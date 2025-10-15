Manuel, analista, no se corta y alerta a España: "El oro subió a 4.000€ en pocos meses, pero la plata sigue siendo volátil"

Durante los últimos meses, el mercado del oro ha protagonizado una escalada sin precedentes. Este metal precioso ya roza los 4.000 euros por onza tras marcar un nuevo máximo histórico.

Su rentabilidad se dispara más de un 50%, el mejor rendimiento en más de cuatro décadas, superando con creces la subida acumulada de las bolsas internacionales.

Lo que antes era símbolo de celebración, ahora se ha convertido en objeto de lujo. Una cadena básica, que hace un año costaba unos 3.100 euros, hoy se acerca a los 4.000 euros.

Un simple anillo dorado ha pasado de 260 a 336 euros, y las pulseras de mil euros ya se venden por 1.400 euros.

En las joyerías, los escaparates ya no brillan igual. Muchos artículos permanecen fuera del alcance de gran parte de los consumidores.

La tendencia no sorprende a Manuel Pinto, analista de mercado y especialista en metales preciosos: "El oro ha pasado de ser el amigo al que lloras las penas, a ser el que sale de fiesta y llega el último a casa", comenta en La Linterna, programa de COPE.

El efecto 'refugio'

El alza del oro tiene sus raíces. Pinto recuerda que "la devaluación comenzó en 1971, cuando se eliminó el patrón 'oro'".

Desde entonces, explica, los bancos centrales han recurrido a imprimir dinero para financiar estímulos. El resultado es una deuda global que ya supera los 338 billones de dólares, según el FMI.

"La gente busca proteger su poder adquisitivo con activos que no se puedan producir o imprimir más como el oro, la plata o el Bitcoin", señala el experto.

De ahí que se esté comprando más oro físico y que incluso los bancos centrales estén aumentando sus reservas.

En este contexto, muchos ahorradores españoles se plantean si diversificar hacia otros metales como la plata. Sin embargo, Pinto advierte que para invertir en ella, "hay que tener un perfil de riesgo más elevado que con el oro; es más volátil".

Aunque reconoce que este metal se está beneficiando del entorno actual e insiste en que su mercado es mucho más pequeño y sensible a la oferta.

¿Invertir en oro o plata?

"El problema es que todo el mundo quiere plata física y no hay suficiente", señala el analista. Y es que este desequilibrio entre oferta y demanda ha disparado también su cotización.

De hecho, según datos de la London Bullion Market Association, la producción mundial de plata cayó un 3% este año, contribuyendo así a la escalada del precio.

Lo cierto es que el oro ha pasado, en pocos años, de 860 euros la onza durante la crisis financiera, a superar los 4.000 euros este otoño.

"Si tuviese que elegir entre uno de los dos, me quedaría con el oro. Tenemos que tener un perfil de riesgo algo más elevado que en el oro", señala el experto muy sinceramente.

Con los bancos diversificando las reservas y los inversores sumándose a esta fiebre dorada, la plata se vuelve un gran atractivo a nivel mundial, y España no es la excepción.