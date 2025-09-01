"WAH Show Madrid revoluciona el ocio en su quinta temporada"

Más de medio millón de personas han sido testigo de que WAH Show Madrid es mucho más que un espectáculo, es un evento único donde se combina música, sabores y diversión. Por ello, no es de extrañar que se haya convertido en una de las experiencias más innovadoras del panorama internacional.
Tras recargar energías, WAH Show aterriza de nuevo en el Espacio WAH en IFEMA este 4 de septiembre, transformando un recinto de más de 5.000 m² en un universo inmersivo donde todo es posible. Estrena su quinta temporada con novedades musicales, nuevos sabores gastronómicos y esa energía imparable que hace que sea una experiencia inolvidable.
Aquellos que aún no hayan podido vivir la explosión de sensaciones que ofrece WAH Show descubrirán una celebración de la vida, un estallido de emociones y serán conscientes del poder que tiene la música para unirnos y hacer que el corazón lata más fuerte.
Un espectáculo que reinventa la forma de vivir la música y la gastronomía
Si por algo se caracteriza Madrid es por tener todo tipo de ocio disponible para todos los gustos. Sin embargo, la propuesta que ofrece WAH Show es algo nunca antes visto. Al llegar a las inmediaciones del Espacio WAH el público no imagina que está a punto de descubrir una experiencia inmersiva sin precedentes, donde se reinventa la forma de vivir la música y la gastronomía, mientras se disfruta de una puesta en escena impactante y repleta de sorpresas.
Cuando el espectador entra por la puerta deja atrás el mundo tal y como lo conoce y se adentra en un universo diferente. La función se divide en tres actos. El primero arranca en el increíble Food Hall, donde se ofrecen propuestas gastronómicas de todo el mundo acompañadas de actuaciones en vivo. La carta se presenta en un formato viajero y divertido.
Para la segunda parte de la experiencia habrá que dirigirse al WAH Theatre, el corazón de WAH Show, un escenario donde más de 40 artistas se unen para dar vida a una historia épica a través de un espectáculo musical único. La puesta en escena futurista y la narrativa distópica provocarán una explosión de sensaciones en el espectador.
La guinda del pastel a esta cita extraordinaria llega con el Aftershow que se celebra en La Catedral. Donde se podrá seguir disfrutando de las actuaciones en vivo, sesiones DJ y algunos de los mejores cócteles de la capital.
Un único espacio, una sola entrada y la promesa de que no habrá dos experiencias iguales.
Una quinta temporada que aterriza con nuevos elementos que renuevan la experiencia
Que el espectáculo WAH Show es un evento de éxito es algo innegable, así lo constatan los asistentes que definen las tres funciones como “una maravilla” y “100% recomendable”. Por ello, cuesta imaginar qué cambios se podrían hacer para mejorar la experiencia. En esta quinta edición han incluido nuevos elementos, pero sin perder la esencia.
En la sección musical habrá ciertos cambios en el setlist. El Food Hall también se renueva sumando sabores inspirados en cocinas de todo el globo. Todo esto está pensado no sólo para cautivar a quienes se adentran en WAH Show por primera vez, sino también para volver a conquistar a quienes ya lo conocen.
Una cita ideal para todo tipo de plan
WAH es el plan perfecto para cualquier ocasión: desde un cumpleaños o una cita en pareja, hasta una despedida de soltero o un evento de empresa. Con más de 5.000 m² de instalaciones, una pantalla LED de 240 m², sonido envolvente 360º, un equipo técnico de primer nivel y un escenario versátil que se transforma para acoger desde convenciones y presentaciones de producto hasta cenas de gala, fiestas corporativas o experiencias exclusivas, el espacio WAH se convierte en una opción ideal y versátil para todo tipo de celebraciones.
Un fenómeno que se cuela entre las mejores experiencias del mundo
Faltan palabras para describir lo que significa WAH Show y cómo emociona a las personas. Pero cuando la lírica falla, los premios hablan por nosotros. Por segundo año consecutivo, este espectáculo ha sido reconocido con el galardón Travellers’ Choice de Tripadvisor, colándose entre el 10% de las mejores experiencias del mundo.
Un premio que nace de las valoraciones auténticas de quienes han disfrutado del show y han decidido puntuarlo.
WAH es una producción 100% Made in Spain, concebida desde cero en nuestro país y que ya se ha consolidado como un referente del entretenimiento en Europa. Su inversión superior a 20 millones de euros demuestra que la creatividad española puede competir con rivales de todo el mundo.
Horarios y precios de las entradas
Los asistentes podrán descubrir el universo WAH de jueves a domingo en distintos horarios:
Jueves a sábadosEl show comienza a las 19:30 horas.
Sábados y domingosEl show comienza a las 13:30 horas.
Entradas desde 41 euros y opciones VIP desde 91 euros, con packs especiales para grupos y celebraciones, además de la posibilidad de diseñar experiencias a medida.
Las reservas se pueden realizar en su portal web www.wahshow.com o llamando al +34 910 736 201 en el siguiente horario: De lunes a viernes de 9:00 a 22:00 horas y fines de semana de 9:00 a 21:00 horas.
Una experiencia que vivir al menos una vez en la vida
WAH Show es sinónimo de sorpresas, de emoción, de música en vivo, de espectáculo, de impacto y de conexión. Es un lugar al que se acude con la mente en blanco para solo centrarse en sentir y disfrutar. Una experiencia que vivir al menos una vez en la vida y que quedará grabada en la retina de todo aquel que la disfrute.