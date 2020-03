Los test del coronavirus en el estado de alarma: las dudas sobre su solicitud, los requisitos y su venta

El coronavirus Sars CoV-2, que ha dejado en España más de 33.000 contagiados y 2.000 muertos, es un problema por el cual los Gobiernos de diversos países están confinando a sus poblaciones en sus casas, entre ellos, España. Por ello, detectar si usted, como ciudadano, tiene el virus, causante de la enfermedad Covid-19, es primordial. De ahí que los test del coronavirus copen ahora las portadas de los medios y que todas las noticias relacionadas con ellos, cuentan con la máxima expectación de los ciudadanos. Por ejemplo, el anuncio por parte del Gobierno de la llegada de 640.000 test rápidos procedentes de China y Corea del Sur para seguir haciendo frente a esta crisis.

Muchas personas, sin embargo, tienen varias dudas relacionadas con estos test: ¿Me pueden practicar la prueba sin tener síntomas? ¿En qué términos? ¿Puedo comprarla?. EL ESPAÑOL, en consecuencia, responde a estas cuestiones y otras relacionas con los test del coronavirus, tan importantes en estas circunstancias excepcionales. Aquí, algunas respuestas:

-¿Pueden practicarme el test de coronavirus si no presento síntomas?

-No. "Sólo se les practica el test a los pacientes que ingresan en los hospitales que tengan síntomas de dificultades respiratorias, neumonía o fiebre", según explican fuentes sanitarias a este periódico. "De hecho, los pacientes que presentan este cuadro sintomático ahora están ingresando como posibles coronavirus hasta que el test da positivo o negativo", aseguran estas mismas fuentes.

Es decir, aunque usted quiera hacerse el test para saber si padece o no Covid-19, no podrá hacérselo, ya que están reservados a personas que tengan los síntomas producidos por el coronavirus. A saber: tos seca, sensación de falta de aire (disnea) y fiebre. También, una sanitaria del Hospital Puerta de Hierro Majadahonda (Madrid) explica a este diario que "no se practican test a todas las personas que acudan al hospital porque no daría positivo salvo que tengan síntomas".

-¿A qué número tengo que llamar si tengo síntomas y necesito que me hagan el test del coronavirus?

-Si usted tiene síntomas lo primero que tiene que hacer es llamar a los siguientes números de teléfono y no acudir a los centros sanitarios. "Lo importante es llamar cuando se tenga sintomatología leve como el tos y fiebre. El médico que atienda su llamada le orientará sobre su tratamiento y sobre cuándo es preciso acudir al hospital, si lo requiere", explica la sanitaria del Hospital Puerta de Hierro.

Por ello, las Consejerías de Sanidad de las distintas comunidades autónomas han habilitado una serie de teléfonos gratuitos para este fin. Estos números varían en función de la autonomía donde usted resida. Y, recuerde, están habitados para cualquier persona sospechosa de padecer la enfermedad Covid-19. Su interlocutor le explicará el procedimiento para poder realizarse el test. Los números telefónicos habilitados son los siguientes:

1. Andalucía: 955 545 060

2. Aragón: 061

3. Asturias: 112

4. Baleares: 061

5. Cataluña: 061

6. Canarias: 900 112 061

7. Cantabria: 112 y 061

8. Castilla-La Mancha: 900 122 112

9. Castilla y León: 900 222 000

10. Comunidad de Madrid: 900 102 112

11. Comunidad Valenciana: 900 300 555

12. Extremadura: 112

13. Galicia: 900 400 116 y 061 -si es grave-

14. La Rioja: 941 298 333 y 112 -si es grave-

15. Navarra: 948 290 290 y 112 -si tiene síntomas-

16. Región de Murcia: 900 121 212 y 112

17. País Vasco: 900 203 050

En el caso de que usted sea residente de las ciudades autónomas debe llamar al 900 720 692, si vive en Ceuta o, al 112 si está en Melilla.

-¿Tengo que pagar por hacerme el test del coronavirus?

-No. El Ministerio de Sanidad ha procurado repartir los test y, particularmente, los 640.000 test rápidos importados de una manera "progresiva a las distintas comunidades autónomas", según Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. Es decir, recibirán más test las autonomías que tengan mayor "saturación en la sanidad". Pese a ello, los hospitales no le cobrarán por el test que le practiquen. No olvide que sólo le harán esta prueba si tiene síntomas y el médico lo haya ordenado.

Pese a ello, en algunos hospitales privados hace unas semanas dejaban hacerse el test pagando 300 euros. Pero ahora los hospitales privados, al estar bajo la órdenes de la Administración Pública por el estado de alarma, ya no realizan test de pago para comprobar si usted tiene el Covid-19. Y, como en la Sanidad Pública, hacen el test de coronavirus a los pacientes con síntomas.

-¿Puedo comprar el test en una farmacia como el del embarazo?

-"Este test no está disponible en las farmacias", afirma una farmacéutica del grupo H24 a este periódico. Y, según una fuente del sector farmacéutico "los test no están disponibles en la farmacias, sino que están en posesión del Estado, que es quien los distribuye a las autoridades sanitarias". En definitiva, usted no puede comprar estos test porque ahora mismo están gestionados por las autoridades sanitarias para hacer frente a las crisis del Covid-19.

-Cuando lleguen los test rápidos prometidos, ¿todo el mundo con síntomas, aunque sean leves, podrán someterse a ellos?

-Habrá un orden riguroso de prioridad para usar los 640.000 test rápido que ha adquirido España para detectar el coronavirus. De este modo, el primer grupo al que se someterá a estos test es el sector sanitario. Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha explicado este lunes en rueda de prensa que era necesario practicar primero estos test rápidos al personal sanitario porque su salud es primordial para que puedan seguir salvando vidas. "Si se comprueba que un sanitario deja de estar contagiado, puede volver a su puesto de trabajo", ha asegurado Simón, consciente de la necesidad de más médicos y enfermeros para hacer frente a la crisis.

Simón, por otra parte, ha dicho durante su comparecencia que el segundo grupo prioritario a quien se aplicarán estos tests rápidos son las "residencias de ancianos, de forma que garanticemos una reducción de los riesgos de estas personas que sufren un impacto mayor de la enfermedad". Hay que recordar que la tasa de mortalidad en las personas mayores es más alta. Por ello, Simón ha argumentado que hacerles el test es "prioritario porque si se detecta rápido, se podrá aislar a la persona para evitar mayores contagios". Por tanto, después de que estos sectores "prioritarios" usen los test rápidos se usarían para otras personas que, de momento, pueden esperar más.

