que se encuentra en situación grave. Otro miembro de la tripulación, que requiere también atención médica urgente, y un pasajero relacionado con el huésped fallecido el 2 de mayo, esperan también a ser evacuados, aunque con destino Países Bajos y Alemania, respectivamente, a través de dos aeronaves especializadas.
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Última hora de hantavirus | Sanidad confirma que el crucero desembarcará en Tenerife
El crucero MV Hondius desembarcará en Tenerife en dos o tres días, según han confirmado en el programa La Hora de la 1, citando fuentes del Ministerio de Sanidad.
Hasta ahora, la duda estaba entre si el barco iba a arribar a Las Palmas de Gran Canaria o Tenerife.
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Amós García, epidemiólogo, explica cuál debería ser el protocolo una vez llegue el crucero a España
El epidemiólogo Amós García ha explicado en una entrevista en La Hora de la 1 cuál debería ser el protocolo una vez que el crucero neerlandés arribe en Canarias.
"Lo primero que se tiene que hacer es realizar intervenciones médicas a los pasajeros y, después, su traslado con ausencia de contacto con el resto de personas a sus respectivos países", sostiene.
Además, señala que si alguno presenta síntomas, "hay que dejarlos aislados y llevarlos a una unidad hospitalaria "si tienen una mayor intensidad".
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Hantavirus, en directo | ¿Cuántos españoles hay en el barco?
En el crucero MV Hondius, donde hay un total de 147 personas, también se encuentran a borde 14 españoles tras el brote de hantavirus.
La distribución regional del grupo incluye a cinco catalanes, tres madrileños, una valenciana y un gallego. Según los informes de los distintos Gobiernos autonómicos, todos ellos se mantienen asintomáticos y en buen estado de salud, aunque permanecen bajo un estricto régimen de aislamiento preventivo en el interior del crucero.
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Cabo Verde confirma la llegada de aviones ambulancia para evacuar a enfermos de hantavirus
Las autoridades de Cabo Verde confirmaron que ya llegó al país uno de los dos aviones ambulancia que evacuarán a tres enfermos por el brote de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius que zarpó de Argentina y está fondeado frente a su capital, Praia, en cuyo puerto no permiten que atraque el buque.
"La evacuación sanitaria de los tres pacientes se llevará a cabo en las próximas horas, utilizando dos aviones ambulancia, en coordinación con las autoridades nacionales e internacionales competentes", afirmó el Ministerio de Salud caboverdiano en un comunicado emitido a última hora del martes.
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Hantavirus, en directo | El médico inglés fue trasladado en avión ambulancia a Tenerife
El facultativo, que atendía a los pasajeros a bordo, fue evacuado de urgencia desde Cabo Verde en un jet medicalizado ante el rápido deterioro de su estado y será ingresado en una unidad especializada en enfermedades infecciosas de la isla.
El médico británico del crucero polar MV Hondius, uno de los cuatro contagiados por el presunto brote de hantavirus que ha dejado ya tres muertos a bordo, fue evacuado este martes por la tarde en estado "muy grave".
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Hantavirus, en directo | Resumen de la situación
El Ministerio de Sanidad y el Gobierno de Canarias siguen la situación del crucero MV Hondius, tras haber aceptado la petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que el barco se dirija desde Cabo Verde a Canarias y de que su médico de a bordo, uno de los afectados por el brote de hantavirus, sea hospitalizado de urgencia en las islas.
En estos momentos, hay al menos siete tripulantes afectados y tres personas muertas a raíz del virus, según la OMS. Dos personas serán evacuadas a Países Bajos, otra a Alemania y el médico, que ya está en Tenerife tras haber sido trasladado a Tenerife rápidamente en avión.
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Última hora del brote de hantavirus | A bordo del MV Hondius
El vídeo remitido a EL ESPAÑOL empieza con una frase que resume mejor que cualquier comunicado oficial lo que ocurre a bordo: "Ahora mismo estoy en el barco 'infectado' en el que han muerto tres personas por un virus peligroso… La realidad no tiene mucho que ver con lo que se dice"
La pronuncia Kasem Hato desde el interior del MV Hondius, un buque de expedición polar detenido frente a Cabo Verde, sin permiso para atracar, con tres fallecidos, varios enfermos por hantavirus y cerca de 150 personas atrapadas en una espera que no estaba en el itinerario.
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Brote de Hantavirus, en directo | ¿Qué es el Hantavirus?
De acuerdo con el Ministerio de Sanidad estos virus causan enfermedades como el síndrome pulmonar por hantavirus y la fiebre hemorrágica con síndrome renal.
- Transmisión: Principalmente por inhalación de partículas de heces, orina o saliva de roedores infectados. También por contacto directo o, más raramente, por mordeduras.
- Síntomas: Comienza como una gripe (fiebre, dolor muscular, náuseas). Puede derivar en un síndrome cardiopulmonar grave con dificultad respiratoria, que es potencialmente mortal.
- Periodo de incubación: Generalmente de 1 a 3 semanas (rango de 3 a 45 días).
- Tratamiento: No existe un tratamiento específico. Los casos graves requieren hospitalización y, habitualmente, asistencia respiratoria mecánica.
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España acogerá en Canarias al crucero del hantavirus en 3 o 4 días
España acogerá en Canarias al crucero de lujo con un brote de hantavirus a petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en "cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario", según ha informado el Ministerio de Sanidad.
España también ha aceptado una petición formal del Ejecutivo de Países Bajos para acoger al médico del crucero MV Hondius, que se encuentra en situación grave.
El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) está realizando un examen exhaustivo del barco para determinar qué personas deben ser evacuadas de urgencia en la propia Cabo Verde y el resto seguirán rumbo Canarias, donde esperan arribar en el plazo de 3 ó 4 días.