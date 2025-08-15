Un trabajador no se corta con la pésima situación de España: "Llega la hora de la jubilación y te dan una paguita de mierda"

En redes sociales, y especialmente en TikTok, cada vez surgen más voces que expresan sin filtros su opinión sobre la situación económica y social de España.

Un reciente vídeo del usuario Isaac Morales (@ahorraconayuda_isaac) se ha vuelto viral por su tono directo y crítico hacia las políticas y desigualdades que, según él, afectan al ciudadano medio.

"Vamos a decir las cosas claras que pasan en España. Te roban un móvil de más de 400 euros y es delito, pero te roban la casa y no pasa nada", empieza diciendo en su vídeo.

También pone el foco en el campo, un sector que, a su juicio, está siendo castigado con normativas que frenan su actividad.

"A los agricultores les ponen trabas si quitan las malas hierbas o la maleza, y a los ganaderos si las vacas cagan mucho en el campo porque producen mucho CO2", señala con ironía.

Critica, además, que se sustituyan zonas verdes productoras de oxígeno por proyectos de energía solar.

"Esas miles y miles de hectáreas de olivos centenarios y otros tipos de árboles, que no emiten CO2 sino que producen oxígeno, las eliminan para poner placas solares", puntualiza.

Morales también se pronuncia sobre lo que considera un mal uso de determinadas ayudas sociales.

En una de las partes más comentadas de su discurso, afirma: "Una mujer acusa falsamente a un hombre de maltrato, ese hombre pasa un día en el calabozo y esa mujer recibe una paguita".

Según él, esto genera situaciones injustas en las que "la única forma de librarte es que el hombre decida autoproclamarse mujer".

A continuación, concluye este punto con un comentario cargado de sarcasmo: "Y eso, en este país, se llama igualdad".

Pero el momento más contundente llega cuando habla de las pensiones y de la desigualdad entre quienes han trabajado toda su vida y quienes llegan sin historial de cotización.

"Llevas toda tu vida trabajando, cotizando para el Estado y pagando impuestos, y llega la hora de la jubilación y te dan una paguita de mierda", denuncia.

En contraposición, critica que "alguien que viene de fuera, que no ha pagado ningún impuesto y no ha cotizado nunca, puede vivir de lujo con una paguita".

Su enfado también se dirige hacia la presión fiscal sobre los autónomos. "¿Que se te olvida a ti o a un autónomo poner algo en la declaración de la renta? Se lo crujen", comenta.

Sin embargo, acusa a los responsables políticos de no recibir el mismo trato: "Ahora faltan millones y millones de euros de los políticos y ahí Hacienda no se entera de nada".

La reflexión final del vídeo resume su sensación de desconexión entre la ciudadanía y sus gobernantes: "Yo vivo en España y los políticos en un universo paralelo".

Una frase que, para muchos de sus seguidores, encapsula el sentimiento de distancia entre el día a día de la gente común y las decisiones que se toman desde las instituciones.