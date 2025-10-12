Manuel, dueño de un negocio de lavado de coches, sobre el dinero que gana: “Limpiando 5 coches al día, facturo 15.000€ mensuales”

El negocio de lavado de coches es uno que muchas veces puede pasar desapercibido como una buena opción de inversión. No obstante, expresó Manuel, dueño de un negocio de este estilo en una entrevista con el creador de contenido Adrián G. Martín, puede llegar a ser muy rentable.

Manuel expuso que actualmente su negocio factura entre 10.000 y 15.000 euros mensuales, lo que le ha permitido manejar una rentabilidad muy alta.

Incluso desveló que el día que más ha conseguido facturar llegó hasta los 1.600 euros. De esta manera, el dueño de dicho negocio señaló que la mayor dificultad a la que se enfrenta esta línea de trabajo son las "trabas burocráticas" que, incluso, lo llevaron a cerrar su negocio un tiempo.

"Casi un mes cerrados"

El dueño del negocio comentó que una de las cosas más complicadas con las que se ha encontrado al abrir su local es el tema burocrático.

"Recibí una carta de que había una infracción urbanística y que tenía que cerrar inmediatamente, vino la policía incluso a precintarnos el negocio", comentó el dueño.

Manuel limpiando unos coches en su negocio

La 'infracción urbanística' consistía en que "teníamos unos rótulos en la fachada que no eran legales y teníamos un almacén con un altillo que estaba desde el año 1991 y pudimos conseguir la factura y realmente estaba prescrito", señaló.

Sin embargo, esta gestión les costó estar "casi un mes cerrados", lo cual a nivel económico tiene cierto impacto, pero Manuel explicó que "me los tomé como unas vacaciones".

Así, entró en la parte económica de su negocio estableciendo que por lo menos en un día consigue lavar "entre tres y cinco coches al día".

Por lo general, manifestó que en un lavado detallado puede llegar a tardar entre dos personas "una horita y media, dos horas". Por el contrario, un lavado express podría llegar a tardar "unos 15 minutos".

Entrevista entre Manuel, dueño de un negocio de lavado de coches, y Adrián G. Martín, creador de contenido.

Comentó también que en su local cuentan con un apartado de suscripciones donde "ahora mismo tenemos 18 suscriptores, pero estamos empezando, lleva dos meses".

Con este sistema, un cliente puede optar por un lavado express por 15,99 al mes y por un lavado completo por 45,90 al mes. La diferencia es que, por ejemplo, en el caso del lavado completo, sin ser suscriptor el mismo lavado podría costar hasta 80 euros.

Además, agregó que buscan incluir más facilidades para los suscriptores como, por ejemplo, que "cuando lleguen, dejen el vehículo e incluso tener una máquina con código QR que el cliente pueda recoger la llave para hacer el check-in, que sea más automatizado el proceso".

Ahora bien, con la parte de números, el dueño fue contundente: "Limpiando 3 o 5 coches al día estamos hablando de una facturación de entre 10.000 y 15.000 euros mensuales".

Manuel lavando un coche

Así, señaló también que el nivel de rentabilidad es muy alto: "Más o menos un 70% o incluso un 75%". A estos números les sumó el dato de que "el día que más he facturado fueron 1.600 euros hace un par de años".

¿Cuánto genera este negocio al día para manejar estos márgenes? El dueño respondió sin dudas: "Más o menos entre 300 y 500 euros".

Con esto, Manuel prosiguió explicando que el nivel de rentabilidad es posible que este tipo de negocios de lavado de coches maneje mejores números a nivel de rentabilidad que uno automático.

Esto es principalmente porque la inversión inicial es menor: "En un autolavado automático son por lo menos 200.000 euros, pero en este al final uno puede empezar aproximadamente entre 5.000 y 10.000 euros".

A esto hay que sumarle también los gastos en personal, que elevaría la cifra a 15.000 euros. Con esto expuso que sus gastos principales tampoco suponen una lista muy amplia: "La cuota de autónomos que no perdona, el tema de los salarios, los materiales y los proveedores".

Finalmente, quiso enfatizar que considera que esta es una línea de negocio con "mucho potencial" para él ahora mismo, exponiendo sus intenciones de crecer: "Lo suyo sería realmente al final ampliar lo que es el negocio, cuantos más metros más facturas".