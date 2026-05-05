Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, en directo | El Gobierno cede "por obligación legal y moral" y acogerá al barco del brote de hantavirus en Canarias
Hay al menos siete tripulantes afectados y tres personas muertas a raíz del virus, según la Organización Mundial de la Salud. La compañía del crucero espera llegar en tres días a las Islas Canarias, según afirmó en un comunicado.
- El hantavirus, que se transmite a través de la orina de las ratas, fue detectado en un crucero y puede causar graves complicaciones si no se detecta a tiempo.
- España y la OMS acuerdan que epidemiólogos revisen el barco con hantavirus antes de decidir su destino final
- Los dos pasajeros del crucero con hantavirus serán evacuados a Países Bajos y un tercer caso sospechoso, a Alemania
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Hantavirus | El Gobierno cede "por obligación legal y moral" y acogerá al barco del brote de hantavirus en Canarias
Según fuentes del Ministerio de Sanidad:
"La Organización Mundial de la Salud (OMS), en coordinación con la Unión Europea, acaba de solicitar al Gobierno de España que acoja a la embarcación MV Hondius en las Islas Canarias en cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario.
En este momento, dicha embarcación se encuentra en Cabo Verde, donde ha recalado tras detectar un brote de infección por hantavirus.
El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) está realizando un examen exhaustivo del barco para determinar qué personas deben ser evacuadas de urgencia en la propia Cabo Verde. El resto seguirán rumbo Canarias, donde esperan arribar en el plazo de 3 ó 4 días. El puerto en el concreto aún no ha sido definido. Una vez allí, tripulación y pasajeros serán convenientemente examinados, atendidos y trasladados a sus correspondientes países. El proceso será articulado mediante un protocolo común de manejo de casos y contactos elaborado por la OMS y el ECDC, y contará con todas las garantías de seguridad necesarias. Tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes especiales habilitados ad hoc para esta situación, evitado todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal sanitario.
El Gobierno dará a conocer los detalles de este protocolo tan pronto como sean definidos por OMS y el ECDC. Además, informará puntualmente sobre su implementación.
La Organización Mundial de la Salud ha explicado que Cabo Verde no puede realizar esta operación. Las Islas Canarias son el lugar más próximo con las capacidades necesarias. España tiene una obligación moral y legal de auxiliar a estas personas, entre las que se encuentran además varios ciudadanos españoles.
En virtud de esta misma lógica, y como parte del operativo, el Gobierno también ha aceptado una petición formal del Gobierno de Países Bajos para acoger al médico del MV Hondius, que se encuentra en situación grave, y que será trasportado a Canarias en un avión hospitalizado en el día de hoy"
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Argentina registra 41 casos de hantavirus en 2026 y un aumento respecto a los últimos años
Argentina, país desde donde zarpó el crucero en el que se detectó un brote de hantavirus, confirmó 41 casos de la enfermedad en lo que va de 2026 e informó de que la actual temporada epidemiológica muestra una circulación mayor a años anteriores de la patología y "por encima del umbral de brote", según informó este martes el Ministerio de Salud.
"A nivel nacional, la temporada 2025-2026 muestra una cantidad de casos que se ubica, durante casi todo el período analizado, por encima del umbral de brote, con un incremento sostenido de los casos acumulados a lo largo de la temporada", indicó.
Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, Argentina registró en lo que va de esta temporada -comprendida entre julio pasado y junio de este año- 101 casos, de los cuales 32 fallecieron, lo que marca una tasa de letalidad del 31,7 %, superior a la de ejercicios previos.
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Hantavirus, última hora | La compañía del crucero confirma la intención de llegar a Canarias
La compañía del crucero ha expresado que la intención sigue siendo llegar a Canarias una vez hayan sido evacuados los infectados con hantavirus, según expresaron en un comunicado.
"La evacuación médica de dos personas que actualmente requieren atención médica urgente, así como de la persona relacionada con el huésped que falleció el 2 de mayo, se llevará a cabo utilizando dos aviones especializados que se encuentran de camino a Cabo Verde. Desde allí, los pacientes serán evacuados médicamente a los Países Bajos. En este momento, no disponemos de un calendario exacto".
"Una vez que estas tres personas hayan sido trasladadas de forma segura desde el buque y se encuentren en tránsito hacia los Países Bajos, el m/v Hondius comenzará su reposicionamiento. Nuestro plan es dirigirnos a las Islas Canarias, ya sea a Gran Canaria o a Tenerife, lo que supondrá tres días de navegación. Se están manteniendo conversaciones con las autoridades pertinentes. Se comunicará la información cuando se disponga de planes concretos".
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La OMS rastrea a 80 pasajeros de un vuelo a Johannesburgo en el que viajó una de las fallecidas que se contagió de hantavirus en el crucero
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha activado un protocolo de localización urgente para los viajeros que compartieron trayecto entre la isla de Santa Elena y Johannesburgo con una mujer neerlandesa de 69 años, cuya infección por hantavirus fue confirmada tras su fallecimiento en Sudáfrica.
La paciente, que desembarcó el 24 de abril con síntomas gastrointestinales, era la esposa de otro de los fallecidos a bordo del crucero MV Hondius. Actualmente, las autoridades sanitarias contabilizan un balance de siete afectados, entre los que se incluyen tres víctimas mortales y un paciente en estado crítico, mientras se extrema la vigilancia sobre el resto del pasaje para evitar una posible propagación en cadena.
Según la directora de la OMS, Maria Van Kerkhove, el prolongado periodo de incubación del virus —que puede alcanzar las seis semanas— refuerza la idea de que los casos iniciales contrajeron la enfermedad durante actividades previas al embarque.
Mientras un equipo de epidemiólogos se prepara para inspeccionar el navío en coordinación con el Gobierno de España, las investigaciones de laboratorio tratan de determinar la especie exacta del virus para confirmar si existe riesgo de transmisión entre humanos.
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Hantavirus, última hora | El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades califica como "muy bajo" el riesgo de expansión del hantavirus
El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) ha emitido un informe en el que estima que la probabilidad de que el brote detectado en el crucero MV Hondius afecte al territorio europeo es mínima.
Esta valoración se sustenta en la baja capacidad de transmisión interhumana del virus y en la correcta implementación de los protocolos de aislamiento y desinfección que la naviera está ejecutando en Cabo Verde.
No obstante, el organismo internacional mantiene una vigilancia activa y recomienda a las autoridades portuarias el uso de equipos de protección individual para cualquier interacción con los pasajeros, como medida de cautela ante la investigación epidemiológica todavía en curso.
Actualmente, los expertos trabajan en identificar la cepa específica del virus para determinar si se trata de una variante con capacidad de contagio entre personas, como el virus de los Andes, o si la exposición fue estrictamente ambiental.
La principal hipótesis apunta a que la infección se produjo por la inhalación de partículas procedentes de roedores infectados antes del embarque, lo que limitaría el alcance del brote a un evento aislado en el tiempo.
Mientras se esclarecen estos detalles, el ECDC permanece en contacto directo con la OMS y las autoridades nacionales para coordinar cualquier implicación sanitaria que pudiera derivarse del retorno de los pasajeros a sus países de origen.
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Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius | 14 ciudadanos españoles entre los afectados por el brote
Un total de catorce ciudadanos de nacionalidad española —trece pasajeros y un miembro de la tripulación— se encuentran actualmente localizados en el buque MV Hondius tras la alerta sanitaria declarada en la embarcación.
La distribución regional del grupo incluye a cinco catalanes, tres madrileños, una valenciana y un gallego, quienes forman parte de las 149 personas que permanecen fondeadas frente a las costas de Cabo Verde.
Según los informes de los distintos Gobiernos autonómicos, todos ellos se mantienen asintomáticos y en buen estado de salud, aunque permanecen bajo un estricto régimen de aislamiento preventivo en el interior del crucero.
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Hantavirus, última hora | Tres ciudadanos madrileños permanecen aislados y sin síntomas tras el brote de hantavirus en un crucero de lujo
Un grupo de tres residentes de la Comunidad de Madrid se encuentra actualmente a bordo del buque MV Hondius, embarcación que permanece fondeada frente a las costas de Cabo Verde tras detectarse un brote de hantavirus que ha causado tres fallecimientos.
Según han confirmado fuentes del Gobierno regional, los tres madrileños forman parte del contingente de 14 españoles localizados en el crucero y, hasta el momento, se encuentran en buen estado de salud y sin manifestar síntomas de la enfermedad. Como medida de estricta prevención, las autoridades han ordenado su aislamiento dentro de las instalaciones del navío mientras se monitoriza su evolución.
El crucero, que inició su travesía en Ushuaia (Argentina), transporta a un total de 149 personas de diversas nacionalidades que ahora se ven afectadas por las restricciones sanitarias internacionales.
Mientras la naviera Oceanwide Expeditions gestiona la crisis sanitaria, el Ejecutivo autonómico mantiene el seguimiento de sus ciudadanos, quienes integran el grupo de 88 pasajeros que permanecen bajo vigilancia epidemiológica. Pese a la gravedad del brote inicial, la situación de los madrileños es de estabilidad absoluta a la espera de que se autoricen nuevos protocolos de desembarque o traslado.
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Hantavirus, última hora del brote en el crucero | La naviera Oceanwide Expeditions descarta nuevos contagios
La compañía Oceanwide Expeditions ha confirmado que, tras los protocolos de vigilancia iniciales, no se han detectado nuevos pasajeros o tripulantes con sintomatología compatible con el hantavirus a bordo del buque MV Hondius.
Actualmente, los esfuerzos de la naviera se centran en coordinar la evacuación médica de dos tripulantes que presentan cuadros respiratorios agudos y requieren atención hospitalaria urgente. Pese a la complejidad de la situación, el resto de la embarcación se mantiene bajo observación mientras se agilizan los trámites de traslado para los afectados.
En paralelo, las investigaciones para determinar el origen exacto del brote y la posible conexión entre los casos diagnosticados continúan activas bajo la supervisión de expertos. Según las primeras valoraciones remitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se sospecha que el paciente cero pudo contraer la infección en tierra firme antes de iniciar la travesía.
Esta hipótesis, sostenida por la doctora Maria Van Kerkhove, refuerza la posibilidad de que no exista un foco de contagio activo dentro de las instalaciones propias de la embarcación.
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Brote de Hantavirus | Tres madrileños entre los 14 españoles aislados sin síntomas
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha confirmado que, de los 14 españoles a bordo del crucero afectado por el brote de hantavirus, tres son madrileños y se encuentran aislados en buen estado, sin presentar síntomas. Todos permanecen en régimen de aislamiento por precaución.
El balance actualizado del brote eleva a tres los fallecidos, según han informado las autoridades sanitarias. En total, hay 14 españoles a bordo del crucero, todos sin síntomas en este momento, tres de ellos madrileños que permanecen aislados y en buen estado por precaución.
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Brote de Hantavirus, en directo | Países Bajos y Alemania realizan las tres primeras evacuaciones del crucero
Países Bajos y Alemania han llevado a cabo las tres primeras evacuaciones del crucero afectado por el brote de hantavirus. Los dos pasajeros con síntomas serán trasladados a Países Bajos desde Cabo Verde para recibir atención médica, mientras que la persona considerada contacto de alto riesgo será trasladada a Alemania, donde permanecerá en cuarentena bajo supervisión sanitaria.
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Brote de Hantavirus, en directo | Fernando Simón afirma que el crucero con hantavirus no supone "un riesgo alto"
El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), Fernando Simón, ha afirmado que el crucero con hantavirus "no es un riesgo alto" y que se van a poner las medidas necesarias para controlar los riesgos.
Lo ha dicho en declaraciones a la prensa este martes antes de intervenir en una jornada de salud global y desigualdad social en la Universitat de Barcelona (UB), y ha llamado a "ser razonables con los riesgos".
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Brote de Hantavirus, en directo | Sanidad no ve riesgo de hantavirus en España, pero advierte de bulos y desinformación
El Ministerio de Sanidad ha asegurado que no existe riesgo de transmisión de hantavirus en España en el contexto actual, aunque ha advertido del aumento de bulos y desinformación en torno a este brote.
Las autoridades sanitarias piden a la población que se informe a través de canales oficiales y evite difundir contenidos no verificados que puedan generar alarma innecesaria.
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Brote de Hantavirus, en directo | Una tercera persona será trasladada a Alemania al ser considerada “contacto de alto riesgo”
Un tercer caso afecta a un hombre que acudió al médico del barco el 24 de abril con fiebre, dificultad para respirar y signos de neumonía. Aunque su situación no es grave, ha sido considerado “contacto de alto riesgo”, por lo que será trasladado a Alemania para su evaluación y seguimiento. Las autoridades sanitarias mantienen activado el protocolo ante la sospecha de infección por hantavirus.
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Brote de Hantavirus, en directo | Las dos personas contagiadas con el hantavirus en el crucero finalmente no irán a Canarias: serán evacuadas a Países Bajos
Según fuentes conocedoras de la reunión técnica entre el Gobierno de España y el de Canarias, celebrada este martes a las 14.00 h insular, "lo acordado es que se mandan los Equipos de Protección Individual (EPI) a Cabo Verde y se evacúa a las dos personas desde allí, en un avión especializado, hasta Países Bajos.
Aunque se sospecha de la presencia del virus en siete personas, sólo dos casos se han podido confirmar en laboratorio.
El barco también viajará directamente a Países Bajos, para que allí sea desratizado, desinfectado y demás. En Canarias no hará escala en ningún caso, a no ser que por el trayecto haya nuevos síntomas. Entonces el buque será trasladado al puerto más cercano.
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Brote de Hantavirus, en directo | Dos de los pasajeros fallecidos habían realizado un viaje por Sudamérica
Un gallego viaja a bordo del crucero de lujo 'MV Hondius', El barco, transporta a un total de 147 personas (incluyendo 88 pasajeros y 59 tripulantes), de los cuales 13 pasajeros y un tripulante son de nacionalidad española, cinco de los cuales residen en Cataluña.
El pasado sábado 2 de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió una notificación del Punto Focal Nacional del Reglamento Sanitario Internacional del Reino Unido sobre un brote de enfermedad respiratoria grave de causa inicialmente desconocida, con tres defunciones y un caso en estado crítico, a bordo de un crucero con bandera de Países Bajos.
Ese mismo día, las pruebas de laboratorio confirmaron la infección por hantavirus en uno de los casos y, adicionalmente, se han notificado dos casos sospechosos con síntomas respiratorios leves y/o síntomas gastrointestinales.
Dos de los pasajeros fallecidos habían realizado un viaje por Sudamérica, antes de embarcar en el crucero, y se desconoce el grado de contacto de los pasajeros con fauna local durante el viaje o antes del embarque.
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Brote de Hantavirus, en directo | Sanidad descarta que el crucero con hantavirus arribe en Canarias si se evacuan los sintomáticos y no surgen más casos
El Ministerio de Sanidad señala que, en caso de que se evacúen los casos sintomáticos y los contactos de alto riesgo del crucero de lujo con hantavirus mientras se encuentra en Cabo Verde, "no habría motivo clínico para realizar" escala en las Islas Canarias salvo que "aparecieran nuevos casos sintomáticos durante el trayecto entre Cabo Verde y las Islas Canarias".
En ese caso, continua fuentes de Sanidad publicadas por Europa Presss, "por el principio de prestación de socorro, estaría justificada la atención".
No obstante, recuerdan que esta tarde va a realizarse una evaluación por parte de los epidemiólogos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para valorar las acciones a llevar a cabo.
Así, esperan dar más información a lo largo de la tarde. Mientras recuerda que "está en conversaciones con la OMS, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), la Comisión Europea y el resto de países implicados para hacer seguimiento de la situación y acordar las posibles medidas a llevar a cabo.
El Ministerio de Sanidad, conjuntamente con los diferentes agentes internacionales implicados y en contacto con el Gobierno de Canarias, "evaluará la situación continuamente y prestará su ayuda en lo que sea necesario, considerando en todo momento el balance entre los riesgos y los beneficios de las distintas actuaciones".
Desde Sanidad recuerdan que el abordaje de este tipo de situaciones forma parte del "desempeño cotidiano" de los órganos de salud pública de los diferentes países.
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Brote de Hantavirus, en directo | Clavijo y Domínguez exigen "garantías absolutas" de seguridad antes de recibir al crucero
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el vicepresidente, Manolo Domínguez, confirmaron que el Gobierno autonómico se reunirá este mediodía con la Delegación del Gobierno.
Ambos mandatarios exigen "garantías absolutas" de seguridad aunque Sanidad pide que los contagiados con hantavirus san evacuados en Cabo Verde.
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Brote de Hantavirus, en directo | ¿Qué es el Hantavirus?
De acuerdo con el ministerio de sanidad estos virus Estos virus causan enfermedades como el síndrome pulmonar por hantavirus (HPS, por sus siglas en inglés) y la fiebre hemorrágica con síndrome renal (HFRS, por sus siglas en inglés).
- Transmisión: Principalmente por inhalación de partículas de heces, orina o saliva de roedores infectados. También por contacto directo o, más raramente, por mordeduras.
- Síntomas: Comienza como una gripe (fiebre, dolor muscular, náuseas). Puede derivar en un síndrome cardiopulmonar grave con dificultad respiratoria, que es potencialmente mortal.
- Periodo de incubación: Generalmente de 1 a 3 semanas (rango de 3 a 45 días).
- Tratamiento: No existe un tratamiento específico. Los casos graves requieren hospitalización y, habitualmente, asistencia respiratoria mecánica.
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Brote de Hantavirus, en directo | El profesor Badiola advierte de que el hantavirus es "peligroso", pero descarta riesgo de pandemia
El catedrático emérito de Sanidad Animal de la Universidad de Zaragoza (Unizar), Juan José Badiola, ha advertido este martes de que el hantavirus es un virus "peligroso", con una gran letalidad en los casos más graves, pero ha descartado, en principio, el riesgo de una posible pandemia: "Eso no se ve, yo no lo veo de una manera directa ni muchísimo menos".
Así lo ha trasladado Badiola en declaraciones a Europa Press, en un momento en el que crece la preocupación por el crucero de lujo afectado por este virus, que ha causado ya la muerte de tres personas.
El profesor ha explicado, en primer lugar, que no se trata de un único virus, sino un conjunto de virus de la familia 'antaviride' y los 'bunyavirus', que son ya "bien conocidos" por su alta capacidad de infección y de mutación. Badiola ha subrayado que, antes del incidente del barco, "este es un virus que la Organización Mundial de la Salud lo tenía en la diana" y "ya se sabía que hay que tener cuidado".
Este, en concreto, se descubrió en Corea del Sur --lleva su nombre por el río Hantan-- y se han producido brotes en diversos lugares, principalmente Estados Unidos, el cono sur --Argentina o Chile-- o países asiáticos como Taiwán.
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Brote de Hantavirus, en directo | El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha pedido tranquilidad
Este martes el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha pedido tranquilidad ante la posibilidad de que el crucero de lujo 'MV Hondius', que viaja por el Atlántico y en el que han fallecido tres personas por hantavirus, haga escala en la isla de Gran Canaria o Tenerife.