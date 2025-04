Soy experta fiscal y esto es lo que ocurre cuando aceptas el borrador de la Renta sin revisar: "Se lo queda Hacienda"

La campaña de la Renta de este año, que se realiza en base a los ingresos sobre el IRPF de 2024, comenzó el pasado 2 de abril. Este año se prevé que se bata un récord histórico de hasta 25 millones de contribuyentes presentando la declaración, según las previsiones de Hacienda.

A día de hoy, muchas personas ya han presentado el borrador disponible en la página web de la Agencia Tributaria (AEAT), pero muchos no saben las consecuencias que tiene hacer la declaración de forma incorrecta o presentar directamente el borrador sin comprobar las deducciones a las que te puedes acoger.

Según los expertos de Tax Down, se está viendo en estos primeros días de campaña que muchas personas realizan la declaración deprisa y sin "entender" realmente el contenido del borrador. De este modo, en las siguientes líneas explicamos, si aún no has presentado la declaración, qué debes tener en cuenta para aumentar las posibilidades de que te salga a devolver.

Según Valeria Hernández, gestora de impuestos en Tax Down, "los españoles pierden casi 9.000 millones de euros por no hacer correctamente la declaración de la Renta". Y añade: "En realidad, no se pierden, se los queda Hacienda".

Esto se debe, en general, a que muchas personas no comprenden las cifras y deducciones del borrador y, sobre todo si les sale a devolver, presentar la declaración sin analizar las opciones que existen para explorar las deducciones disponibles en maternidad, alquiler, familia numerosa, discapacidad o para los trabajadores autónomos.

¿Por qué ocurre?

"Si nos sale a devolver, nos damos por contentos y confirmamos sin mirar, cuando podríamos estar dejando dinero sobre la mesa. La mayoría de las veces por aceptar el borrador de primeras sin haberlo revisado", ha explicado la experta.

Además, según un estudio de la plataforma de asesoramiento experto sobre la Renta, "una de cada dos personas podría ahorrar 400 euros más sólo por aplicar las deducciones correctas y que en realidad se pierden 9.000 millones de euros en ahorro por deducciones que no aplicamos y que nos supondrían un ahorro importante todos los años", explica Hernández.

Cada año, 1 de cada 2 personas podría ahorrar 400€ más en su declaración si aplicara bien las deducciones… Pero no las conocemos, nadie nos las explica y Hacienda, desde luego, no nos avisa

En este sentido, es importante señalar que hay algunas deducciones que suelen pasar de forma inadvertida y que podrían suponer una devolución mayor al contribuyente por parte de la AEAT.

Además de las mencionadas anteriormente, las donaciones a ONG, que permiten recuperar hasta un 80% de lo aportado; las deducciones autonómicas por gastos escolares, guardería o adquisición de libros de texto son algunas formas de desgravarse ante Hacienda que muchas personas pasan por alto.