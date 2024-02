Alfombra roja de los Premios Goya 2024, en directo | Sigue la última hora de la gala del cine español

El actor José Sacristán, galardonado con el Goya de Honor en 2022, ha lamentado las acusaciones de violencia sexual contra el cineasta Carlos Vermut. "Me parece un error sacrificar el trabajo de quien ha cometido un error", ha asegurado en la alfombra rosa de los Goya. "Que lo pague en lo personal, pero que en lo profesional no tiene por qué sufrir las consecuencias. Me parece una estupidez. Si realmente eso ha ocurrido, que reciba lógicamente la reprimenda o el castigo que merezca. Pero, insisto, no debe trascender en ninguno de los casos a la obra del que comete un delito", ha manifestado.