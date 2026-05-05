Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, en directo | El Gobierno cede "por obligación legal y moral" y acogerá al barco del brote de hantavirus en Canarias

Según fuentes del Ministerio de Sanidad:

"La Organización Mundial de la Salud (OMS), en coordinación con la Unión Europea, acaba de solicitar al Gobierno de España que acoja a la embarcación MV Hondius en las Islas Canarias en cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario.

En este momento, dicha embarcación se encuentra en Cabo Verde, donde ha recalado tras detectar un brote de infección por hantavirus.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) está realizando un examen exhaustivo del barco para determinar qué personas deben ser evacuadas de urgencia en la propia Cabo Verde. El resto seguirán rumbo Canarias, donde esperan arribar en el plazo de 3 ó 4 días. El puerto en el concreto aún no ha sido definido. Una vez allí, tripulación y pasajeros serán convenientemente examinados, atendidos y trasladados a sus correspondientes países. El proceso será articulado mediante un protocolo común de manejo de casos y contactos elaborado por la OMS y el ECDC, y contará con todas las garantías de seguridad necesarias. Tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes especiales habilitados ad hoc para esta situación, evitado todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal sanitario.

El Gobierno dará a conocer los detalles de este protocolo tan pronto como sean definidos por OMS y el ECDC. Además, informará puntualmente sobre su implementación.

La Organización Mundial de la Salud ha explicado que Cabo Verde no puede realizar esta operación. Las Islas Canarias son el lugar más próximo con las capacidades necesarias. España tiene una obligación moral y legal de auxiliar a estas personas, entre las que se encuentran además varios ciudadanos españoles.

En virtud de esta misma lógica, y como parte del operativo, el Gobierno también ha aceptado una petición formal del Gobierno de Países Bajos para acoger al médico del MV Hondius, que se encuentra en situación grave, y que será trasportado a Canarias en un avión hospitalizado en el día de hoy"