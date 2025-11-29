Mujeres rurales y ganaderos tecnológicos, protagonistas de la segunda edición de los Premios Big Good
McDonald's ha celebrado la segunda edición de estos galardones, que han reconocido a Ruraltivity y Las Albaidas, proyectos rurales innovadores y sostenibles que impulsan el desarrollo social y medioambiental del campo español.
La sostenibilidad y la innovación son dos conceptos que marcan actualmente el paso de la transformación de la sociedad hacia un paradigma más responsable desde el punto de vista medioambiental. Al hablar de los alimentos que consumimos, esto se traduce en una mirada renovada al campo, de donde salen no solo los productos más habituales que ponemos en nuestra mesa, sino también las materias primas para todo tipo de elaboraciones.
Este cambio en la conciencia colectiva acerca de la alimentación y su punto de partida es una de las máximas que ha presidido la segunda entrega de los Premios Big Good, organizados por McDonald's. Estos galardones pretenden poner en valor la importancia de velar por este eslabón clave de la cadena alimentaria y el trabajo de sus profesionales, que —como reconocieron los protagonistas del evento— suele pasar bastante desapercibido.
Disfrutar de alimentos sostenibles y de calidad no sucede por arte de magia, sino que supone mucho trabajo de miles de personas que forman el sector primario de nuestro país. Ahí es donde McDonald's pone el foco con los Premios Big Good: en visibilizar, poner en valor y contribuir a impulsar su desarrollo sostenible. Porque no todo es trabajo manual: cada vez con mayor frecuencia, las explotaciones ganaderas y agrícolas incorporan la tecnología en sus rutinas y promueven acciones de impacto social.
“Es un orgullo para nosotros celebrar esta segunda edición de los Premios Big Good”, señaló durante su intervención Paloma Cabral, directora de Impacto Corporativo de McDonald's España. En estos galardones, enmarcados en la iniciativa +Campo, por un sector más sostenible, competitivo e igualitario, “se está poniendo por delante la innovación de miles de personas en el campo a través de una compañía que apuesta por un sector primario cada vez más potente, por hacer visible la labor de muchos profesionales que suele ser invisible y por la innovación que hay detrás”.
El resultado es una producción más eficiente, sostenible e innovadora. Son algunas de las características que confluyen en los proyectos ganadores en las dos categorías reconocidas: Innovación Social e Innovación Ambiental, que recayeron en Ruraltivity y Las Albaidas, respectivamente. El premio está dotado con 20.000 euros para que estas iniciativas puedan seguir desarrollando sus proyectos, invirtiendo en el desarrollo sostenible de explotaciones agrarias concretas o del conjunto del campo español.
Atendiendo a la gran dispersión de las miles de explotaciones ganaderas y agrarias de España, con instalaciones que salpican todo el territorio, la propuesta de Ruraltivity sobresale por constituir una respuesta lógica para aportar cohesión al colectivo de mujeres rurales impulsando proyectos que faciliten que “puedan quedarse a vivir en sus pueblos”.
Ruraltivity ha sido impulsada por FADEMUR (Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales) como una “lanzadera de emprendedoras” para aprovechar la red que tiene actualmente por todo el territorio con el objetivo de “que se respondan nuestras prioridades y también para poner en marcha proyectos que, de alguna manera, intervengan directamente con las mujeres en el territorio, identificando sus necesidades más acuciantes”, señaló Teresa López, presidenta de la asociación.
Teresa López, presidenta de FADEMUR
La primera de estas necesidades que citó López es “la obtención de ingresos para ser económicamente independientes y tomar las riendas de su vida”. Es un enfoque que asume las dificultades inherentes al emprendimiento, pero llevadas a un contexto en el que “se sienten muy solas porque el mundo rural es tremendamente extenso y en ocasiones vivimos muy aisladas”.
“Desde Ruraltivity”, señala la presidenta de FADEMUR, “lo que queremos es hacer ese acompañamiento y ese asesoramiento personalizado que permita que todas las emprendedoras, independientemente del lugar en el que vivan, por muy pequeño que sea, tengan accesibles los recursos, la capacitación y la formación”.
Esta propuesta merecedora del Premio Big Good de McDonald's en la categoría de Innovación Social ya está ofreciendo resultados tangibles: hasta la fecha, “estamos acompañando más de 600 proyectos de emprendimiento, de los que el 70% se localizan en municipios de menos de 5.000 habitantes”. Además, indica Teresa López, cerca de la mitad de estas mujeres tienen menos de 40 años, lo que “significa presente y futuro para sus pueblos”.
Cabral aplaudió este enfoque integral, asegurando que uno de los argumentos que más le llaman la atención de Ruraltivity es que “no solamente apoyan proyectos o iniciativas unipersonales, sino que fomentan mucho la cocreación y ponen en marcha o ponen en común diferentes asociaciones o ideas de las que salen nuevos proyectos”.
Las Albaidas, por su parte, representa un excelente ejemplo de lo que la tecnología puede aportar al mundo de la ganadería. Aunque el premio recae en esta empresa localizada en Córdoba, Felipe Molina, ganadero y propietario, quiso hacer extensivo el reconocimiento al resto de profesionales que, como él, “están realizando un trabajo invisible, pero necesario”.
“Nosotros gestionamos ganadería de oveja de raza merina y también vacuno de carne. Y lo hacemos todo en régimen extensivo, puesto que está muy bien defender la sostenibilidad del medio que realizamos con la ganadería, que es indispensable. Por eso, y por mantener las prácticas tradicionales con trashumancia, con mantenimiento de la biodiversidad, con el pastoreo racional, sin olvidar las nuevas tecnologías”, aseguró.
Felipe Molina, ganadero y propietario de Las Albaidas
“Nuestra propuesta es tan sencilla como presentar lo que realmente se hace con la ganadería extensiva, que es un pastoreo tradicional como otro ganadero”, señaló el propietario de Las Albaidas. En este caso, el rasgo disruptivo de la propuesta viene dado por esa integración de las herramientas digitales: “La venta online de cordero desde el productor hasta el consumidor directo, la parte de la producción, y luego todo eso también adaptarlo a tener GPS, localización de drones, gestión informática de la ganadería, etc., que no dejan de ser complementarias, porque no abandonamos una cosa para utilizar la otra, pero hay que adaptarse a todo”.
Al margen de las ventajas en la gestión y la logística, Felipe Molina es un excelente comunicador. Y aunque rechaza rotundamente la etiqueta de ‘influencer’, a partir de 2020 dio luz a la actualidad de Las Albaidas en redes sociales. Se puso en marcha la venta online y se empezó a ofrecer a la audiencia detalles de cómo es la vida en una explotación ganadera. Visibilidad, en definitiva, que ahora recibe un nuevo aval con este premio Big Good en la categoría de Innovación Ambiental.
Paloma Cabral, directora de Impacto Corporativo de McDonald's España y Ana Rodríguez Castaño, Secretaria General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria
Para el jurado, otorgar este galardón a esta ganadería se justifica en la “integración de drones o blockchain con GPS que hace que definitivamente se creen eficiencias muy interesantes con la combinación de estas tecnologías a la hora de gestionar la explotación ganadera”.
Big Good: vocación de continuidad
La oportunidad de estas ideas, además de las del resto de participantes, adquiere mayor relevancia dado que, como indica Cabral, “McDonald´s crea el entorno para que estos premios puedan ocurrir, pero es el Consejo Asesor de +Campo el que decide los ganadores con su experiencia y su conocimiento”.
Este compromiso de la compañía por el futuro del campo y por su potenciación es uno de los principales argumentos que también quiso destacar la Secretaria General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez Castaño, presente durante el evento. Recordando que también estuvo en la primera edición, aseguró que le “gusta ver que hay continuidad en los premios, que se siguen promoviendo temas como la sostenibilidad, la innovación y la igualdad en el sector; así que gracias, en nombre del ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por esta iniciativa”.
La presencia de Rodríguez Castaño supone un reconocimiento a la iniciativa de McDonald's y, de paso, pone de relieve lo trascendental de promover la colaboración público-privada para darle al campo el impulso que necesita.
“Es imprescindible, porque juntos sumamos más: tanto desde el punto de vista de las autoridades, que deben ofrecer un marco regulatorio estable, como desde el de la empresa privada, que debe fomentar, apoyar e impulsar iniciativas con impacto positivo en el crecimiento del sector primario español”.