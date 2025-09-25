Miguel, consultor financiero, alerta a los españoles sobre sus ahorros: “Esta es la peor forma de invertir tu dinero”

Montaje de Miguel con un persona decidiendo qué hacer con su dinero en una imagen creada con IA.

Ahorro. Según la definición de la RAE se trata de “dinero ahorrado o guardado para un uso futuro”. Y los españoles lo que buscan es que con ese ahorro se obtenga la mayor rentabilidad posible. Es decir, que cuanto más crezca, mejor.

Ahorradores, como tales, los hay de muchos tipos. Desde el más tradicional hasta el más moderno. Dicho de otra forma, el que busca productos como letras del Tesoro, o el que prefiere criptomonedas.

También está el que prefiere productos con poco riesgo o, por el contrario, el que se arriesga más con el fin de conseguir más rentabilidad. Miguel, consultor financiero, conocido en redes como ‘Seven Finanzas’ advierte sobre cuál es “la peor forma de invertir tu dinero”.

No imitar a los demás

Fondos de inversión, letras del Tesoro, acciones, depósitos, cuentas de ahorro, depósitos a plazo fijo, planes de pensiones, seguros de ahorro... La lista, sin llegar a ser interminable, sí es lo suficientemente larga como para tener donde elegir.

Incluso hay quien desdeña todos estos productos y prefiere optar por la vivienda. Lo que se ha conocido como invertir en ladrillo. Bien para comprar, y luego vender; bien para comprar y luego poner de alquiler.

Para todos ellos, el consultor financiero Seven Finanzas ha dado su particular punto de vista en Instagram y aconsejado a los pequeños inversores. Y ha puesto el foco en lo que él ha denominado como “la peor forma de invertir tu dinero”. ¿Cuál es?

“Invertir en lo que todo el mundo hace”, remarca en la red social. De ahí que advierta a los españoles que deben tener “cuidado para no perder mucho dinero”.

Dicho de otra manera, lo que Miguel aconseja es no imitar lo que hagan familiares, amigos o conocidos. “Normalmente vas a escuchar a un amigo o a un familiar invirtiendo en algún sitio. Y más si escuchas que está ganando algo de dinero durante los últimos meses”, apunta.

Como dinero llama a dinero, como popularmente se dice, “y como es normal, vas a querer imitarlo. El problema es que ambos no tenéis mucha experiencia. Y probablemente perderéis mucho dinero”.

¿Qué hacer entonces? “Lo que deberías hacer es investigar esa inversión por tu cuenta. Al menos saber de qué va y por qué está subiendo o bajando”, remarca.

Eso sí, si no dominas el tema, hay personas que sí lo hacen. “Si no sabes analizarla bien al principio, no pasa nada. Busca alguien que sepa hacerlo y lo haga por ti. Y, mientras, que te vaya enseñando”, resalta.

Por último, y siguiendo esta última recomendación, ese pequeño ahorrador lo que va a hacer es seguir aprendiendo, a la par que “vas generando ingresos sin generar tanto riesgo”.