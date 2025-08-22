Pablo Gil, experto en economía, sobre la vivienda en España: "La probabilidad de acabar en el pinchazo de una burbuja…"

En los últimos años, el debate sobre la posibilidad de que España se enfrente a una nueva burbuja inmobiliaria ha ganado fuerza en la sociedad.

El encarecimiento de la vivienda, tanto en compra como en alquiler, y la escasa oferta disponible alimentan la preocupación de familias y jóvenes que buscan acceder al mercado.

Sin embargo, expertos como Pablo Gil, reconocido analista económico, piden calma y matizan que el contexto actual dista mucho del que precedió a la crisis de 2008.

Gil ha explicado en un vídeo difundido en TikTok que la situación económica de los hogares españoles es más sólida que hace quince años.

"No estamos como en 2008. La tasa de ahorro de los españoles estaba en mínimos, mientras que a día de hoy esa tasa de ahorro está casi en máximos", desarrolla.

Este cambio supone un colchón fundamental para afrontar tensiones financieras, ya que permite a las familias resistir mejor a la subida de precios y de tipos de interés.

Otro de los factores que diferencia el escenario actual es el endeudamiento. Durante los años previos a la gran recesión, los hogares se lanzaron a la compra de vivienda con hipotecas muy elevadas, muchas veces por encima de sus posibilidades.

"Cuando miramos el nivel de endeudamiento de los hogares, descubrimos que en 2008 estaba en máximos históricos y, sin embargo, la realidad con los últimos datos apunta a una de las lecturas más bajas de los últimos 15 años", recuerda.

Esto significa que, en términos relativos, las familias españolas deben menos dinero que entonces, reduciendo el riesgo de impagos masivos.

La renta disponible es otro indicador clave. "La renta disponible de los hogares está en máximos", explica el economista.

Este dato refleja que, pese a la inflación y a las dificultades para muchos trabajadores, el poder adquisitivo medio ha crecido, permitiendo que las familias cuenten con más margen para afrontar los gastos básicos y posibles inversiones.

A este conjunto de factores se suma la escasez de oferta inmobiliaria. El mercado actual está tensionado no tanto por una sobreconstrucción, como ocurrió en los años previos a la crisis financiera, sino por la falta de viviendas disponibles.

"Si sumas por un lado una tasa de ahorro más alta, una renta disponible en máximos, un nivel de endeudamiento prácticamente en mínimos y falta de oferta respecto a la demanda, la probabilidad de que acabe en el pinchazo de una burbuja inmobiliaria no tiene ninguna lógica", concluye.

De esta forma, el experto señala que en España no hay una burbuja inmobiliaria, sino un problema de accesibilidad. Los precios siguen altos porque la demanda supera la oferta, sobre todo en grandes ciudades y zonas costeras.

El riesgo no es financiero, sino social: la dificultad de acceder a una vivienda digna. Según Pablo Gil, la situación es más estable que en 2008, pero urge aumentar la oferta con vivienda pública o incentivos al alquiler.