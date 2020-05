Mili dio a luz sedada por Covid en Barcelona y al despertar no recordaba que estuvo embarazada

Mili América Antelo estaba ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Vall d'Hebron en Barcelona por Covid-19 y, tras 21 días intubada, despierta. Sin embargo, para su sorpresa, había sido madre de gemelas y no recordaba que estaba embarazada de 28 semanas. Los médicos, de manera prematura, habían tenido que intervenir a la mujer para que la salud de las dos bebés no peligrase porque su madre llegó a estar grave y así lo hicieron.

Por ello, estando intubada por la fuerte neumonía que padecía causada por el coronavirus Sars CoV-2, Mili fue sometida a una cesárea en la vigésimo octava semana de gestación. Y, al despertarse, descubrió que no sólo había superado el Covid-19, sino que había sido madre de gemelas. "Vinieron cuatro doctores y me dijeron: ‘¿sabes que has dado a luz?’, pero no, yo no sabía nada. No recordaba que estaba embarazada ni que había dado a luz", se sincera Mili.

Pero lo cierto es que era madre de dos niñas llamadas Ayma y Ayla, que se encuentran en buen estado de salud pese a ser prematuras. La historia, no obstante, ha llamado mucho la atención dentro del hospital. De ahí que Félix Castillo, jefe del Servicio de Neonatología del Hospital Vall d'Hebron haya contado esta inusual anécdota a través de su cuenta de Twitter. Para este médico "no hay palabras" que describan lo ocurrido, ya que después de 21 días intubada y 30 con Covid-19, Mili pudo ser madre gracias a la intervención de los sanitarios del hospital barcelonés.

Mili da a luz a sus dos gemelas mientras estaba intubada por Covid-19 y no recordaba que estaba embarazada. Atlas

Mili, de hecho, despertó de la cesárea siete días después y fue cuando cuatro médicos tuvieron que contarle su propia historia. Pese a ello, la mujer seguía en cuarentena y tuvo que asimilar la noticia ella sola en el hospital. "Lo único que tenía en la mente era que mi marido no quería verme. Le preguntaba por qué no estaba conmigo y él me decía que no le dejaban, por el Covid-19. Pero yo no entendía nada", explicaba Mili a El País.

Peleando por sus vidas

Aun así, aunque en la actualidad las gemelas se encuentran en buen estado, lo cierto es que al nacer tuvieron que pelear por sus vidas. Pesaron poco más de un kilo de peso cada una y también tuvieron que ser intubadas para poder seguir creciendo fuera del vientre materno. De hecho, mientras se sobreponían y su madre seguía aislada, los sanitarios colgaron en la habitación de Mili una foto de las recién nacidas para que las pudiera contemplar. "Me impresionó al ver las fotitos. Las niñas tan pequeñas, intubadas, con el oxígeno", reconocía Mili en el citado diario del Grupo Prisa.

Ahora las niñas seguirán unas semanas más en la incubadora para seguir creciendo y poder marchar a su casa. Mili, que ha sido dada de alta y ha vuelto a su hogar, ya puede visitar a sus dos bebés tres horas cada día. Mili y su marido ahora esperan que pronto, desde el Hospital Vall d'Hebron, les den el alta a las recién nacidas para continuar con su vida después del curioso parto de Mili en tiempos de coronavirus.