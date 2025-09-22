Una camionera, sobre la falta de trabajadoras en la carretera: "Por ser mujer y joven no significa que haga mal la faena"

El sector del transporte está dominado tradicionalmente por el hombre. Se calcula que menos del 4% de los conductores de mercancías son mujeres. Por esta razón es poco frecuente conocer testimonios de mujeres que se dediquen a este sector.

No obstante, algunos casos son especialmente llamativos. Como el de Andrea, la camionera más joven de España con 22 años, que ha hablado en el podcast Rutas de Éxito.

Andrea ha explicado las dificultades de ser una mujer joven en una profesión de hombres adultos. Un ejemplo se dio al llegar a un almacén, donde un hombre le preguntó: "¿Dónde está el chófer?"

La camionera cuenta que el hombre tenía una edad de 50 o 60 años, y le respondió: "Bueno, pues soy una persona igual que tú". Para ella, ser "joven y mujer" no le impide hacer el mismo trabajo que un hombre.

Andrea expresa su desconcierto ante estas situaciones: "No entiendo por qué las mujeres no podemos hacer un trabajo de 'hombres', la gente dice que es sólo de hombres".

Asegura que "por ser mujer y joven no significa que haga mal la faena o que la haga peor que los hombres".

La joven se considera igual que sus compañeros y rechaza la idea de que su sexo o edad influya en su rendimiento como camionera.

Y es que Andrea también ha recibido críticas por su juventud. Afirma que mucha gente le ha comentado: "No tienes ni idea de lo que es el transporte, por más que lleves un año".

La camionera más joven de España comenzó a trabajar en el sector hace un año, pero recalca que "por algo se empieza", y que no se puede pretender que alguien "haya nacido sabiendo".

Bajo su punto de vista, todos los profesionales van aprendiendo con la experiencia. Las declaraciones de Andrea reflejan su lucha por ser respetada en un sector dominado por hombres, mostrando determinación a pesar de los obstáculos.

A pesar de todo, Andrea está muy contenta con su oficio: "Me gusta el trabajo que hago y pienso dedicarme a ello toda la vida", zanja.