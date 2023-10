Israel en estado de guerra, en directo | El subjefe de Hamás asegura que han capturado a “un gran número” de israelíes, entre ellos "altos oficiales"

"EEUU condena claramente los ataques no provocados de Hamás contra civiles israelíes. El terrorismo no tiene justificación. Apoyamos firmemente al Gobierno y al pueblo de Israel y enviamos nuestro pésame por las vidas israelíes perdidas en estos ataques", ha dicho la portavoz del Consejo norteamericano, Adrienne Watson. Así ha sido como la Casa Blanca ha condenado el ataque de Hamás a Israel. Se espera que el primer ministro Benjamín Netanyahu y el presidente estadounidense Joe Biden hablen en la próxima hora", según ha informado The Times of Israel.