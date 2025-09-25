Un arquitecto español que vive en un piso de 10 metros cuadrados en China: “Tengo lo mínimo para sobrevivir”

Víctor Caucedo es un arquitecto español que vive en un 'nano piso' de 10 metros cuadrados en Hong Kong, China. Estos son pisos de entre 7 y 11 metros cuadrados.

El arquitecto contó al programa Equipo de Investigación cómo funcionan estos pisos que surgen como una solución a un mercado inmobiliario con exceso de demanda y poco suelo sobre el que construir.

De esta forma, Caucedo, con un alquiler mensual de 1.000 euros, vive en este compacto espacio, manteniendo en su habitación únicamente lo necesario para sobrevivir.

"Es un negocio muy común"

"Esto es un piso de 67 metros cuadrados que está dividido en 5 'nano pisos'", comenzó acotando el español. A modo de ilustración, cada 'nano piso' funciona como una especie de habitación.

El 'nano piso' en el que vive el arquitecto cuenta con una cama, un microondas, una nevera, un pequeño escritorio y un baño donde están el váter, el lavamanos y la ducha en el mismo espacio, a lo que confesó que cada vez que utiliza la ducha "se moja todo".

Baño del 'nano piso' de Víctor Caucedo

Comentó que su piso "es el segundo más grande". A nivel de almacenamiento, comentó que detrás de la cama tiene un tendedero y que "la mayoría de la ropa la pongo directamente ahí".

"Aquí lo que tengo es la taza del desayuno, un vaso y poco más, aquí tengo solo lo mínimo para sobrevivir", agregó.

Por otro lado, su casera es una mujer china que, según expresó el arquitecto, "ha creado su propia empresa que se dedica a renovar pisos, a subdividirlos y alquilarlos, es un negocio bastante común".

Este tipo de pisos, siguiendo la palabra del arquitecto, son muy comunes en China. Como fue mencionado anteriormente, el mercado inmobiliario chino es uno de los más caros del mundo principalmente por una alta demanda que choca con poco suelo para construir.

Así nacieron estos espacios extremadamente compactos que sirven como una solución para aquellos que no pueden acceder a alquileres convencionales, en su mayoría, jóvenes, extranjeros y familias con bajos recursos.

Por su parte, Víctor Caucedo es arquitecto en "un estudio de arquitectura bastante grande" y se dedica a diseñar edificios y viviendas "bastante grandes, de hecho la última ha sido una casa de 700 metros cuadrados".

La propia situación de este joven arquitecto que diseña viviendas de 700 metros cuadrados, pero vive en un piso de 10 metros cuadrados, refleja uno de los grandes problemas de la sociedad china.

A pesar de que dicha entrevista tuvo lugar en el año 2022, este tipo de pisos que contrasta con ofertas de ostentosas mansiones sigue siendo un problema palpable.

Víctor Caucedo, arquitecto español en China laSexta

Incluso, varios expertos han denunciado que este tipo de viviendas suponen un problema para la salud física y mental de quienes habitan en ellos, ya que dificulta el descanso y la convivencia.

Además, no son particularmente iluminados. En el caso del arquitecto, mencionó que "justo tras la ventana tenemos un enorme anuncio de Cartier que lo ilumina todo".