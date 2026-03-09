Los ‘Héroes del sábado’ en Valencia: La M.O.D.A. y DJ Nano convierten la Copa del Rey de baloncesto en concierto colectivo
La actuación de La M.O.D.A, los sets de DJ Nano y los conciertos de bandas emergentes pusieron banda sonora a un fin de semana en el que la música acompañó cada partido.
Da igual la edad que tengas o de dónde vengas, pero, sobre todo, no importa de qué equipo seas. En la Copa del Rey de baloncesto lo que se respira es algo difícil de explicar y fácil de reconocer: la pasión compartida y una energía que trasciende la pista.
Este año, esa energía encontró nuevo escenario en Valencia, en el recién estrenado Roig Arena, convertido durante cuatro días en el epicentro del baloncesto y un excelente marco para la música.
Ocho aficiones tomaron la ciudad: la local del Valencia Basket -el equipo que más partidos ha disputado en la historia del torneo (104), aunque solo lo haya levantado en una ocasión, en 1998-, junto a las del Joventut Badalona, Real Madrid, Unicaja Málaga, CB Canarias, Barça, UCAM Murcia y Baskonia, que finalmente se llevó el título de campeón de 2026.
La rivalidad en la grada estaba asegurada, pero en los aledaños del pabellón las camisetas mezcladas en las terraza y el entusiasmo compartido dejaban ver que esto es algo más que una competición.
La Fan Zone abierta al público se convirtió en un punto de encuentro intergeneracional: zonas de tiro, concursos, un programa especial en directo del videopódcast Colgados del Aro by Endesa y un escenario móvil que no dejó de sonar en todo el fin de semana.
Y es que la música fue mucho más que un acompañamiento. Fue la excusa perfecta de cualquier aficionado para quedarse un rato más, ya sea para permanecer en el medio tiempo sentado en su asiento o disfrutar de los conciertos en el exterior del recinto.
Un evento con banda sonora propia
“Un evento como la Copa del Rey va de ofrecer una experiencia mucho más completa a los aficionados, más allá del propio baloncesto, y entonces lo que hacemos es tener un escenario para que los aficionados, tanto antes como después, puedan acceder a conciertos”, cuenta Ignacio Asensi, responsable de patrocinios de Endesa, compañía que lleva 15 años apoyando esta competición en el marco de patrocinio a todo el baloncesto español.
Este año, uno de los grandes nombres que amenizaron el fin de semana fueDJ Nano. El artista madrileño es uno de los principales referentes de la música electrónica en España, así que no fue de extrañar que su doble actuación (en el intermedio de las semifinales y un set el sábado por la noche) fuera de las más esperadas.
Pero también hubo espacio para artistas emergentes, de la mano de EndesaPlay, un concurso de búsqueda de nuevos talentos. En su primera edición el año pasado se presentaron más de 440 grupos y Endesa ha anunciado recientemente la segunda edición, cuya inscripción ya está abierta.
Sobre el escenario del evento sonaron las propuestas ganadoras de la edición inaugural para animar a la afición antes de los partidos del viernes y del sábado, respectivamente: La Última Copa y La Azotea.
Tras su actuación del sábado antes de la primera semifinal de la tarde, la voz de este quinteto madrileño, Álvaro Shimakawa, comentaba qué ha significado para ellos tocar en un evento como este: “Es un gusto porque ahí están un montón de aficiones juntas, hermanadas y desde arriba se ven un montón de colores. Además la gente se ha involucrado mucho”.
Van por allí… los héroes del sábado
Pero si hubo un momento en el que deporte y música se fusionaron en uno solo fue en el descanso de la gran final. Tras las semifinales del sábado -en las que Real Madrid y Baskonia dejaron fuera a Valencia Basket y Barça-, el domingo enfrentó a blancos y vitorianos en la pista. En las gradas, la tensión habitual del último partido.
En el intermedio, la actuación de La M.O.D.A. (La Maravillosa Orquesta del Alcohol) hizo del pabellón un concierto multitudinario con su canción ‘Héroes del sábado’, ya convertida en todo un himno generacional que, por un momento, dejó en segundo plano el marcador.
Van por allí los héroes del sábado/Van a intentarlo una vez. La voz de David Ruiz resonó en un recinto que ya no era solo un pabellón de baloncesto, sino un espacio compartido por miles de personas coreando la misma letra. Durante unos minutos no hubo colores ni rivalidades: solo una canción cantada al unísono.
Antes de salir al escenario, Ruiz, voz y guitarra de la banda burgalesa, tenía una voluntad clara: “Vamos a transmitir lo que significa para nosotros nuestra música y nuestras canciones. Y le pondremos pasión, sudor y ganas, como siempre”.
Cuando volvió el balón a botar, regresó la competición. El Baskonia terminó alzándose con el título en un domingo de emoción máxima, poniendo el broche deportivo a un fin de semana que fue mucho más que un torneo de baloncesto.
En Valencia, durante cuatro días, el baloncesto volvió a demostrar que el deporte puede ser espectáculo, cultura y punto de encuentro. Y también que la mejor forma de hacerlo es con una banda sonora que acompañe cada pase, cada punto y cada celebración.