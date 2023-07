Este es el país que busca trabajadores españoles: sin experiencia y con sueldos de más de 2.400€

Los datos continúan al alza y parece que, con el paso de los años y poco a poco, el desempleo deja de ser uno de los principales problemas de España. Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el primer trimestre cerró con 21 millones de trabajadores y una tasa de paro del 11,6%, la más baja desde 2008. De esta forma, nuestro país ha conseguido alcanzar los 21.056.700 ocupados y elevar la tasa de empleo al 52,13%. Sin embargo, siguen siendo muchos los españoles que no encuentran su oportunidad laboral en el territorio nacional y se ven obligados a emigrar a otros países para ganarse la vida.

No es nada nuevo y, con el paso del tiempo, se ha vuelto más frecuente. Buscar trabajo fuera de España se ha convertido en algo muy habitual entre los ciudadanos de nuestro país. Muchos de ellos prefieren abandonar el territorio nacional para probar suerte en otros lugares. Y es que ahora la decisión de emigrar a otro país a encontrar empleo es mucho más fácil que décadas atrás gracias, sobre todo, a la digitalización. Los interesados pueden ahora buscar las ofertas de empleo, incluso, antes de trasladarse a su nuevo destino.

Y no solo eso. Cada vez son más los países que realizan llamamientos dirigidos a los ciudadanos europeos y no europeos para que se muden y se incorporen al mercado laboral de su territorio. El último caso ha sido el de Luxemburgo, uno de los países más pequeños y, a la vez, más ricos de Europa. A través de su portal EURES ofrecen a los españoles empleos no cualificados con jornada completa de 40 horas semanales y cobrando, como mínimo, 2.400 euros al mes.

Una mujer cerca del Palacio Gran Ducal de Luxemburgo. EFE

En los últimos años, Luxemburgo se ha convertido en la envidia de muchos países europeos debido a su economía estable y la renta per cápita elevada de sus ciudadanos. Por ello, irse a trabajar allí se ha convertido en una de las mejores opciones para los españoles que buscan trabajo.

En la actualidad, el portal EURES ofrece más de 200 ofertas de empleo. Además de facilitar la forma de encontrar los puestos de trabajo, el país facilita el proceso de adaptación a todos aquellos que deciden aceptar estos empleos apoyados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España. Y es que desde el país fomentan en gran medida la movilidad y adaptación de todos los ciudadanos españoles que deciden viajar hasta Luxemburgo.

En cuanto al tipo de trabajos ofertados, la mayoría de ellos pertenecen al sector de la hostelería. Se tratan de empleos a los que es fácil acceder debido a que no requieren experiencia previa y pueden optar a ellos cualquier persona, incluso si se trata de su primer empleo.

Algunos de los puestos ofrecidos en Luxemburgo son: camareros, recepcionistas de hoteles, responsables de banquetes y caterings, chefs, conductores o panaderos. Pero no solo eso. También existen ofertas vinculadas a otros sectores como el de la informática, la construcción o la automoción. Los sueldos son, como mínimo de 2.400 euros, aunque algunas remuneraciones pueden ascender, incluso, hasta los 3.600 euros mensuales.

¿Qué hay que saber antes de viajar a Luxemburgo?

Luxemburgo es un país pequeño situado entre que limita con Francia, Bélgica y Alemania. Además de ofrecer educación gratuita, a lo largo de los años se ha configurado como uno de los países más abiertos a la recepción de extranjeros que desean mudarse a su territorio. De hecho, se calcula que casi la mitad de la población no nació allí y son trabajadores extranjeros o estudiantes que se han desplazado hasta allí.

Imagen de Luxemburgo. EFE

El francés, el alemán y el luxemburgués son sus idiomas oficiales. Sin embargo, los expertos consideran que tener un nivel bueno de inglés es suficiente para poder vivir. En cuanto a su economía, es una de las más prósperas de Europa. Su salario mínimo es de 2.400 euros para los puestos de trabajo no cualificados de 40 horas semanales.

En cuanto a los gastos que deberían asumir los interesados en vivir en el país, serían los siguientes. El alquiler medio de una vivienda se sitúa entre los 1.000 y los 1.300 euros, mientras que los gastos de comida y transporte podrían rondar los 270 y 120 euros mensuales, respectivamente.

¿Qué se necesita hacer para poder vivir en Luxemburgo?

Al ser miembro de la Unión Europea, los interesados en emigrar a Luxemburgo podrán hacerlo solo con el pasaporte. Sin embargo, sí es cierto que para vivir en el país es necesario solicitar la VISA Schengen para poder trabajar. En la actualidad, existen tres tipos de VISAS dirigidas al mercado laboral: la de estancia corta (hasta 90 días), de estancia larga (más de 90 días) y la tarjeta azul (más de 90 días para trabajadores cualificados).

