La Unión Europea marca las normas: prohibirá la venta de productos de limpieza que experimenten con animales

La Unión Europea cambia las normas: prohibirá la venta de productos de limpieza que experimenten con animales Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA La Unión Europea prohibirá la venta de detergentes y productos de limpieza experimentados en animales tras la aprobación del Reglamento (UE) 2026/405. La nueva normativa exigirá que cualquier innovación futura use métodos de ensayo sin animales, salvo en casos excepcionales bajo estrictos protocolos. A partir de 2029, los productos deberán incorporar un Pasaporte Digital accesible por QR, informando sobre ingredientes y trazabilidad. La ley fomenta la economía circular, regula la venta a granel y exige que las cápsulas monodosis sean biodegradables antes de 2032.

La industria de los detergentes en el Viejo Continente se enfrenta a su transformación más profunda en dos décadas tras la aprobación del Reglamento (UE) 2026/405.

Esta nueva normativa que dicta Bruselas busca modernizar el mercado de consumo masivo para alinearlo con los valores éticos y ambientales del Pacto Verde Europeo y avanzar hacia un entorno sin sustancias tóxicas.

El texto establece una prohibición general para introducir en el mercado de la Unión Europea detergentes o tensioactivos cuya formulación final, ingredientes o combinaciones hayan sido objeto de ensayos con animales.

Para facilitar una transición equilibrada, la legislación ha fijado el 22 de marzo de 2026 como fecha de corte para el uso de datos históricos, permitiendo que los productos basados en estudios previos a ese día sigan comercializándose sin impedimentos.

No obstante, cualquier innovación o validación de seguridad futura deberá priorizar métodos de ensayo sin animales que hayan sido validados a escala internacional o de la Unión.

Solo en circunstancias excepcionales, donde la seguridad de un ingrediente esencial esté en duda, su uso esté generalizado y no existan alternativas viables, la Comisión podrá autorizar excepciones específicas bajo protocolos de investigación estrictos.

Más allá de la protección animal, la normativa introduce cambios estructurales en la transparencia y sostenibilidad del sector que afectarán directamente al consumidor a partir de su aplicación general el 23 de septiembre de 2029.

Una limpieza del hogar digital y sostenible

Uno de los pilares de este cambio es la creación del Pasaporte Digital del Producto, un conjunto de datos específicos que los fabricantes deben generar para cada modelo y que será accesible mediante un soporte de datos como un código QR.

Este pasaporte garantizará la trazabilidad y ofrecerá una lista completa de sustancias añadidas e ingredientes, permitiendo que el usuario tome decisiones informadas y acceda a estos detalles de seguridad antes de la compra.

En paralelo, el reglamento apuesta por la economía circular al regular de forma estricta las ventas mediante recarga en estaciones de servicios, buscando reducir el desperdicio de envases plásticos sin comprometer la seguridad e higiene de los usuarios finales.

Incluso la composición de los formatos monodosis se verá alterada, pues las películas poliméricas de las cápsulas de lavado deberán cumplir con estrictos criterios de biodegradabilidad a más tardar en marzo de 2032.

Con este marco, que incluye también nuevas reglas para detergentes con microorganismos y límites al contenido de fósforo, Europa no solo redefine la composición química de sus productos de limpieza, sino que establece un estándar global de ética y digitalización en la industria química doméstica.