Susana, viuda y jubilada: "Cobro 800 euros al mes, comparto piso con estudiantes y duermo en el salón"

El acceso a una se ha convertido en un reto que afecta no solo a los jóvenes, sino también a quienes ya han alcanzado la jubilación.

En las grandes ciudades, donde el precio del alquiler no deja de subir, muchos mayores se ven obligados a para poder sobrevivir con pensiones muy por debajo del coste de vida.

Una de esas salidas, que cada vez se vuelve más común, es . Personas mayores que, lejos de disfrutar de un retiro tranquilo, tienen que convivir con estudiantes u otros inquilinos para poder pagar el alquiler, las facturas y cubrir los gastos básicos del mes.

El caso de Susana

Susana, de 79 años, vive en Barcelona desde hace más de cinco décadas. Viuda y pensionista, subsiste con una pensión mensual de 800 euros, fruto de una que le corresponde.

“Más o menos, lo que cobro son 800 euros”, cuenta en una entrevista con el youtuber adolescente SoyJire4. “800 euros creo que no lo cobra nadie. Esto es lo mínimo”, añade, explicando que esa cantidad se debe a que recibe media pensión por viudedad y media pensión por lo que ha trabajado.

Con los 800 euros que recibe al mes, Susana debe hacer frente a todos sus gastos. Solo el alquiler de su piso, en el que vive desde hace 55 años, le cuesta . Aunque ese precio es muy inferior al del mercado actual, le deja con apenas .

“Con 200 euros tengo que pagar luz, agua, gas... no me llega para nada”, comenta. Esa cantidad mínima la obliga a estirar cada euro, enfrentándose a una realidad económica precaria.

Ante esta situación, Susana se ha visto obligada a alquilar las dos habitaciones disponibles de su casa a estudiantes. Se trata de .

Cuando el entrevistador le pregunta cuánto pagan las estudiantes por habitación, Susana responde con discreción: “Esto es una cosa muy personal, pero lo suficiente para tener que tener ”. Es decir, apenas lo justo para equilibrar sus cuentas sin poder recuperar siquiera el confort básico de tener una habitación propia.

Más allá del tema económico, Susana también habla del de esta situación. Dice que desde que se jubiló, lo más difícil ha sido la soledad. Para sobrellevarla, recurre a actividades gratuitas como pintar o cantar:.

Además, cualquier gasto inesperado representa una amenaza. Recientemente, sufrió una gotera en el techo provocada por la vecina de arriba. . Si a mí me pasara esto con la vecina de abajo, no sé a qué tendría que recurrir”, dice. Y es que, precisamente para no aumentar sus gastos anuales, .

El testimonio de Susana es solo un ejemplo de una problemática cada vez más extendida: mayores que, con pensiones mínimas, no pueden afrontar los .

Esta situación, lejos de ser anecdótica, refleja una falta de políticas eficaces que protejan a quienes, , deberían tener garantizado al menos un techo, una cama propia y un poco de tranquilidad.