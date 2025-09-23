Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si no revisas esto en tu nómina puedes estar cobrando de menos”

Montaje de Juanma Lorente con un trabajador leyendo su nómina en una imagen creada con IA.

Según la RAE, nómina es la “relación nominal de los individuos que en una oficina pública o particular han de percibir haberes y justificar con su firma haberlos recibido”. Pero, para el común de los trabajadores, es el documento donde se indica la cantidad a cobrar.

Sin embargo, dicho documento incluye muchos otros datos. Por ejemplo, los datos de la empresa, el número de la Seguridad Social, la categoría profesional, el grupo de cotización y la antigüedad.

Es en este último apartado donde el abogado laboralista Juanma Lorente pone el foco. Y lo hace lanzando un aviso para navegantes: “Si no la revisas, puedes estar cobrando de menos”.

¿Por qué es importante la antigüedad?

Según Juanma Lorente, la antigüedad “es lo más importante de tu nómina”. Y lo argumenta diciendo que, si no se revisa, “puedes estar perdiendo bastante dinero”.

Por eso, echa como una especie de regañina a quien no lo hace: “Cuando la mayoría de vosotros lee una nómina, se va directo a lo que cobra y, al resto, no le echa ni cuenta”.

Craso error. O como dice el abogado laboralista, “error fatal”. A su entender, se trata de un concepto importantísimo “debido a los pluses de antigüedad que hay en los convenios”.

Y añade: “Si tienes la antigüedad mal calculada puedes estar cobrando menos de lo que te pertenece o, incluso, no cobrar nada”.

A su entender, se trata de “un truco de la empresa bastante conocido”. ¿A qué se refiere en concreto?

Pues a que la empresa puede poner la antigüedad cuando el trabajador empieza el contrato indefinido. Sin embargo, dicho trabajador puede haber estado trabajando en la misma firma con otro tipo de contrato (por ejemplo, temporal).

“Si no has salido de la empresa, tu antigüedad es cuando empezaste en la empresa, no cuando firmaste el indefinido”, matiza Lorente.

Es por este motivo por el que el trabajador puede estar cobrando menos en su nómina. “Pero esto no es lo peor”, subraya el abogado.

Porque, y así lo especifica, “a la hora de despedirte, y según tu antigüedad, la indemnización que te toca es mayor o más pequeña. Y la empresa te lo va a pagar según lo que venga en tu nómina”.