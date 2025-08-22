Un abogado advierte a los turistas este verano: “Es completamente ilegal viajar con esa cantidad de dinero”

Muchas personas, cuando viajan, llevan dinero en efectivo para hacer frente a cualquier emergencia en el extranjero. No obstante, algunas no saben que, a partir de cierta cantidad, este acto puede llegar a ser considerado ilegal a ojos de las autoridades.

La legislación establece que está prohibido viajar con más de 10.000 euros en efectivo. Esto se aplica tanto al salir de España como al entrar en el país.

En vista de ello, el abogado con 15 años de experiencia, Juan Manuel Medina, participó en el programa Más Vale Tarde, donde explicó las razones de esta medida y las soluciones para aquellos que necesiten transportar dichas cantidades de dinero.

"Corres el riesgo de que el dinero sea requisado"

Medina expuso, en primer lugar, que una persona que intenta transportar estas cantidades de dinero en efectivo y pasarlo por una aduana "sabe perfectamente lo que está haciendo".

Acto seguido, espetó sin rodeos que "es completamente ilegal, no se puede. No puedes viajar con más de 10.000 euros en efectivo, ni puedes salir de España ni puedes entrar".

A esto agregó que aquellos que intenten entrar al país con una cantidad superior a la expuesta "corren riesgo de que ese dinero sea requisado".

Ahora bien, ¿cuál es el motivo de esto? El abogado no tardó en exponer la razón detrás de esta legislación: "Es una cuestión de prevenir el blanqueo de capitales".

Juan Manuel Medina, abogado en el programa 'Más Vale Tarde' laSexta

Para ilustrar lo anteriormente expuesto, optó por utilizar un ejemplo cinematográfico: "No sé si habéis visto en la película del Lobo de Wall Street como una familia entera al final pasan las aduanas con el dinero metido en la ropa, claro, es que es una forma de blanquear dinero".

Es una realidad que el dinero en efectivo suele ser considerado el medio preferido de las organizaciones criminales para mover y lavar las ganancias obtenidas.

Así lo exponen el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Europol y, en España, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).

Esto se debe, principalmente, a que consiste en una transacción anónima, sin ningún registro; es de fácil transporte y es un medio de pago universalmente aceptado.

Teniendo esto en cuenta, cuando una persona busca cruzar las fronteras con grandes cantidades de dinero en efectivo, saltan las alarmas. Principalmente porque, como afirmó el abogado, "ese dinero puede llegar a cualquier destino".

Por ejemplo, podría llegar a Suiza, que "es un paraíso fiscal", o a países fuera de Europa. "Entonces, lógicamente, está prohibido llevar más de 10.000 euros en efectivo tanto para entrar o salir. Te lo requisan".

Con esto, Medina acotó que, además, "no es necesario (salir con esas cantidades en efectivo) porque ahora mismo en cualquier país del mundo, en el 99,99 % de los países del mundo, puedes pagar con tarjeta, sacar dinero de un cajero".

"No es necesario llevar ese dinero a menos de que la intención sea mover dinero de forma ilícita", continuó el abogado.

Sin embargo, en el caso de que el dinero sea requisado por las autoridades, el abogado aseguró que "si tú puedes demostrar que es lícito, obviamente te lo devuelven".

Esto se hace enseñando algún documento que demuestre que "ese dinero ha salido de tu cuenta corriente". A pesar de ello, el abogado no dudó en aconsejar que "para evitar problemas y evitar sustos, mejor que no pasen con más de 10.000 euros".