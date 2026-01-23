Los mejores productos para invertir en las rebajas de El Corte Inglés con descuentos de hasta el 50%

Diez compras inteligentes en moda, hogar, belleza, deporte y tecnología para aprovechar las rebajas de enero.

Las claves nuevo Generado con IA El Corte Inglés ofrece descuentos de hasta el 50% en productos de moda, hogar, belleza, deporte y tecnología hasta el 28 de febrero. Destacan prendas como un jersey de cashmere Adolfo Dominguez y un abrigo de lana Sandro, ambos con 40% de descuento. Entre los productos recomendados figuran una mesa de cristal, una máscara LED facial, una pala de pádel Bullpadel con 51% de descuento y el smartwatch Garmin Fenix 8. También están rebajados la cámara Nikon Z fc, el Google Pixel 10 Pro y zapatillas Adidas con estampado de leopardo, disponibles tanto en tienda como online.

Las rebajas de enero es una gran oportunidad para invertir en piezas de calidad o básicos atemporales con grandes descuentos. En El Corte Inglés, este año las rebajas se prolongarán hasta el 28 de febrero.

En EL ESPAÑOL hemos hecho una selección de 10 productos de moda, hogar, belleza, deporte y tecnología perfectos para comprar durante el periodo de rebajas y disfrutar durante mucho tiempo.

Las ofertas están disponibles tanto en la web oficial como en la app de El Corte Inglés, que te permite comparar, guardar favoritos y comprar cómodamente desde cualquier dispositivo.

Moda

Jersey de cashmere

Las rebajas son el momento idóneo para hacerte con prendas de mayor calidad a un precio más accesible y, así, apostar por materiales naturales como el cashmere o la lana, que harán que tu ropa dure mucho más tiempo.

Un jersey como este Adolfo Dominguez, 100% cashmere y en color beige, es un básico imprescindible, y ahora tiene un 40% de descuento. El hombro caído y el cuello perkins, así como los remates en canalé, aportan los últimos detalles a una pieza elemental del fondo de armario.

Abrigo de lana para hombre de Sandro

Invertir en un buen abrigo siempre es una decisión acertada y, el camel, el color perfecto para un fondo de armario elegante y fácil de combinar. Una gran opción es este de Sandro, confeccionado en una mezcla de cachemira y lana en al menos un 65%.

Con cuello de solapa, cierre de botones y una caída impecable, este abrigo se convierte en una pieza atemporal y muy versátil para el día a día. Una prenda pensada para acompañarnos durante muchos inviernos y que ahora mismo se encuentra rebajada un 40%.

Adidas OG con estampado de leopardo

Las Adidas son el calzado del momento. En los últimos años las hemos visto en todas sus formas y colores y en 2026 seguirá siendo una apuesta segura. En las rebajas de El Corte Inglés destacamos las SL 72 OG (ahora con 20% de descuento), que aúna la tendencia en zapatillas con uno de los estampados del año: el leopardo.

Este modelo de los años 70 se ha actualizado con una suela baja de goma, pelo de potro y una lengüeta texturizada. El resultado, una zapatilla cómoda con carácter urbano que es toda una declaración de estilo, pues funcionan igual de bien con vaqueros que con prendas más sofisticadas.

Hogar

Mesa de escritorio de cristal

Minimalista, elegante y actual. Esta mesa de escritorio de cristal templado de 12 mm es una opción ideal para quienes buscan un espacio de trabajo ligero y visualmente limpio.

Una pieza que encaja en todo tipo de interiores y que, gracias a su diseño de una sola pieza, también aporta resistencia y estabilidad.

La mesa forma parte de la serie Shiny, pensada para crear ambientes diáfanos y luminosos con muebles de cristal, pues su estructura transparente ayuda a dar sensación de amplitud incluso en estancias pequeñas.

Tocadiscos

Si eres amante de la música y los vinilos, el tocadiscos Vieta Pro G3000 es el equilibrio perfecto entre tradición y tecnología.

Su plato de aluminio y la cápsula Audio-Technica ofrece un sonido de gran calidad y a ello se suma la conectividad Bluetooth 5.0, que permite escuchar vinilos en altavoces o auriculares inalámbricos.

Puedes recuperar la esencia clásica del vinilo con todas las comodidades y hacerlo, además, por un 17% menos.

Belleza

Máscara LED coreana

La cosmética tecnológica se ha convertido en una de las grandes tendencias del skincare y esta máscara LED de UNICSKIN es una de las más avanzadas del mercado.

El dispositivo combina luz LED e infrarroja cercana para ayudar a reducir arrugas y mejorar el aspecto general de la piel.Además, incorpora un sistema de diagnóstico personalizado a través de QR, que permite adaptar el tratamiento a las necesidades específicas de cada rostro.

En estos momentos tiene un descuento del 28%, una oportunidad única para hacerte con uno de los aparatos más deseados del momento.

Deporte

Pala de pádel

Diseñada para jugadores avanzados o profesionales, la Vertex 04 Hybrid es una pala enfocada al máximo control sin renunciar a potencia y estabilidad.

Incorpora un sistema que mejora la rigidez del marco y la distribución de las vibraciones durante el golpeo y destaca también el novedoso CustomWeight, unas placas de peso en el interior de la pala que permiten modificar el balance de la pala en función de las necesidades de cada jugador.

Una inversión perfecta para quienes se toman el pádel en serio, además con un descuento del 51%.

Garmin Fenix 8

El Garmin Fénix 8 es mucho más que un smartwatch: es una herramienta de alto rendimiento pensada para deportistas sin límites. Incluye entrenamientos avanzados, llamadas desde la muñeca, linterna LED integrada y una resistencia al agua de hasta 100 metros.

Todo ello en un robusto diseño con cristal de zafiro y bisel de titanio, pensado para acompañarnos en cualquier aventura. Y, ahora, está rebajado un 36% en El Corte Inglés.

Tecnología

Cámara Nikon estilo retro

Inspirada en la mítica Nikon FM2, la Nikon Z fc combina estética retro y tecnología actual en un cuerpo ligero y resistente.

Incluye dos objetivos versátiles que cubren desde el gran angular hasta el teleobjetivo, además de grabación en 4K y una pantalla abatible ideal para autorretratos y contenidos creativos, además de controles físicos para una experiencia totalmente intuitiva. Ahora está rebajada un 24%.

Google Pixel 10 Pro

El Google Pixel 10 Pro es el modelo más avanzado hasta la fecha. Equipado con el nuevo chip Google Tensor G5 y apoyado por la IA de Gemini, ofrece un rendimiento fluido incluso en las tareas más exigentes.

Cuenta con la pantalla más brillante de la gama Pixel y un sistema de cámaras que permite capturar fotos y vídeos de nivel casi cinematográfico, incluso con poca luz.

Con autonomía para todo el día, carga rápida y funciones inteligentes, este dispositivo es una apuesta segura si estás pensando en cambiar de móvil, especialmente ahora que cuenta con un 31% de descuento.

Tanto en tienda como online, las rebajas de El Corte Inglés -hasta el 28 de febrero- son una ocasión perfecta para invertir en productos de calidad.