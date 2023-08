¿Pagas tus compras en las cajas de autopago? Esta es la razón por la que no deberías hacerlo.

Las nuevas tecnologías cada vez están más presentes en la rutina de los ciudadanos. Los pagos con el móvil o las cajas de autopago en los establecimientos o en las grandes superficies aceleran el tiempo de espera para pagar las compras.

Seguro que si piensas en alguna tienda, pocas son ya las que no han incluido este servicio que, en muchas ocasiones, sustituye al personal. Estas cajas han revolucionado las tiendas de ropa o los supermercados, donde habitualmente se sitúan dos colas. Cada vez más españoles pagan con su smartphone, un método que brinda mayor protección que las tarjetas bancarias.

¿Es seguro pagar a través de las cajas de autopago? Es lo que plantea la popular abogada de Estados Unidos Lindsey Granados, que ha sorprendido a sus seguidores con sus declaraciones en TikTok (@ldbglawyer).

Bajo el título Las máquinas de escáner son una trampa: ¡ten cuidado!, Granados empieza a mostrar en tres vídeos por qué no son métodos de pago seguros. "Esas máquinas son defectuosas en muchos sentidos y no son sensibles a las particularidades y, lamentablemente, no escanean elementos de vez en cuando", señala.

"No puedo decirle con cuántos clientes he hablado que han sido acusados de hurto porque una de esas máquinas no escaneaba correctamente", continúa explicando.

Más de 3.000 'me gustas' y 800 comentarios

El vídeo ya cuenta con 3.600 'me gustas' y 820 comentarios en la red social. Algunos usuarios se han mostrado críticos con las cajas de autocobro. "No me gusta usar el autopago porque es demasiado trabajo y molestia. Si les estoy dando dinero, creo que deberían estar haciendo ese trabajo", "¿Por qué los empleados no pueden simplemente hacer su trabajo? No es trabajo del cliente" o "No los usaré a menos que tenga solo 3 artículos. Nuestra tienda de comestibles ya no tiene cajeros por la mañana, solo autopago", han escrito.

"Me han cobrado cosas muchas veces, que no compré y he tenido que regresar y obtener un reembolso. La mayoría de las personas no recuperan su dinero", "Una locura, especialmente cuando no hay carriles abiertos" o "He notado muchas veces que la tienda te cobra más del precio que estaba en el estante", han criticado otros usuarios.

En este sentido, la abogada ha señalado que muchos de los clientes de los supermercados han sido acusados de robo, aunque no tenían intención de robar productos, sino que ha sido porque la máquina de autocobro no escanea bien todos los productos.

"La última vez que usé un autopago, no estaba escaneando correctamente y tuve que usar el escáner manual", "Ojalá hubiera visto tu vídeo antes de que me acusaran falsamente de robo" o "Apuesto a que cuando los clientes accidentalmente escanean artículos más de una vez (o más), no reembolsan por cobrar de más", han sido otros de los comentarios que reafirman estas críticas de la abogada.

