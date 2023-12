Lola Lolita, tras aparecer en televisión: "La cagué, no he visto el programa por si me muero de vergüenza"

Si hablamos de Tiktok España, una de las primeras personas que se nos viene a la mente es Lola Lolita (Alicante, 2002). Una mujer que desde que subió a la cima no solo lidera la plataforma de vídeos, sino que también está considerada una de las creadoras de contenido más importantes del país.

Tan grande es esta revelación que la propia revista Forbes la destaca como el rostro de la generación Z y uno de los perfiles más codiciados por las firmas tanto nacionales como internacionales.

Lo cierto es que a la tiktoker le bastó con descargarse la plataforma de Musical.ly con 14 años para que su fama comenzase a despegar. Desde entonces, ha ido subiendo escalones hasta convertirse en la reina indiscutida de la red, con 11,4 millones de seguidores en Tiktok.

Las marcas internacionales se pelean por tenerla como embajadora, ha desfilado en la pasarela de París junto a estrellas como Eva Longoria, Andie MacDowell o Coco Rocha y también capitanea los rankings de otras plataformas como YouTube o Twitch.

Gracias a esta última, sus seguidores han podido conocerla más en profundidad, lo que han contribuido a que la alicantina pueda seguir posicionándose como la tiktoker más influyente de la actualidad y pueda acudir a programas como El Hormiguero.

Sin embargo, su experiencia en la televisión no ha sido tan satisfactoria como la que tiene en sus redes sociales, y así ha sido como lo ha manifestado en su canal de Twitch.

"Estaba supernerviosa"

El pasado jueves 7 de diciembre la tiktoker fue la invitada en El Hormiguero y, lo que estaba previsto que fuese una experiencia increíble, se torció para terminar siendo un momento incómodo, nervioso y rápido.

"La cagué muchísimo, estaba supernerviosa. Es más, no he visto el programa por si me muero de vergüenza ajena de verme a mí misma", confesó la influencer en su canal de Twitch.

Todo fue porque, para Lola Lolita, la experiencia pasó superrápido y no se acuerda de la mitad de las cosas que dijo ni hizo y, según explica, "metió la pata en muchísimas cosas".

Porque a pesar de tener experiencia en redes, delante de un móvil y con muchas marcas, la influencer reconoce que "no tiene experiencia en tele", y que sentía mucha presión al estar en un programa "número 1 en España".

"A mí me hacían una pregunta y yo soltaba lo primero que se me pasaba por el cerebro, no me daba tiempo a pensar. Supermal, habría contestado otras cosas y me habría explicado mejor", aseguró en la plataforma.

Lola Lolita en El Hormiguero.

Lola Lolita, tiktoker del momento

Originaria de Alicante, Lola Moreno comenzó en internet con la plataforma Videostar en la que los actuales tiktokers como la valenciana creaban y editaban vídeos.

De Videostar pasó a Musical.ly, el actual Tiktok, donde comenzó a ganar mucha más popularidad, además también es reconocida en otras plataformas como Instagram, donde cuenta con más de tres millones de seguidores y donde muestra a sus seguidores sus looks más destacados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 🌸Lola Lolita🌸 (@lolalolita)

Su fama la ha llevado a ser merecedora de diferentes galardones como el Influencer Español Favorito en los Kids' Choice Awards de Nickelodeon, pero también la corona de Tiktoker en los Premios Ídolo en 2022.

Lola Lolita ya grababa vídeos con celebridades de la talla de Shakira o Maluma, cuando su fama llegó a cúspide gracias a un meme de Tiktok.

Fue en el 2022 cuando se hizo viral un vídeo del tiktoker Luca Dazi en el que acuñaba la frase "pillan a Lola Lolita fumando en un bar". El vídeo —falso, según reconoció Lola Moreno— recorrió durante meses todos los móviles e hizo que toda persona que no conociese a la influencer, le pusiera cara.

Este impulso hizo que la alicantina pudiera avanzar rápidamente escalones de gran talla, hasta llegar al punto de lanzar un documental sobre su propia vida junto a Amazon Prime: 'Las reinas de Tiktok' en el que aparece también su hermana, Sofía Surferss, quien también cuenta con una gran cantidad de seguidores en internet.

