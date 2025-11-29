Mujeres rurales y ganaderos tecnológicos, protagonistas de la segunda edición de los Premios Big Good

La sostenibilidad y la innovación son dos conceptos que marcan actualmente el paso de la transformación de la sociedad hacia un paradigma más responsable desde el punto de vista medioambiental. Al hablar de los alimentos que consumimos, esto se traduce en una mirada renovada al campo, de donde salen no solo los productos más habituales que ponemos en nuestra mesa, sino también las materias primas para todo tipo de elaboraciones.

Este cambio en la conciencia colectiva acerca de la alimentación y su punto de partida es una de las máximas que ha presidido la segunda entrega de los Premios Big Good, organizados por McDonald's. Estos galardones pretenden poner en valor la importancia de velar por este eslabón clave de la cadena alimentaria y el trabajo de sus profesionales, que —como reconocieron los protagonistas del evento— suele pasar bastante desapercibido.

Disfrutar de alimentos sostenibles y de calidad no sucede por arte de magia, sino que supone mucho trabajo de miles de personas que forman el sector primario de nuestro país. Ahí es donde McDonald's pone el foco con los Premios Big Good: en visibilizar, poner en valor y contribuir a impulsar su desarrollo sostenible. Porque no todo es trabajo manual: cada vez con mayor frecuencia, las explotaciones ganaderas y agrícolas incorporan la tecnología en sus rutinas y promueven acciones de impacto social.

“Es un orgullo para nosotros celebrar esta segunda edición de los Premios Big Good”, señaló durante su intervención Paloma Cabral, directora de Impacto Corporativo de McDonald's España. En estos galardones, enmarcados en la iniciativa +Campo, por un sector más sostenible, competitivo e igualitario, “se está poniendo por delante la innovación de miles de personas en el campo a través de una compañía que apuesta por un sector primario cada vez más potente, por hacer visible la labor de muchos profesionales que suele ser invisible y por la innovación que hay detrás”.

El resultado es una producción más eficiente, sostenible e innovadora. Son algunas de las características que confluyen en los proyectos ganadores en las dos categorías reconocidas: Innovación Social e Innovación Ambiental, que recayeron en Ruraltivity y Las Albaidas, respectivamente. El premio está dotado con 20.000 euros para que estas iniciativas puedan seguir desarrollando sus proyectos, invirtiendo en el desarrollo sostenible de explotaciones agrarias concretas o del conjunto del campo español.