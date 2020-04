Quién es el joven viral del balcón contra Vox: Iago, un jinete errejonista de la escuela privada

Iago Moreno, el pasado sábado, se hizo viral por responder a todos los que, en su calle, cacerola en mano, clamaban contra el Gobierno y su gestión de la crisis del coronavirus. “Os callasteis con los recortes, con la corrupción del monarca, con la Gürtel, con la Púnica (…) Con todos los casos de corrupción de la clase política del bipartidismo”, empezaba su alegato, desde su balcón, ‘atizando’ a la derecha.

“Ahora salís a darle a la cacerola. Vergüenza, vergüenza me daría dividir a nuestro pueblo en un momento tan difícil. Porque eso es lo que sois, gente de la más baja ralea moral. Se os tendría que caer la cara de vergüenza, que lo recuerde toda España, que jamás lo olvide, que en este momento de nuestra historia estabais haciendo esto mientras holanda nos insulta y mientras la Unión Europea hace lo mismo de siempre, robar nuestra soberanía, acabar con los derechos de la clase trabajadora que vosotros dejasteis privatizar. Venís aquí a hacer el tonto con una cacerola. Pues muy bien, señores, es lo que os queda”, termina su vídeo.

Como lleva ya casi 2 millones de reproducciones y 25k RTs, muchos habréis visto ya este vídeo de un tipo gritando a sus vecinos "sois gente de la mas baja ralea moral" mientras habla de la clase trabajadora.



Long story short: al final es lo de siempre.https://t.co/PXtqh435EC — Noventa (@90248a) April 5, 2020

Pero bien, ¿quién es Iago Moreno, el ‘azote’ de la derecha? Noventa, en un hilo de Twitter, lo ha ido desmontando: “Sociólogo por la Universidad de Cambridge. Podéis leer lo último que he escrito en Jacobin Magazine, Contexto, La Trivial y escucharme en Trasel Covid-19”. Así se define en su cuenta de Twitter. Pero hay mucho más. De no ser así, no se habría hecho viral ni tampoco estaríamos hablando de él.

Iago Moreno ha sido uno de los hombres de Iñigo Errejón desde que este dejara Podemos para formar parte de Más Madrid primero y de Más País después. Es, de hecho, uno de los que llevan El Observatorio, un “espacio de comunicación política”, agencia de comunicación y laboratorio de ideas de los afines a Iñigo. Y es parte activa de La Trivial, una revista de divulgación teórica y cultural, feminismo, ecologismo, política e información y análisis internacional.

Iago es un de los que llevan @ElObservatorioC , un think tank, agenda de comunicación y laboratorio de ideas errejonista, además de la revista @la_trivial

Algunos lo conoceréis por ser parte de los que le dirigían la (fracasada) campaña a Errejón que hacía cancioncitas de trap. pic.twitter.com/wFYsVhVjz5 — Noventa (@90248a) April 5, 2020

Pero eso, de nuevo, es lo de menos. Su gran labor en la izquierda la llevó a cabo como parte del equipo que dirigía la campaña de Iñigo Errejón con Más País y que consistía, entre otras codas, en hacer canciones. Todo esto, compaginándolo con viajes por Cuba, Venezuela, Bolivia y Argentina durante sus procesos electorales, apoyando a los movimientos/gobernantes de izquierda. No se sabe, realmente, con qué ingresos, pues nunca tuvo un empleo tras terminar la carrera en 2019.

¿Hijo de taxista?

Iago Moreno, en numerosos tuits, ha presumido de ser hijo de taxista. “Orgulloso de ser hijo y nieto de taxista. Hoy defienden en Madrid y Barcelona la dignidad de gente trabajadora, de la España que madruga. Contra Uber, Cabify y demás multinacionales que nos roban los derechos, nos tendrán a todos en pie”, escribía.

Porque ante todo el camarada Iago, que siempre tiene a la clase obrera en la boca, es un hijo del pueblo.

Presume de ser nieto e hijo de taxista y por fin ha llegado su momento.

¡Ahora es el turno de que los hijos del pueblo como él hagan la revolución!https://t.co/EzGsKu1Uai pic.twitter.com/9X6xLbyRyx — Noventa (@90248a) April 5, 2020

Pero, sin embargo, su padre se licenció en medicina hace 30 años y es cirujano y especialista en oftalmología. Trabaja en el hospital público y tiene su propia clínica. En Ourense, con su trabajo en el hospital público, ganaría más de 37.000 euros, situándose en el percentil 90 de los que más ganan según el Instituto Nacional de Estadística.

En Ourense, sólo con sueldo de hospital público entraría sobradamente en el percentil 90 de los que mas ganan según el INE.

Con una clínica y el tipo de operaciones que hace, ya estamos hablando de ingresos anuales de 6 dígitos.

Eso te coloca en el 2-3% de los que mas ganan. 🙃 pic.twitter.com/ICMim626h0 — Noventa (@90248a) April 5, 2020

Por eso, él –siempre según el hilo de Twitter– se crió montando a caballo. “Uno de los hobbies más practicados y que mejor definen a la clase trabajadora española: la equitación”, ironiza Noventa. Fue a un instituto privado, donde pagó del orden de 40.000 euros y a una universidad privada, Cambridge, donde también se pagan más de 20.000 euros por curso.

Ese instituto está diseñado para poder preparar a los chavales para acceder a universidades de élite. Tras una buena preparación pudo ingresar en el Homerton College y asistir a Cambridge a hacerse poletólogo/sociólogo.

Esto también son mas de 2X.000€/curso. Multiplicad. pic.twitter.com/9eJJanmsm4 — Noventa (@90248a) April 5, 2020

Pero, mientras estudiaba, seguía promulgando su ideología de izquierda y, tras el paso en falso de la candidatura de Errejón al congreso de los diputados, sigue escribiendo en Contexto y en otras publicaciones. A la vez que no veía con buenos ojos que sus padres, devotos y firmes simpatizantes de Más País, contrataran a una limpiadora para su casa.

Pero Iago es un chaval de convicciones profundas y no se le olvidó la lucha obrera mientras asistía centros privados y padre se dejaba cientos de miles de euros en su educación de élite.

Aunque todo este gasto parece demasiado para un taxista, ¿no creéis?https://t.co/AC2JIWSg12 pic.twitter.com/dBL5LaXnId — Noventa (@90248a) April 5, 2020