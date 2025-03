- Mejor película: Anora.

- Mejor actor: Adrien Brody por The Brutalist.

- Mejor actriz: Mikey Madison por Anora.

- Mejor actor de reparto: Kieran Culkin por A Real Pain.

- Mejor actriz de reparto: Zoe Saldaña por Emilia Pérez.

- Mejor dirección: Sean Baker por Anora.

- Mejor guion original: Anora.

- Mejor guion adaptado: Conclave, de Peter Straughan.

- Mejor película de animación: Flow.

- Mejor cortometraje de animación: In the Shadow of the Cypress.

- Mejor cortometraje de acción real: I'm Not a Robot.

- Mejor documental: No Other Land, de Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal y Yuva Abraham.

- Mejor cortometraje documental: The Only Girl in the Orchestra.

- Mejor montaje: Anora.

- Mejor diseño de vestuario: Wicked.

- Mejor maquillaje y peluquería: The Substance.

- Mejor banda sonora original: The Brutalist.

- Mejor fotografía: The Brutalist.

- Mejor película internacional: I'm Still Here.

- Mejor canción original: El Mal.

- Mejor diseño de producción: Wicked.

- Mejor sonido: Dune: Part II.

- Mejores efectos visuales: Dune: Part II.