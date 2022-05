Gira Bruce Springsteen 2023: cuándo y dónde comprar las entradas para sus conciertos

Bruce Springsteen vuelve a los escenarios. The Boss ha anunciado una gira internacional con la The E Street Band que incluirá una única fecha en España. Será el viernes 28 de abril en el Estado Olímpico de Barcelona.

Barcelona será la única ciudad en la que actuará Springsteen en esta nueva gira, "estando totalmente descartada la adición de más ciudades" en el país en esta gira de 2023, ha informado la promotora Doctor Music en un comunicado de este martes.

La gira de 2023 significa el regreso de Bruce Springsteen and The E Street Band en directo, desde que en febrero de 2017 finalizara en Australia su gira mundial de 14 meses The River Tour.

Entradas

Las entradas para el concierto de Barcelona saldrán a la venta el próximo miércoles 8 de junio a través de las webs doctormusic.com y entradas.com.

El precio de las entradasoscilará entre los 65 y los 125 euros para las entradas de asiento reservado en grada, de 125 euros para la pista delantera y de 82 euros para la pista trasera. Sólo se podrán adquirir un máximo de 6 entradas por compra.

París, Roma...

Tras iniciar la gira europea en Barcelona, Springsteen y su banda actuarán en estadios de Dublín, París, Ferrara, Roma, Ámsterdam, Landgraaf, Zúrich, Düsseldorf, Gotemburgo, Oslo, Copenhague, Hamburgo, Viena, Múnich y Monza entre mayo y julio del próximo año.

Más adelante se anunciarán ciudades y fechas adicionales en el Reino Unido y Bélgica. La banda volverá a Norteamérica para una segunda parte de la gira por este continente a partir de agosto.

Por qué Barcelona

El fundador y director del Doctor Music Festival, Neo Sala, ha explicado que la gira europea empezará en Barcelona por deseo expreso del cantante, y que será en la ciudad condal donde ensayará el concierto de estadio, algo que ha considerado que es muy importante para la ciudad.

"Barcelona y Bruce Springsteen tienen un 'love affair' desde hace muchos años y cosas como esta son la muestra", ha celebrado en una entrevista en RAC1.

Ha destacado que estará más días en Barcelona de lo que sería habitual debido a los ensayos y ha dicho que ve muy difícil la celebración de un segundo concierto en la ciudad condal porque para montar el siguiente concierto, previsto en Dublín, treinta camiones deberán desplazarse hasta allí.

