Datos que mejoran vidas: cómo las cifras pueden ayudarnos a combatir la pobreza La Fundación Microfinanzas BBVA demuestra que la tecnología y la analítica de datos pueden convertirse en herramientas de inclusión y desarrollo, capaces de ofrecer oportunidades a quienes más lo necesitan. Un proyecto de EL ESPAÑOL y

En 2025, el volumen mundial de datos alcanzará los 175 zettabytes, según estimaciones de la Comisión Europea. Esto supone un aumento de más del 500% en los últimos siete años. Es una cantidad tan inimaginable de información que la pregunta ya no es cuántos generamos, sino cómo los usamos. Este ha sido el tema central del encuentro Datos que mejoran vidas, organizado por la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA) y presidido por S. M. la Reina. Durante su intervención, Doña Letizia subrayó que la tecnología y la analítica de datos deben contribuir a mejorar las vidas de quienes más lo necesitan. En el acto se mostró cómo esta información se traduce en oportunidades para millones de personas con ejemplos concretos y voces reales de agricultores, emprendedores, ingenieros expertos en datos y profesionales de la salud que los aplican en su día a día.

Datos para mejorar la salud El encuentro abordó cómo el uso de los datos puede ayudar a mejorar la salud de las personas. España cuenta con una de las mayores bases de datos médicos de Europa: 1.203 millones de registros de problemas de salud, 3.382 millones de registros de medicamentos y 17,3 millones de pacientes con información actualizada, según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. En este contexto, los datos aportan una información esencial para mejorar la salud y la atención. Uno de los principales referentes en el uso de los datos médicos en España y Europa es el Hospital Universitario Gregorio Marañón. El centro cuenta con un Centro de Control, un gran cerebro digital que integra millones de datos clínicos para anticipar posibles complicaciones en los paciente y mejorar la atención asistencial. “Si un paciente presenta riesgo de sepsis, el sistema nos alerta de inmediato. El año pasado generamos tres millones de pruebas diagnósticas que alimentaron modelos predictivos con más del 90% de precisión”, explicó la doctora Sonia García de San José, gerente del hospital.

Datos para fomentar la sostenibilidad En el terreno agrícola, sabemos que los datos pueden contribuir a cuidar del medioambiente y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de los alimentos que llegan a nuestra mesa. Belén Cavestany, agricultora extremeña, y Pablo Morán, ingeniero y fundador de Agrodato, mostraron cómo la monitorización digital de los cultivos permite optimizar recursos y evitar el desperdicio de alimentos. Los principales organismos internacionales también corroboran la importancia del uso de esta información en las labores de cultivo. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la inteligencia artificial puede aumentar un 30% el rendimiento agrícola y reducir en un 20% las pérdidas poscosecha. En España, el 90% de las explotaciones ya recolectan datos hídricos de sus parcelas, según el Ministerio de Agricultura y Pesca.

Datos para mitigar la pobreza En el ámbito de la acción humanitaria, los datos son una poderosa herramienta para transformar la realidad de las personas más vulnerables. Permiten identificar con precisión quién necesita ayuda, qué, dónde y por qué, pero también hacen posible medir el impacto real de las intervenciones de entidades externas. La FMBBVA, que apoya a más de tres millones de emprendedores vulnerables en cinco países de América Latina, es la primera organización privada en el mundo en aplicar el Índice de Pobreza Multidimensional de la Universidad de Oxford, una herramienta utilizada en más de 100 países para evaluar las carencias en vivienda, salud, educación y pobreza digital.

“Detrás de cada cifra hay una historia de vida y una oportunidad de mejorarla. Gracias a los datos sabemos que el 32% de los emprendedores que atendemos supera la pobreza después de tres ciclos de crédito”, explicó Javier M. Flores, director general de la Fundación. En este contexto, la fundación es testigo de cómo los datos cambian vidas. Elix Orozco, una emprendedora colombiana apoyada por Bancamía -entidad de la FMBBVA en ese país-, es un ejemplo de cómo la educación financiera y las herramientas digitales le han permitido pasar de ir peinando por las casas a montar su peluquería en su domicilio: “Aprendí a manejar el dinero, a usar la app y a planificar. Yo me siento empoderada y orgullosa de mí misma, de todo lo que he logrado”.

Datos con propósito El encuentro Datos que mejoran vidas mostró cómo la innovación tecnológica y el uso responsable y consciente de los datos pueden transformar la vida de las personas, a través de las microfinanzas, la sanidad, la agricultura y el medioambiente. Carlos Torres Vila, presidente de BBVA, ha destacado “el valor del conocimiento y la innovación como motores de transformación social y económica. Cada dato es una oportunidad para mejorar vidas y crear un futuro con más bienestar y progreso para todos”. El modelo de la FMBBVA combina servicios financieros y no financieros con formación y acompañamiento a los emprendedores en situación de vulnerabilidad. La entidad también ha apostado por el análisis de datos para mejorar la atención, optimizar recursos y gestionar sus procesos internos. Los más de 4.000 asesores de la Fundación visitan en persona a los emprendedores en sus negocios, incluso en lugares remotos sin conexión a Internet. Llevan tablets que almacenan información sobre su vivienda, educación, salud y negocios. Uno de ellos, Luis Miyahara, asesor de Financiera Confianza, la entidad peruana de FMBBVA explicó durante el evento que visitar personalmente a los emprendedores permite detectar las carencias y diseñar así productos financieros y formativos adaptados a sus necesidades: desde microcréditos para mejorar el hogar o el negocio, hasta seguros climáticos o de salud por tres dólares al mes o préstamos educativos. Gracias a la FMBBVA más de 7 millones de emprendedores han recibido financiación para sus negocios, con más de 22.000 millones de dólares desembolsados. Solo en 2024, se concedieron créditos por valor de 1.578 millones de dólares y sus negocios crearon 158.000 empleos. Los datos no sirven únicamente para medir y entender el mundo, también permiten mejorarlo.