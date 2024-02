Premios Goya 2024, en directo | Última hora desde Valladolid y toda la información sobre la alfombra roja y los nominados

La actriz estadounidense ha compartido una mañana con cuatrocientos fans que lograron una entrada para charlar con ella en el teatro Carrión de Valladolid, donde les ha confesado que el tiempo que pasa entre rodaje y rodaje lo 'atesora' para vivir la vida y disfrutar con su marido, el mismo de hace 40 años.

"Me encanta mi trabajo y la intensidad que me requiere, porque mientras lo haces, no puedes pensar en otra cosa, pero también veo necesario tener tiempos de 'barbecho' para poder preparar lo siguiente y corro de vuelta a mi vida ordinaria e intento disfrutar de Jim, mi marido que está ahí -ha dicho la actriz señalando al patio de butacas-, el mismo de hace 40 años".

La actriz, que mantuvo ayer un encuentro con la prensa especializada para hablar de su premio Goya de Honor, que recibirá esta noche "absolutamente emocionada y agradecida", ha dicho, se ha prestado a compartir un rato con sus admiradores, que esperaron su turno para entrar sin inmutarse, a pesar de los escasos cuatro grados a la sombra con los que despertó hoy Valladolid tras las lluvias de ayer.

Con la actriz Leonor Wating como anfitriona, Weaver fue recibida con un aplauso enorme que agradeció con la mano en el corazón, de nuevo haciendo gala de una elegancia natural que resaltaba su altura, pantalón y camisa negra y una chaqueta larga de seda de fondo negro y llamativos dibujos rojos, que le favorecían mucho, igual que sus gafas de fino metal dorado.

Weaver ha contado que casi aprendió a ser madre haciéndose a los bebés gorilas para rodar la película Gorilas en la niebla (1986), "se subían, me abrazaban y se me hacían pis encima, en fin", ha dicho entre risas, y cómo, siendo meritoria en un teatro donde Ingrid Bergman era la actriz principal, se colocaba junto a ella para medirse la altura, "y ella siempre decía que yo era más alta".

Le encanta la ciencia ficción —se ríe cuando Watling le propone el título de 'reina de la sy-fy'— porque le une al público joven, aunque también defiende su trabajo en comedias como Cazafantasmas. "En una carrera como la mía tienes que hacer todos esos papeles, pero es que yo me siento muy feliz de haberlos hecho", ha dicho.

También ha dado 'gracias a Dios' por el cambio que han experimentado en los últimos diez años los papeles femeninos en el cine. "Yo solo recibía guiones con mujeres maduras caricaturizadas", ha protestado.

Ha mencionado en ese sentido el cine de Pedro Almodóvar, como inspiración de ese cambio, y ha valorado a los dos directores españoles con los que ha trabajado, Rodrigo Cortés, en Luces Rojas y J.A. Bayona, en Un monstruo viene a verme.