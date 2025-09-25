Curro Cordero, jubilado con 43 años cotizados: "Mis hijas ganan 1.200 euros al mes y yo cobro una pensión más alta"

La realidad salarial de los jóvenes españoles es preocupante y no hay indicios de mejora en el corto plazo. Según el último informe del Instituto Juan de Mairena (IJM), los sueldos reales de los menores de 30 años se han reducido un 2,3% desde 2008.

En este sentido, Curro Cordero, jubilado con 43 años cotizados ha reivindicado la necesidad de aumentar los salarios de los jóvenes porque su pensión es mayor que el sueldo de sus hijas.

"Precisamente ahora, el momento en el que mis hijas tienen más gastos, es importante que les suban los salarios. Tienen una hipoteca, tienen unas hijas y ganan de media 1.200 euros al mes; yo cobro una pensión mayor", revela en el programa Y ahora Sonsoles.

Precariedad teniendo trabajo

Con su posición, aclara, no quiere decir que está de acuerdo con la corriente de opinión que pide reducir las prestaciones por jubilación y destinar ese dinero a apoyar a los jóvenes porque considera que "me merezco la pensión que tengo" tras haber estado trabajando toda la vida.

Sin embargo, recalca que "los jóvenes también se lo merecen", especialmente en un momento con unos precios de la vivienda disparados, que están retrasando la edad de emancipación y agravando un fenómeno preocupante: precariedad incluso teniendo trabajo.

Curro ha confesado a la periodista y escritora Sonsoles Ónega que su pensión mensual, "en doce meses, asciende a 1.780 euros; mientras que mis hijas ganan menos que yo".

Por ello, consciente de la situación, ayuda a sus hijas a salir adelante, pero insiste en que la solución no pasa por perjudicar a los pensionistas que han cotizado durante muchos años para disfrutar de un retiro laboral digno.

En el programa también ha intervenido José Manuel Morales, un joven que se ve obligado a vivir con sus padres y que ha ofrecido un punto de vista totalmente opuesto. Recientemente, mientras buscaba trabajo, una pizzería le ofreció un "sueldo mensual de 390 euros", cuenta.

Una situación que refleja la precariedad a la que están expuestos algunos jóvenes que, en el caso de los menores de 34 años, perciben de media un sueldo de 1.670 euros mensuales. En cambio, la pensión media de jubilación asciende a los 1.760 euros, según el IJM.