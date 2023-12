Laura Escanes confiesa en directo cuántas horas usa el móvil al día: "Es 'heavy', ¿eh?"

En España nos pasamos una media de 5 horas y 45 minutos, el 35% de nuestro día, usando móviles y ordenadores, según uno de los últimos estudios, este publicado por Electronics Hub en 2023. De momento, no llegamos a la media global, que está situada en las 6 horas y 37 minutos; pero algunas personas la superan con creces, como es el caso de la influencer Laura Escanes, que ha confesado en su pódcast cuánto tiempo está con el teléfono y, específicamente, cuántas horas en las redes sociales.

Desde que rompió su relación con Risto Mejide, la catalana empezó a tener mucha más visibilidad propia, haciéndose un hueco en el mundo de las influencers y recibiendo más cariño del público. De hecho, su reciente ruptura con el cantante Álvaro de Luna, que podría haberse tomado de la forma más dramática dada la intensidad de su relación, ha preferido gestionarla con humor y naturalidad, sin dejar los muchos proyectos que tiene entre manos: publicidad, eventos, moda, programas de televisión y su propio pódcast.

Entre el cielo y las nubes supone para ella una vía de escape y un contacto con sus seguidores, llegando a decir estos días en Instagram que "me llena el corazón millones, ni en mis mejores sueños me imaginaba esto y todas las cosas buenas que me están pasando". Añadía que a veces "siento que no estoy disfrutando al 100%, voy por inercia, y cuando paro, respiro y miro atrás, y me doy cuenta de lo afortunada que soy", dando las gracias a sus oyentes y terminando con un "siempre p'arriba".

52 horas en redes

Escanes ha compartido este martes un fragmento de su último capítulo, donde contó con el streamer Nil Ojeda como invitado, uno de los youtubers más famosos de nuestro país. Ambos han hecho el ejercicio de comprobar en sus teléfonos móviles cuántas horas pasaban al día delante de la pantalla y, además, en una segunda comprobación sacaron los datos del tiempo semanal en las redes sociales, compartiéndolos en directo:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LAURA ESCANES (@lauraescanes)

Ojeda aseguró que su media semanal estaba en 8 horas y 14 minutos de móvil diarios, mientras que Escanes pasa más de 9 horas al día con su teléfono. "Es muy heavy, ¿eh?", decía sorprendida, antes de echarse las manos a la cabeza al enterarse de que son 52 las horas que pasa cada semana en las redes sociales. "Espero y confío de verdad en que nadie supere esta media de uso", ha escrito junto al vídeo, donde intenta poner alguna "excusita" indicando que en su caso se mezcla el tiempo de ocio con el de trabajo.

