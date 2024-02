Premios Goya 2024, gala en directo | Última hora de la alfombra roja, premiados y ganadores de la ceremonia

La actriz y presentadora de la gala Ana Belén ha dicho que "el cine es un reflejo de la sociedad en la que vivimos, nos ayuda a entender otras realidades". En medio del dolor que están provocando estas guerras, de la desigualdad, la cripsación, nuestro cine abre una ventana y nos permite ver el mundo con otros ojos".

También ha dicho que "lo que no se cuenta no existe". "Cada película sirve para que el público reflexiones y si están reacios, nuestras películas se lo facilitan". Estas ideas no son suyas, ha reconocido, sino de uno de sus grandes referentes: Concha Velasco.

"Cada vez que he tenido un trabajo, he revisado sus trabajos y he vuelto a ilusionarme como una niña, con la misma vitalidad que una "chica ye-yé". Acto seguido ha interpretado la famosa canción de la actriz y cantante que falleció el año pasado, seguida por "Mamá quiero ser artista", a la que se han unido Los Javis.