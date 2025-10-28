25 años contra todo pronóstico: Fundación Integralia DKV celebra un cuarto de siglo transformando vidas
La compañía fue una de las pioneras en la inclusión laboral de personas con discapacidad. Desde su creación en el año 2000, ha acompañado a más de 9.000 personas a mejorar su empleabilidad.
Hace veinticinco años, cuando el acceso al mercado laboral para personas con discapacidad era aún una excepción, DKV decidió apostar por un proyecto destinado a cambiar vidas.
En el año 2000 nació la Fundación Integralia DKV, con solo nueve empleados y una firme misión: la integración sociolaboral de personas con discapacidad. Aquella aspiración, contra todo pronóstico, se ha convertido hoy en una empresa de éxito con 644 empleados en ocho Centros Especiales de Empleo repartidos por toda España.
La Fundación Integralia DKV surgió para dar apoyo a la atención al cliente de DKV y, aunque esta compañía sigue siendo su principal cliente, ahora presta sus servicios a más de 70 empresas. Desde su creación, la institución ha acompañado a más de 9.000 personas con discapacidad a mejorar su empleabilidad.
Más allá de las cifras, la entidad representa un modelo que ha sabido unir el compromiso social con el éxito empresarial. Hoy, es mucho más que un centro de empleo. Además de su contact center, ofrece consultoría en inclusión laboral, servicios de marketing digital y formación para la integración.
Una brecha que aún persiste
A pesar de los progresos conseguidos en materia de inclusión, en España, solo el 28,5% de las personas con discapacidad tiene empleo, frente al 78,5% de la población general. Además, existe una brecha salarial de 5.000€ anuales, ya que la mayoría de los trabajos creados para este colectivo corresponde con ocupaciones de menor cualificación.
Por otro lado, la tasa de paro de las personas con discapacidad es casi el doble que la media general, aunque en la última década ha experimentado un descenso del 40%, según un informe de la Fundación ONCE.
Lary León, periodista de A3MEDIA, presentó el evento
Los avances son graduales pero sostenidos en el tiempo y desde el sector, declara Cristina González, directora general de Fundación Integralia DKV, “sentimos que las empresas cada vez están más preparadas y concienciadas para contratar personas con discapacidad y dar oportunidades”.
Sin embargo, añade la directiva, “sigue habiendo muchas barreras, sobre todo mentales y ciertas dificultades para entender que las personas con discapacidad ya no son un problema cuando se incorporan a una organización”.
Frente a los prejuicios, los resultados de Integralia DKV hablan por sí solos: cada persona contratada en la compañía genera un valor de 12.478€ en beneficios sociales y económicos, según datos de la propia entidad.
Nerea Cabello, empleada de la Fundación Integralia DKV
Javier de Oña, subdirector Fundación Integralia DKV
Conversación de Fernando Campos, CEO de DKV con Theo Kokkalas, CEO de ERGO International
La discapacidad como oportunidad
Muchos de los trabajadores de Integralia DKV saben lo que es enfrentarse a la discriminación laboral por su discapacidad. Hace tres años, tras la pérdida de su anterior empleo, Nerea Cabello se encontró con la Fundación Integralia DKV y ahora es una de las responsables de garantizar la calidad de los servicios de atención al cliente de la compañía, así como de formar a los recién llegados a la organización.
Cuenta que se “enamoró” de la entidad desde el primer momento, “porque tenía muchos principios éticos que incluso dentro del mercado de la discapacidad no son fáciles de encontrar. Desde que he entrado me lo han puesto súper fácil, desde adaptaciones físicas a darme apoyo a nivel psicológico para superar todos los retos”.
Su vida, asegura, ha cambiado radicalmente gracias a este trabajo: “Ahora mismo soy una persona que se siente desarrollada y feliz. Había pasado por muchas cosas difíciles y me había visto con un problema de salud que me había limitado aún más”.
Tras su llegada a Integralia DKV, “el ver que podía trabajar, a nivel psicológico, fue un subidón tremendo. Cada vez que he ido afrontando nuevos retos aquí he podido crecer más y esa posibilidad de crecer es que te llena por completo”, concluye.
Testimonios como el de Nerea reflejan a la perfección la esencia del proyecto, sin embargo, Cristina González advierte que aún “tenemos un gran reto por delante, que es conseguir que la discapacidad no se considere en su diferencia, sino que se normalice en la sociedad”.
Para ello, es necesario “hacerla visible, generar oportunidades de empleo, normalizar la vida de las personas con discapacidad y siempre, siempre, hacerlo en alianza con otros”, expresa la directiva.
Como parte de este desafío, Integralia DKV ha extendido su actuación incluso fuera de España, asesorando a empresas, entidades sociales y administraciones públicas en materia de inclusión sociolaboral de personas con discapacidad en otros países: Colombia, Perú, India, Portugal, Polonia y Chile.
Javier Vega de Seoane, presidente Fundación Integralia DKV
Cristina González, directora general de Fundación Integralia DKV
Fernando Campos junto a Theo Kokkalas
Laura González-Molero, presidenta de DKV
Aniversario con la mirada puesta en el futuro
Los 25 años que la Fundación Integralia DKV cumple este 2025 culminaron con la celebración de su aniversario el pasado 9 de octubre en el Teatro Real de Madrid. Bajo el lema de “25 años contra todo pronóstico”, el acto conmemorativo reunió a directivos de DKV y la Fundación Integralia DKV, así como empleados, familias y otras organizaciones comprometidas con la inclusión.
Durante su discurso de bienvenida, Javier Vega, presidente de la Fundación Integralia DKV, resaltó el deber de las propias empresas a la hora de fomentar la inclusión laboral: “Tenemos que poner nuestras capacidades al servicio de la sociedad”.
Por su parte, Fernando Campos, CEO de DKV, afirmó que “para nosotros es una gran celebración poder cumplir 25 años y todos los empleados de DKV nos sentimos super orgullosos de esta fundación. Esperamos seguir ayudando a la sociedad a ser más responsable e incluir a las personas en la sociedad”.
También acudió al aniversario Theo Kokkalas, presidente del consejo de administración de ERGO Internacional, el grupo asegurador al que pertenece DKV, para participar en una conversación con Campos sobre el valor empresarial del modelo de Integralia DKV.
En este sentido, destacó Kokkalas, “en el Grupo Ergo hemos seguido de cerca el desarrollo de la Fundación Integralia DKV a lo largo de los últimos 25 años, y ha sido un recorrido extraordinario”. El modelo se ha convertido en un referente en la propia organización e incluso ha sido replicado en Polonia.
En el evento también se sucedieron los testimonios de empleados y actuaciones artísticas por parte de la Fundación Psico Ballet Maite León, convirtiendo el aniversario de Integralia en un homenaje a aquellas personas que convirtieron su pronóstico clínico en una oportunidad vital.
La presidenta de DKV, Laura González-Molero, fue la encargada de clausurar el evento. Durante su intervención, incidió en que, “como fundación, nuestra ambición debe ir mucho más allá que ser proveedores de servicios. Somos proveedores de proyectos de vida. Tenemos la capacidad de mejorar la vida de miles de personas. Es un enorme poder que debemos creérnoslo, primero, y usarlo con responsabilidad después”.
Veinticinco años después, la Fundación Integralia DKV mira hacia adelante, convencida de que la inclusión de las personas con discapacidad no es solo una meta, sino el punto de partida.