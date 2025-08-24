Un jubilado no se corta y confiesa su dura realidad: "No es justo que haya cotizado 41 años y vea reducida mi jubilación”

Carlos Tena tuvo que jubilarse anticipadamente después de haber cotizado 41 años porque a sus 61 años se vio desempleado y sin posibilidad de conseguir un trabajo nuevo.

No obstante, a pesar de haber estado trabajando desde los 15 años, actualmente percibe una pensión con un 28% de penalización por haberse jubilado cuatro años antes de la edad ordinaria de jubilación, que es de 65 años.

El jubilado, que actualmente tiene 70 años, contó a través de un vídeo de YouTube en la cuenta AsJubi40 su trayectoria profesional a modo de protesta contra esta medida en el sistema de jubilación: "Fuera los coeficientes reductores".

"Estaba muerto profesionalmente"

Tena contó que comenzó a trabajar a los 15 años, destacando que "eso era lo normal". El primer lugar en el que trabajó fue "una empresa de lavanderías y estuve 9 meses, después empecé a trabajar en una empresa de fábrica de muebles y ahí estuve dos años".

También trabajó en otra empresa mientras estudiaba peritaje mercantil ya que, al tener turno de mañana, le permitía dedicar la tarde a sus estudios.

No obstante, a pesar de haber estado seis años en dicha empresa, "llegó una crisis de despidos y en el primero no me tocó, pero en el segundo sí".

Esto lo llevó a estar nueve meses en paro. Contó que "entré a formar parte del grupo Codorníu que es donde he desarrollado la mayor parte de mi vida laboral, 28 años en total". Esta empresa es una compañía elaboradora de vinos y cavas.

Comentó que "empecé en logística, después estuve como adjunto con dos directores comerciales y también de adjunto con el controller".

Aprovechó en esos años para hacer un máster en Marketing y acotó que "empecé desde abajo, primero como Marketing Assistant, luego como jefe de producto y finalmente ascendí a brand manager".

A pesar de todo y de trepar por la escalera empresarial, la situación acabó torciéndose. "Llegó la crisis y como muchas empresas se aprovecharon de la situación, despidieron a la mitad de la plantilla del departamento y lo sustituyeron por gente joven a mitad de precio".

En el momento en el que esto ocurrió, Tena tenía 52 años: "Estuve en el paro y no paraba de solicitar empleos tanto a empresas como en agencias y todo eran buenas palabras, pero nada de nada".

Gracias a la prestación del paro "pude ir tirando hasta el 2016". Por suerte para el jubilado, "un amigo, dándose cuenta de mi situación económica me contrató porque tenía una pequeña empresa".

"Con tan mala fortuna que al cabo de un año tuvo que cerrar la empresa y sintiéndolo mucho tuvo que despedirme", continuó relatando el jubilado.

Así, Carlos Tena se encontraba una vez más desempleado, pero esta vez a los 61 años: "En aquel momento mi única solución, la única opción que me quedaba era la jubilación anticipada".

Aclaró que no la pedía porque no quisiera trabajar, "sino sencillamente porque a esa edad y mucho antes estás muerto profesionalmente".

La Seguridad Social aceptó su solicitud con una condición: "Me serían aplicados unos coeficientes reductores del 28% de mi jubilación".

Estas penalizaciones se aplican a todo el que se jubile antes de la edad ordinaria y reducen en un porcentaje la cuantía de la pensión a percibir.

Ante esta situación, el jubilado no dudó en mostrar su descontento diciendo: "Yo me pregunto ¿esto es justo? Rotundamente no".

"No es justo que alguien por llegar a los 65 años teniendo 35 años cotizados perciba el 100% de su pensión y yo que he cotizado 41 años vea reducida mi jubilación un 28%. Fuera los coeficientes reductores", concluyó su relato Carlos Tena.