"El vuelo más especial de Bettina Kadner, la primera piloto de España: un Airbus con su nombre para honrar su legado"

Desde el 1 de octubre de 2025, hay un avión muy especial que surca los cielos y que supone un merecido homenaje a una mujer que ha hecho historia en el mundo de la aeronáutica y que es inspiración y referente para las nuevas generaciones.

Se trata de Bettina Kadner, a quien Iberia ha rendido tributo bautizando con su nombre el Airbus A320 que ella misma pilotó durante más de 15 años a lo largo y ancho del mundo y que “tan feliz me hizo”. El acto, que tuvo lugar en las instalaciones de la compañía en La Muñoza (Madrid), contó con la asistencia de familiares y amigos… y también de muchas compañeras que han seguido sus pasos y de jóvenes aspirantes para quien ella es un gran referente.

Esta española de origen alemán fue la primera piloto de la aviación comercial en España (la segunda en Europa) y también la primera comandante de nuestro país. Durante más de una década se mantuvo como la única representante femenina a los mandos de una aeronave, un hito irrefutable al que, sin embargo, ella resta importancia con humildad.

Considera que simplemente “encendió la vela” hace 56 años y asegura que nunca pensó que lograr su sueño fuera imposible: "Me había criado en un ambiente donde se suponía que podía hacer lo que me parecía bien. No pensaba en lo que dirían los demás".

Pero lo cierto es que sí derribó barreras y sentó las bases para la incorporación de la mujer al mundo de la aviación en nuestro país. Y es, precisamente, ese legado el que, en palabras del presidente de Iberia, Marco Sansavini, inspira esta iniciativa.

“Es un honor que uno de nuestros aviones lleve su nombre. Así, siempre recordaremos que hubo una mujer que inició un camino, abriendo puertas a quienes vinieron después. También lanzamos un mensaje de futuro, un mensaje que deja claro que en Iberia creemos en la diversidad, en la igualdad de oportunidades y en trabajar para inspirar a nuevas generaciones”, asegura.