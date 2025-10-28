"25 años contra todo pronóstico: Fundación Integralia DKV celebra un cuarto de siglo transformando vidas"

La discapacidad como oportunidad

Muchos de los trabajadores de Integralia DKV saben lo que es enfrentarse a la discriminación laboral por su discapacidad. Hace tres años, tras la pérdida de su anterior empleo, Nerea Cabello se encontró con la Fundación Integralia DKV y ahora es una de las responsables de garantizar la calidad de los servicios de atención al cliente de la compañía, así como de formar a los recién llegados a la organización.

Cuenta que se “enamoró” de la entidad desde el primer momento, “porque tenía muchos principios éticos que incluso dentro del mercado de la discapacidad no son fáciles de encontrar. Desde que he entrado me lo han puesto súper fácil, desde adaptaciones físicas a darme apoyo a nivel psicológico para superar todos los retos”.

Su vida, asegura, ha cambiado radicalmente gracias a este trabajo: “Ahora mismo soy una persona que se siente desarrollada y feliz. Había pasado por muchas cosas difíciles y me había visto con un problema de salud que me había limitado aún más”.

Tras su llegada a Integralia DKV, “el ver que podía trabajar, a nivel psicológico, fue un subidón tremendo. Cada vez que he ido afrontando nuevos retos aquí he podido crecer más y esa posibilidad de crecer es que te llena por completo”, concluye.

Testimonios como el de Nerea reflejan a la perfección la esencia del proyecto, sin embargo, Cristina González advierte que aún “tenemos un gran reto por delante, que es conseguir que la discapacidad no se considere en su diferencia, sino que se normalice en la sociedad”.

Para ello, es necesario “hacerla visible, generar oportunidades de empleo, normalizar la vida de las personas con discapacidad y siempre, siempre, hacerlo en alianza con otros”, expresa la directiva.

Como parte de este desafío, Integralia DKV ha extendido su actuación incluso fuera de España, asesorando a empresas, entidades sociales y administraciones públicas en materia de inclusión sociolaboral de personas con discapacidad en otros países: Colombia, Perú, India, Portugal, Polonia y Chile.