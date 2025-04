Niño Becerra, economista: "La primera medida que pondrán será contar toda la vida laboral para calcular la pensión"

El futuro del sistema de pensiones en España se ha convertido en uno de los tanto para la ciudadanía como para los expertos en economía.

A medida que la población envejece, la natalidad se reduce y el mercado laboral se precariza, las .

Economistas de diversas corrientes advierten que el sistema de reparto está llegando a su límite. , especialmente crítico, lo considera insostenible y prevé que pronto .

Un problema estructural

En una intervención en TV3, Niño Becerra dejó clara la raíz del problema:. “Los salarios bajos tendrán la culpa de pensiones bajas”, afirmó, destacando que las pensiones contributivas son el reflejo directo de lo .

En otras palabras, si los sueldos son bajos, también lo serán las cotizaciones, y por tanto, las prestaciones futuras. Esta realidad plantea una paradoja compleja: aunque se trabaje toda la vida, eso si el salario ha sido insuficiente.

A este escenario se suma una . El economista destacó que uno de cada tres mayores de 60 años no cree que podrá seguir cobrando su pensión. , apuntó, subrayando que este sentimiento no es infundado, sino una respuesta lógica a los datos y a las señales que llegan desde las instituciones.

La inquietud también se extiende entre los más jóvenes, muchos de los cuales sienten que están sosteniendo un sistema que no les ofrecerá nada a cambio. “Tengo alumnas que me han dicho: '¿Por qué yo te tengo que pagar la pensión a ti si yo no tendré pensión?'”, relató.

Niño Becerra fue aún más contundente cuando se le preguntó si esta.

“Evidentemente. Las pensiones que tenemos ahora, con el sistema de pensiones que tenemos ahora, son insostenibles. ”, afirmó sin rodeos.

Y lejos de imaginar un colapso súbito, prevé una , aunque restrictiva, del sistema: “La primera medida que pondrán será contar toda la vida laboral para calcular la pensión”, afirma.

Actualmente se consideran los , lo que inevitablemente reducirá la cuantía final. También se espera un aumento en la y un endurecimiento de las condiciones para retirarse de .

Según el economista, dentro de 25 o 30 años, miraremos atrás y veremos que las pensiones actuales eran .

Un panorama que obliga a repensar no solo las políticas públicas, sino también las , en un país donde la idea de una jubilación estable ya no es una certeza, sino una posibilidad en entredicho.