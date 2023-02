Descubriendo a Dani Martínez: su primer trabajo, aficiones y una cita ineludible en León

Pocos leoneses hay que presuman tanto de su tierra natal como lo hace Dani Martínez. Han pasado muchos años desde que el célebre humorista dio el salto a la fama. Sin embargo, nunca se ha olvidado de sus raíces, razón por la que el pasado mes de diciembre su ciudad le quiso premiar con el título de Hijo Predilecto, el que tal vez sea uno de los reconocimientos más importantes que alguien puede recibir a lo largo de su vida.

Aunque ha pasado tiempo desde que el presentador dejó de vivir en León, lo cierto es que siempre ha llevado el nombre de la provincia en la boca. Aprovecha la más mínima ocasión para presumir de su tierra, ya sea en un programa de televisión, en uno de radio, en sus espectáculos, en redes sociales, o en sus diferentes apariciones públicas.

Prueba de ello es la entrevista que ha concedido a EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León, en la que, como no podía ser de otra manera, también ha aprovechado para deshacerse en halagos con la ciudad que lleva siempre por bandera, la cual ha definido como “casa, para los leoneses y para los que vienen de fuera”: “Cuando pienso en León pienso en mi infancia y adolescencia en la ciudad. Mis anécdotas, mi forma de hablar, mi manera de relacionarme… vienen de esa época y eso ha sido mi base para la vida y para mi trabajo”, ha empezado diciendo.

El presentador y humorista Dani Martínez

Sus mejores recuerdos en su ciudad natal vienen de la época en la que jugaba al baloncesto y una de las anécdotas más destacadas de aquella etapa aconteció cuando encontró su primer trabajo remunerado: “Fue con 17 años. Una empresa de León contactó conmigo, porque yo colaboraba en la radio universitaria imitando voces, para que grabara unas cuñas de radio para su campaña de Navidad. Siempre recordaré la primera vez que cobré por dedicarme a esto y fue en mi ciudad”, ha asegurado.

Aunque Martínez lleva años viviendo fuera de León, lo cierto es que la visita cada vez que tiene ocasión. Allí viven sus padres y se encuentran tanto la oficina “que gestiona todas mis cosas”, como todo su equipo de trabajo de la gira: “Tengo muchos lazos con la ciudad e intento ir todo lo que puedo”, ha explicado.

Curiosamente, uno de esos vínculos que todavía le siguen uniendo a la ciudad que le vio, no solo nacer, sino también crecer, es su peluquero. Porque sí, Dani Martínez lleva prácticamente toda su vida cortándose el pelo en el mismo sitio y, como era de esperar, este lugar está en León: “Cada vez que voy, me corto el pelo donde mi peluquero José, que me lo lleva cortando desde los 9 años”, ha confesado con nostalgia.

Sin embargo, este no es el único plan que suele realizar cuando visita León. A Dani también le gusta “pasear por la ciudad, ir viendo los cambios y las cosas nuevas que no puedo percibir por no vivir ahí en el día a día, y escaparme a mi pueblo, Hospital de Órbigo, porque la vida de pueblo a mí me encanta”, ha admitido.

Dani Martínez en 'Got Talent'

El cómico también ha recordado, con gran cariño, el momento en el que recibió el título de Hijo Predilecto de León, asegurando que “pocas cosas pueden tener más valor y hacer ilusión”. Para él es un verdadero orgullo que hayan pensado en él para este reconocimiento, y, más aún, que se lo hayan concedido por “su promoción y defensa” de León, pues si algo ha tenido siempre presente, eso ha sido su ciudad: “El reconocimiento de tu tierra, de tu gente, del lugar donde te has criado… siempre es más especial por todas esas cosas”, ha expresado.

En cuanto al acto, asegura que fue “muy emotivo”: “Aunque no lo parezca, yo soy muy pudoroso en este tipo de actos de reconocimiento, pero fue un momento muy especial que siempre guardaré en mi recuerdo. No puedo estar más agradecido”, ha concluido.

Quien también ha querido pronunciarse acerca de esta distinción ha sido José Antonio Díez. El alcalde de León ha confesado que lo que les impulsó a proponerle para recibir este reconocimiento fue el hecho de que Dani sea “una persona que identifica y representa mejor que nadie la defensa de nuestra tierra”: “Siempre hace alusiones a León y lo hace de manera constante. Se ve que lo siente, que lo hace porque él quiere, no porque nadie se lo pida, y por tanto fue un reconocimiento que contó con la unanimidad del pleno, pero también con la unanimidad de una inmensa mayoría de los leoneses que ven en él un valor y un referente en la defensa de nuestra identidad”, ha señalado.

Él lo vio muy emocionado y piensa que recibió el título con “muchísima alegría y muchísima ilusión”, aunque “con la carga que ello supone, seguir en esa defensa que siempre hace desde el corazón y desde el sentimiento”.

El humorista y presentador Dani Martínez

De su discurso destacaría el momento en el que dijo que el título de Hijo Predilecto de León “era uno de los principales orgullos y reconocimientos que podía recibir como leonés”, y de la ceremonia en general, lo “simpático” y “ocurrente” que fue, pues “hizo montones de bromas”. "También fue muy emotivo el acto de entrega del reconocimiento porque él hizo mucha alusión a sus etapas aquí en León, de cuando era más niño, de sus vivencias, etc.".

Desde el ayuntamiento, actualmente no barajan concederle alguna otra distinción, al menos de momento, aunque, en palabras del alcalde, "él es merecedor de cualquier reconocimiento porque es un gran defensor de León, de las costumbres, de la tierra, de la gastronomía…".

Cabe destacar que a José Antonio y a Dani les une una amistad de hace años, que se fraguó antes de que le ofreciesen recibir el tan preciado título: “No es que tengamos una relación desde niños o que hayamos compartido colegio porque hay una diferencia de edad bastante importante, pero yo tengo relación con él gracias a terceras personas y amigos comunes”, ha explicado. Esto ha sido, precisamente, lo que le ha permitido saber cómo es el humorista en las distancias cortas, “un tío sensacional y espléndido, y una persona super cercana, amable y muy entrañable”.

