Un experto en aire acondicionado alerta del mayor error en verano: "Creen que así se enfriará más rápido la casa"

Las altas temperaturas del verano y las olas de calor que han arrasado España han convertido a los ventiladores y al aire acondicionado en el mejor aliado de los españoles.

No obstante, a esto se ha sumado una subida de los precios de la luz en el mes de agosto, por lo que muchos temen encender durante mucho tiempo este aparato por las consecuencias económicas que pueda conllevar.

En este contexto, Pedro Navarro, experto en climatización y aerotermia en la empresa Haier, contó a los periodistas de Telecinco los errores más comunes que pueden acabar generando un coste muy alto en la factura de la luz y deteriorar el aparato.

"No solo es incorrecto, genera problemas"

Navarro comenzó haciendo referencia a un error muy común, pero que puede salir muy caro: "Muchos usuarios creen que si programan la unidad a una temperatura inferior a la deseada o excesivamente baja, la habitación se enfriará antes".

"Esto no solo es incorrecto, sino que además genera una serie de problemas que afectan directamente al gasto energético y al confort térmico", explicó el experto.

Muchos especialistas en el área, y Navarro entre ellos, suelen recomendar programar la temperatura entre los 24 y los 26 grados, ya que se genera un equilibrio entre el confort térmico y la eficiencia energética.

Además de esto, el experto en climatización manifestó que "poner una temperatura demasiado baja tiene como consecuencia que el equipo no consigue alcanzar nunca esa temperatura de consigna, por lo que no regula ni se detiene y funciona de forma continua".

Esto se traduce en una factura eléctrica mucho más alta porque el equipo ha seguido funcionando y, además, por el mismo motivo, se desgasta con mayor rapidez.

El especialista recordó también que "el tiempo que tarda una máquina en alcanzar la temperatura seleccionada no depende de lo baja que esta sea, sino de la potencia del equipo que debe adecuarse a la demanda térmica real del espacio que se quiere enfriar".

Ahora bien, otro de los errores más comunes que destacó Navarro a la hora de encender el aire acondicionado consiste en "dejar las puertas y ventanas abiertas".

El problema que esto genera es que "genera pérdidas térmicas y obliga al equipo a trabajar de forma constante, aumentando innecesariamente el consumo eléctrico".

Otro error común que enumeró el analista es "colocar objetos que bloqueen el flujo del aire, dificultando así una correcta distribución y provocando descompensaciones en la climatización".

El último error que destacó Navarro consiste en "desconectar el aire acondicionado constantemente y volverlo a encender cuando la habitación está muy caliente, provocando ciclos de encendido-apagado que aumentan el consumo energético".

Así, el experto en climatización concluyó enfatizando que pueden ocurrir errores relacionados con la instalación del aparato que también pueden afectar al consumo energético y aumentar la factura de la luz.