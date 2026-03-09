"Los ‘Héroes del sábado’ en Valencia: La M.O.D.A. y DJ Nano convierten la Copa del Rey de baloncesto en concierto colectivo"

Da igual la edad que tengas o de dónde vengas, pero, sobre todo, no importa de qué equipo seas. En la Copa del Rey de baloncesto lo que se respira es algo difícil de explicar y fácil de reconocer: la pasión compartida y una energía que trasciende la pista.

Este año, esa energía encontró nuevo escenario en Valencia, en el recién estrenado Roig Arena, convertido durante cuatro días en el epicentro del baloncesto y un excelente marco para la música.

Ocho aficiones tomaron la ciudad: la local del Valencia Basket -el equipo que más partidos ha disputado en la historia del torneo (104), aunque solo lo haya levantado en una ocasión, en 1998-, junto a las del Joventut Badalona, Real Madrid, Unicaja Málaga, CB Canarias, Barça, UCAM Murcia y Baskonia, que finalmente se llevó el título de campeón de 2026.

La rivalidad en la grada estaba asegurada, pero en los aledaños del pabellón las camisetas mezcladas en las terraza y el entusiasmo compartido dejaban ver que esto es algo más que una competición.

La Fan Zone abierta al público se convirtió en un punto de encuentro intergeneracional: zonas de tiro, concursos, un programa especial en directo del videopódcast Colgados del Aro by Endesa y un escenario móvil que no dejó de sonar en todo el fin de semana.

Y es que la música fue mucho más que un acompañamiento. Fue la excusa perfecta de cualquier aficionado para quedarse un rato más, ya sea para permanecer en el medio tiempo sentado en su asiento o disfrutar de los conciertos en el exterior del recinto.