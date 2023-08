Críticas a El Xokas por una frase machista mientras opinaba sobre la miopía: "No eres un profesional"

El Xokas ha vuelto al centro de la polémica por una de sus "reacciones desmesuradas" por la que, en este caso, ya había pedido perdón hace un año, puesto que el directo en el que se produjo es de junio de 2022. La novedad es que en la ecuación ha entrado involuntariamente el también creador de contenido IlloJuan. Ambos estaban hablando de lo mismo: la posibilidad de operarse para eliminar la miopía, pero la argumentación y, sobre todo, el respeto por sus seguidores al responder dista mucho en los dos casos.

El vídeo en cuestión ya ha sido eliminado de Twitter por el equipo de El Xokas después de llevar miles de reproducciones, como él mismo ha confirmado en la tarde de este miércoles en uno de sus directos de Twitch, donde se ha defendido tras haber sido "funado" de nuevo. Fue el 15 de junio del pasado año cuando un usuario de su canal le comentó por el chat que su novia se había operado la vista, aconsejándole que barajase esa opción porque le iría bien y no tendría que preocuparse más por llevar gafas o usar lentillas.

El gallego, lejos de dar las gracias o no hacer caso de lo que le comentaban si es que no quería darle importancia, dijo que "la puta zorra de tu novia me suda la polla", entre otras lindezas, a pesar de que el chaval le llegó a decir que lo había dejado hecho polvo con su respuesta. En cambio, cuando a IlloJuan le sacaron el tema de este tipo de operaciones, él cuenta que una amiga de su novia se ha operado y está muy contenta, abordando la cuestión con toda naturalidad.

Las críticas al "todólogo"

Uno de los argumentos de El Xokas para afearle el comentario a su seguidor fue la necesidad de ser un experto para atreverse a recomendarle tal cosa, advirtiendo que no puede "recomendar sin saber" y llamándole "imbécil" por ello. Ese ha sido el principal motivo y no otro por el que su nombre lleva horas en la lista de tendencias de Twitter, recordando muchos tuiteros que el streamer suele hablar de todo sin ser un especialista de nada:

Xokas: "No puedes hablar de una operación de vista porque no eres un profesional del tema"



Elxokas hablando de la dieta, hábitat y condiciones socioeconómicas de los Polar Bears:pic.twitter.com/S49gW1ME0g — WidowMak3r (@WidowMak3r) August 9, 2023

+La siguiente serie es no opinar sobre cualquier tema como si fueras un experto



Xokas: pic.twitter.com/jNadE7WswP — Memakker (@Memakker) August 9, 2023

Xokas: "No puedes hablar de una operación de vista porque no eres un profesional del tema"



el xokas explicando la reproduccion de los salmones y la importancia de la especie en su ecosistema ( ceno shushi ) pic.twitter.com/TrqiS6z1IQ — FIRE (@Firebreakz_) August 9, 2023

Xokas: "No puedes recomendarle a nadie que se opere la vista porque no eres oftalmólogo eres un despojo humano"



Xokas dentro de dos semanas haciendo una operación a corazón abierto en stream porque se ha visto 5 videos en Youtube: pic.twitter.com/FuVUEHd2V6 https://t.co/VgkoPjhre7 — Adrián Galindo (@galiindo13) August 9, 2023

Xokas: "No puedes recomendarle a nadie que se opere la vista porque no eres oftalmólogo eres un despojo humano"



Xokas hablando durante 7 horas en directo sobre koubi brayen:pic.twitter.com/7QOLZCip7R https://t.co/3BelW4NTQM — Donso (@DonSoriano_) August 9, 2023

el Xokas, todólogo profesional, no domina el mundo porque no quiere.pic.twitter.com/Yx5AtZM74W — Tchoumino™️ (@tchouminezRM) August 9, 2023

sale mal la operación de vista recomendada por xokas



el doctor: pic.twitter.com/ztDnLhLPej — TheGoiko (@TheGoiko) August 9, 2023

Xokas: "No puedes hablar de una operación de vista porque no eres un profesional del tema"



Elxokas llegando a sus streams para hablar como un experto de absolutamente todos los temas que existan (no tiene ni idea de ninguno): pic.twitter.com/mYQCCTA5Gj — Dani.🌴 (@EmSiMorales) August 9, 2023

Sin embargo, en su valoración de Twitch, El Xokas ha preferido obviar todo esto para ponerse como una víctima de "la misma funada" que hace un año. Ha valorado al comienzo de su directo que en este tiempo ha aprendido a recapacitar y por ello cada vez está inmerso en menos polémicas, admitiendo que aquella vez se había equivocado. Explicó que acababa de llegar de vacaciones y se había olvidado las gafas, por eso estuvo usando lentillas esos días.

Justificó que mucha gente preguntó entonces por las gafas y tuvo que repetir la explicación muchas veces: "Llevaba dos días aguantando la puta pregunta y di una contestación que estuvo mal", ha reiterado, admitiendo que "le contesté totalmente desproporcionado, está mal, me arrepentí y pedí perdón. Fue un error mío y estas funadas las entiendo". Sin embargo, dice que no comprende por qué vuelve a la palestra un año después y lamenta que otros creadores de contenido se vean beneficiados con ello.

Además, El Xokas ha insistido en que desde los 14 años tiene problemas en la vista y acude a su misma oftalmóloga, repitiendo que "no todo el mundo se puede operar", sin reconocer que simplemente su seguidor se limitó a dar una opinión, un consejo, nunca una recomendación. En cambio, ha enfatizado que sus gafas tienen cristales que "te protegen de varios rayos que emiten las pantallas" y por eso le parece importante seguir usándolas mientras pase tanto tiempo en el ordenador.

