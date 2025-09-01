"WAH Show Madrid revoluciona el ocio en su quinta temporada"

Un espectáculo que reinventa la forma de vivir la música y la gastronomía

Si por algo se caracteriza Madrid es por tener todo tipo de ocio disponible para todos los gustos. Sin embargo, la propuesta que ofrece WAH Show es algo nunca antes visto. Al llegar a las inmediaciones del Espacio WAH el público no imagina que está a punto de descubrir una experiencia inmersiva sin precedentes, donde se reinventa la forma de vivir la música y la gastronomía, mientras se disfruta de una puesta en escena impactante y repleta de sorpresas.

Cuando el espectador entra por la puerta deja atrás el mundo tal y como lo conoce y se adentra en un universo diferente. La función se divide en tres actos. El primero arranca en el increíble Food Hall, donde se ofrecen propuestas gastronómicas de todo el mundo acompañadas de actuaciones en vivo. La carta se presenta en un formato viajero y divertido.

Para la segunda parte de la experiencia habrá que dirigirse al WAH Theatre, el corazón de WAH Show, un escenario donde más de 40 artistas se unen para dar vida a una historia épica a través de un espectáculo musical único. La puesta en escena futurista y la narrativa distópica provocarán una explosión de sensaciones en el espectador.

La guinda del pastel a esta cita extraordinaria llega con el Aftershow que se celebra en La Catedral. Donde se podrá seguir disfrutando de las actuaciones en vivo, sesiones DJ y algunos de los mejores cócteles de la capital.

Un único espacio, una sola entrada y la promesa de que no habrá dos experiencias iguales.