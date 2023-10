El amor prohibido de Esther y Rafael, la historia que superó el paso del tiempo: "No lo olvidé"

La historia de esta pareja de octogenarios que se ha hecho viral tras su paso por El Hormiguero es un canto al amor y a la esperanza de aquellos que no se dan por vencidos. Esther y Rafael se conocieron de jóvenes, se enamoraron, pero sus familias se interpusieron en su camino. Ahora, décadas después de aquella primera relación, están viviendo un enamoramiento que es la envidia de las redes sociales, donde su relato ha tocado el corazoncito de toda España.

Como habían hecho ya en otras ocasiones, el programa de Pablo Motos puso en marcha un experimento social para lanzar un mensaje sobre el amor en las parejas, aprovechando este miércoles la visita de Ana Mena. Así, han juntado a personas que llevan juntas pocos meses y a otras que comparten la vida desde hace 30, 40 e incluso 60 años para ver cómo el paso del tiempo hace mella en determinados comportamientos de la relación.

Tras contar un poco el contexto de cada pareja y preguntarles en qué punto están sus relaciones, comprobándose el hastío en las que llevan muchos años y las "ganas de verlo todo el día" de los que salen desde hace meses, el programa les ha formulado diversas preguntas: el día que empezaron a salir, si tienen motes cariñosos o no, cuánto duran las llamadas telefónicas entre ambos, si charlan en la cama antes de dormirse, cuándo se han dado la última sorpresa, la ropa que más les gusta del otro y la última vez que han hecho el amor.

Hemos juntado a parejas que llevan toda la vida con las que acaban de empezar. ¡Mucha atención, hay sorpresa final! #AnaMenaEH pic.twitter.com/N0MBe4cl3Q — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 18, 2023

Finalmente, les han pedido que se den un beso y con ese gesto ha quedado incluso más clara la hipótesis que habían dejado en el aire las respuestas de unos y otros: del beso con el mínimo contacto de las parejas curtidas a los apasionados de los más jóvenes. En cambio, en los últimos compases del vídeo, una pareja mayor se mostraba igualmente apasionada que los que tenían menor edad: Rafael y Esther estaban a punto de contar su historia.

Ellos tienen una relación desde hace unos dos años; sin embargo, relata ella que "nos conocimos de jóvenes y nos hicimos novios, pero se opuso la familia", confesando que "yo no le pude olvidar nunca, no he podido lograr ser feliz hasta que ahora hemos podido estar juntos". Él asiente, confirmando que "para mí ella es lo más importante en estos momentos en mi vida" y Esther confirma que "estoy cada día más enamorada, es el que me quiere, el que me atiende":

Esto es un ejemplo de que nunca es tarde para encontrar al amor de tu vida pic.twitter.com/5m4J4pfOX2 — ceciarmy (@ceciarmy) October 19, 2023

"Te quiero en cuerpo y alma", le dice Rafael; "ya lo sé", responde ella, "somos el uno para el otro": "Ella ha sido mi principio y va a ser mi final", sentencia el hombre. El fragmento lo ha popularizado en redes el tuitero Ceciarmy, pero en el programa, la pareja estuvo después con Motos para contarle en el plató, entre otras cosas, que su día a día tampoco es fácil porque él debe hacer un trayecto de hora y media o dos horas, combinando metro y bus, para ir a verla a la residencia, pero asegura que "lo hago con mucho entusiasmo". No es de extrañar que las redes hayan caído rendidas ante la historia de este amor prohibido que ha superado el paso de los años:

No estoy llorando, tú estás llorando — Tu pana de confianza (@TupanaRM) October 19, 2023

Estaban destinados desde el principio y ellos ni siquiera lo sabían , aunque en el fondo lo desearan.

Al final si deseas algo con todas tus fuerzas se te acaba concediendo.

Todo sucede en el punto exacto que debe suceder.

Los adoro son gran entrañables.

🥰🥰 — Eva Casal Oller (@Evitaluna5) October 19, 2023

“ella ha sido mi principio y va a ser mi final” completamente desbastada 😭💔 — Sofi (@sofiamartiing) October 19, 2023

“Ella ha sido mi principio y va a ser mi final” ME MUERO YO DE AMORRRRRRRRRRR AQUÍ 🥰🥰😍😍😍😍😍😍🥰🥰🥰🥰♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ — 𝐌𝐚𝐜𝐚𝐫𝐞𝐧𝐚.. (@IKAI888) October 19, 2023

me tire llorando media hora después de ver el video — paulazamoranoo (@Paulazamoranoo_) October 20, 2023

Justo en estos momentos me sale esto lptm pic.twitter.com/CWppjgwVWM — Manu Strappazzón (@ManuMalone1) October 19, 2023

Está claro que nunca es tarde.

Sigue los temas que te interesan