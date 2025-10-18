Francisco (59), empresario, con más de 30 años de experiencia: "Antes trabajábamos duro, ahora los jóvenes son unos vagos"

Las claves nuevo Generado con IA Francisco García, empresario con más de 30 años de experiencia, critica a los jóvenes por ser conformistas y no tener la misma ética de trabajo que su generación. Señala que muchos emprendedores jóvenes cometen errores comunes como crear falsas expectativas, no calcular bien los costes y rendirse ante el primer fracaso. Para emprender con éxito, Francisco destaca la importancia de la planificación, la investigación de mercado y la perseverancia a pesar de los fracasos iniciales. Existen ayudas y subvenciones en España que pueden apoyar a los emprendedores en el desarrollo y crecimiento de sus negocios.

El mundo del emprendimiento no es nada sencillo ni es apto para todo el mundo, y así lo aseguran algunos de los grandes empresarios que lograron cosechar grandes resultados a pesar de las dificultades que se pudieron encontrar en su camino.

Este es el caso de Francisco García, un empresario de 59 años que acumula más de tres décadas de trayectoria empresarial. En su caso dio sus primeros pasos en el mundo de los negocios en 1992 y tres años más tarde fundó su primera empresa de servicios.

En el año 2000 lanzó i3e con una clara intención de diversificar las líneas de negocio. Economista de formación y sin conocimientos técnicos, supo ver una oportunidad en el terreno informático, pero entre los años 2008 y 2020 tuvo que tomar una decisión clave.

Por aquel entonces, entre 2008 y 2020 su modelo se transformó radicalmente hacia la gestión de proyectos y hoy en día se encuentra al frente de cuatro empresas que operan en distintos servicios como hostelería, agrario, cadenas hoteleras y tecnología.

Aunque hoy en día se puede considerar un empresario de éxito, sus orígenes fueron humildes y durante su juventud tuvo que trabajar en el negocio familiar de hostelería hasta los 28 años. Fiel defensor del emprendimiento, lamenta que en España ahora mismo la situación es muy diferente a su época.

La diferencia entre su época y la actual

A la hora de hablar de la situación actual y su época, lo tiene claro, y es que asegura que hoy en día existe miedo a emprender, con jóvenes que son más conformistas y prefieren la estabilidad. Lo compara con su generación, en la que el trabajo era una prioridad.

"Antes trabajábamos duro, ahora los jóvenes son unos vagos", no duda un Francisco García que hace hincapié en que las nuevas generaciones dan prioridad al ocio, algo que cree que debería cambiarse.

Además, hace hincapié en que para emprender es necesario tener confianza, constancia y aprender de los errores, y aunque no todos los proyectos salgan bien, no queda otra que levantarse y afrontar las dificultades.

Errores comunes de los jóvenes emprendedores

Más allá de las palabras de Francisco García, hay una serie de errores que con frecuencia cometen los más jóvenes a la hora de emprender, según diferentes expertos, los cuales se deben conocer para tratar de evitarlos.

Crear falsas expectativas

En muchas ocasiones los emprendedores se crean falsas expectativas con respecto a los productos o servicios que lanzan al mercado, pensando que a todo el mundo le gustará porque a ellos les gustan, pero la realidad es que luego fracasan en ventas.

En muchas de las ocasiones tiene que ver con el hecho de no hacer una investigación o estudio previo para conocer la posible aceptación que pueda tener. Para evitarlo, se deben hacer preguntas, pruebas y observaciones.

No calcular bien los costes

Otro error común tiene que ver con no saber calcular los costes de un producto y los márgenes para evitar perder dinero. Hay quienes solo se fijan en poner un precio bajo a un artículo para venderlo, sin pararse a pensar que se está gastando más de lo que genera, y, por lo tanto, no es rentable.

Este es un error que se da con mucha mayor frecuencia de lo que pueda parecer, y se puede solucionar haciendo las cuentas correctas, valorando todos los costes y fijando un precio que permita obtener un beneficio.

No buscar clientes

Es posible que tengas el mejor producto del mundo o un servicio revolucionario que pueda resultar la solución a muchos problemas, pero de nada servirá si nadie lo conoce y, por lo tanto, nadie lo compra.

Muchos emprendedores tratan de esperar a que aparezcan clientes mágicamente, lo que es un gran error porque hoy en día existen muchos medios para promocionar cualquier producto o servicio.

Rendirte ante el primer intento fallido

Es frecuente que los jóvenes comiencen un proyecto con esperanzas y ganas, pero cuando se encuentran con el primer obstáculo y fracasan, muchos deciden que el emprendimiento no está hecho para ellos y buscan otras salidas profesionales.

Sin embargo, emprender es una carrera de fondo, y no hay que dejarse llevar por el primer fracaso, sino que, aunque haya dificultades y piedras en el camino, se debe ser constante y seguir trabajando para que, con esfuerzo, finalmente se den los resultados.

Cómo empezar a emprender

Para empezar a emprender un negocio es indispensable comenzar por una etapa de planificación, análisis y estudio de todas las cuestiones relevantes para el proyecto. Conocer la oportunidad de negocio, mercado existente y competencia es clave en esta etapa.

Se debe tratar de crear una idea o encontrar una oportunidad de negocio que pueda marcar la diferencia, para luego realizar un correspondiente estudio de mercado y un plan de negocio, para seguidamente buscar la financiación del proyecto, que es esencial para cualquier emprendedor.

En España existen diferentes tipos de ayudas y subvenciones a disposición del emprendedor que pueden ayudar a impulsar el desarrollo y crecimiento del negocio. Una vez obtenida la financiación, llegará el momento de lanzar el producto o servicio al mercado.

Este deberá contar con unas características concretas que cubra las necesidades del público objetivo analizado en los pasos previos y que realmente marque las diferencias con respecto al resto de competidores. Finalmente, habrá que potenciar el marketing y la comunicación para darlo a conocer.